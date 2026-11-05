Toyota enregistre une forte hausse de ses bénéfices et revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce au succès des ventes de véhicules hybrides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un commentaire d'un dirigeant de l'entreprise et du contexte tout au long du texte)

par Daniel Leussink

Toyota 7203.T a enregistré jeudi sa première hausse de bénéfices en six trimestres et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de 15 %, le yen plus faible et la forte demande de véhicules hybrides à forte marge ayant compensé la baisse des ventes en Chine et au Moyen-Orient.

Ces résultats, qui ont contribué à faire monter en flèche le cours de l'action Toyota à la Bourse de Tokyo, constituent le dernier signe en date que la stratégie du constructeur automobile, axée sur les hybrides, porte ses fruits.

Le plus grand constructeur automobile mondial a déclaré s’attendre à un bénéfice d’exploitation de 3.900 milliards de yens (24,6 milliards de dollars) pour l’exercice se terminant en mars, après avoir enregistré une hausse de 34% de son résultat au trimestre juillet-septembre, dépassant ainsi les prévisions.

Contrairement à d’autres constructeurs automobiles traditionnels qui ont misé tout sur les véhicules électriques avant de devoir passer par pertes et profits des milliards de dollars d’investissements lorsque la demande pour ces véhicules s’est affaiblie, Toyota s’est principalement concentré sur le développement de la technologie hybride essence-électrique qu’il a popularisée avec la Prius il y a plusieurs décennies.

Cette stratégie a joué un rôle clé dans sa capacité à défendre ses parts de marché sur son principal marché, les États-Unis, alors même qu’elle fait face à la menace des constructeurs chinois de véhicules électriques, qui progressent à grands pas ailleurs.

Mais à l’instar d’autres constructeurs automobiles, Toyota a été secoué par la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Takanori Azuma, directeur financier de Toyota, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’entreprise compensait l’impact de la situation au Moyen-Orient et de la flambée des prix des matières premières grâce à des efforts de vente et à des réductions de coûts.

L'action Toyota avait progressé d'environ 8% avant la publication des résultats, les investisseurs ayant vendu des titres liés à l'intelligence artificielle pour acheter des valeurs sûres après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elle a ensuite prolongé sa progression et affichait une hausse de plus de 14% en début d'après-midi, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis 2008.

Le résultat d'exploitation du trimestre juillet-septembre s'est établi à 1.130 milliards de yens, dépassant la prévision médiane de 992 milliards de yens issue d'un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

(1 dollar = 158,4300 yens)