 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Toyota enregistre une forte hausse de ses bénéfices et revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce au succès des ventes de véhicules hybrides
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 06:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un commentaire d'un dirigeant de l'entreprise et du contexte tout au long du texte)

par Daniel Leussink

Toyota 7203.T a enregistré jeudi sa première hausse de bénéfices en six trimestres et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de 15 %, le yen plus faible et la forte demande de véhicules hybrides à forte marge ayant compensé la baisse des ventes en Chine et au Moyen-Orient.

Ces résultats, qui ont contribué à faire monter en flèche le cours de l'action Toyota à la Bourse de Tokyo, constituent le dernier signe en date que la stratégie du constructeur automobile, axée sur les hybrides, porte ses fruits.

Le plus grand constructeur automobile mondial a déclaré s’attendre à un bénéfice d’exploitation de 3.900 milliards de yens (24,6 milliards de dollars) pour l’exercice se terminant en mars, après avoir enregistré une hausse de 34% de son résultat au trimestre juillet-septembre, dépassant ainsi les prévisions.

Contrairement à d’autres constructeurs automobiles traditionnels qui ont misé tout sur les véhicules électriques avant de devoir passer par pertes et profits des milliards de dollars d’investissements lorsque la demande pour ces véhicules s’est affaiblie, Toyota s’est principalement concentré sur le développement de la technologie hybride essence-électrique qu’il a popularisée avec la Prius il y a plusieurs décennies.

Cette stratégie a joué un rôle clé dans sa capacité à défendre ses parts de marché sur son principal marché, les États-Unis, alors même qu’elle fait face à la menace des constructeurs chinois de véhicules électriques, qui progressent à grands pas ailleurs.

Mais à l’instar d’autres constructeurs automobiles, Toyota a été secoué par la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Takanori Azuma, directeur financier de Toyota, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’entreprise compensait l’impact de la situation au Moyen-Orient et de la flambée des prix des matières premières grâce à des efforts de vente et à des réductions de coûts.

L'action Toyota avait progressé d'environ 8% avant la publication des résultats, les investisseurs ayant vendu des titres liés à l'intelligence artificielle pour acheter des valeurs sûres après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elle a ensuite prolongé sa progression et affichait une hausse de plus de 14% en début d'après-midi, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis 2008.

Le résultat d'exploitation du trimestre juillet-septembre s'est établi à 1.130 milliards de yens, dépassant la prévision médiane de 992 milliards de yens issue d'un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

(1 dollar = 158,4300 yens)

Valeurs associées

TOYOTA MOTOR
17,888 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -50,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • WENDEL : Risque de correction sous les résistances
    WENDEL : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 05.11.2026 07:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
    Wall Street en nette hausse dans le sillage des "midterms"
    information fournie par Reuters 05.11.2026 06:45 

    par Noel Randewich et Shashwat Chauhan La Bourse de New ‌York a fini en nette hausse mercredi alors que les résultats des élections de mi-mandat au Congrès américain dessinaient une victoire ​écrasante des démocrates, avec pour effet d'atténuer l'incertitude politique ... Lire la suite

  • Le logo de JCDecaux est visible lors du salon Viva Tech, dédié aux start-ups et aux technologies, à Paris, en France
    JCDecaux affiche une croissance organique de 6,6% au 3ème trimestre, au-dessus de ses attentes
    information fournie par Reuters 05.11.2026 06:37 

    JCDecaux a ‌fait état mercredi d'une croissance organique ​de son chiffre d'affaires de 6,6% au troisième trimestre, supérieure à ses prévisions, portée ​par la croissance à deux chiffres de ses ​activités numériques et par ⁠la progression de ses trois segments, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.11.2026 06:32 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * JCDECAUX ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,15 -0,50%
Or
4 127,18 +1,57%
CAC 40
8 177,89 +1,96%
EUR/USD SPOT
1,12605 +0,27%
2CRSI
17,87 +7,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank