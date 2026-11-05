Toyota enregistre une forte hausse de ses bénéfices et revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à l'excellent comportement des ventes de véhicules hybrides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Toyota intensifie son programme de rachat d'actions et prévoit de redistribuer jusqu'à 89 milliards de dollars à ses actionnaires d'ici mars 2031

* Bénéfice d'exploitation en hausse de 34 % entre juillet et septembre, dépassant les prévisions

* Toyota va se lancer dans la robotique et en faire un pilier de sa croissance future

(Article comprenant une citation du directeur financier, un graphique et des détails sur les rendements pour les actionnaires)

par Daniel Leussink

Toyota 7203.T a enregistré jeudi sa première hausse de bénéfices en six trimestres et a revu à la hausse ses prévisions annuelles de 15 %, la forte demande de véhicules hybrides à forte marge et la dépréciation du yen ayant compensé la baisse des ventes en Chine et au Moyen-Orient.

Ces résultats, associés à un plan prévoyant de redistribuer jusqu’à 89 milliards de dollars aux actionnaires sur cinq ans, ont contribué à faire monter en flèche le cours de l’action Toyota à la Bourse de Tokyo.

Le plus grand constructeur automobile mondial a tiré profit de sa stratégie axée sur les hybrides essence-électrique, alors même qu’il est confronté à des vents contraires considérables, notamment la concurrence des constructeurs chinois de véhicules électriques et la flambée des prix des carburants dans le sillage de la guerre en Iran.

Toyota a déclaré s'attendre désormais à un bénéfice d'exploitation de 3 900 milliards de yens (24,6 milliards de dollars pour l'exercice se terminant en mars, après avoir enregistré une hausse de 34 % de son résultat au trimestre juillet-septembre, dépassant ainsi les prévisions.

Contrairement à d’autres constructeurs automobiles traditionnels qui ont tout misé sur les véhicules électriques avant de devoir déprécier des milliards de dollars d’investissements lorsque la demande pour ces derniers s’est affaiblie, Toyota s’est principalement concentré sur le développement de la technologie hybride qu’il a popularisée avec la Prius il y a plusieurs décennies.

Cette stratégie a joué un rôle clé dans sa capacité à défendre ses parts de marché sur son principal marché, les États-Unis, malgré la menace que représentent les constructeurs chinois de véhicules électriques, qui progressent rapidement ailleurs.

Toyota a porté son programme de rachat d’actions de 1 000 milliards de yens à 1 300 milliards de yens et a annoncé qu’elle consacrerait jusqu’à 14 000 milliards de yens (89 milliards de dollars au remboursement de ses actionnaires d’ici mars 2031.

L’action Toyota avait progressé d’environ 8 % avant la publication des résultats, les investisseurs ayant vendu des titres liés à l’IA pour acheter des valeurs sûres après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Elle a ensuite prolongé sa progression pour terminer en hausse de plus de 16 % dans l’après-midi, sa plus forte hausse journalière depuis 1987.

Alors que la hausse des prix du carburant pesait sur le moral des consommateurs sur le marché chinois, très concurrentiel, Toyota ripostait désormais, a déclaré le directeur financier Yoichi Miyazaki lors d’une conférence de presse.

“Nous avons réussi à enrayer la baisse de notre part de marché et commençons désormais à regagner un peu de terrain”, a-t-il déclaré.

La Chine donne de plus en plus le ton au reste de l’industrie automobile, que ce soit en matière de production, de conception, de logiciels ou de robotique. Toyota a également annoncé son intention de créer sa propre division de robotique, qui fournira des robots aux constructeurs et à d’autres secteurs, et de faire de cette activité un pilier de sa croissance future.

Le résultat d’exploitation du trimestre juillet-septembre s’est établi à 1 130 milliards de yens, dépassant la prévision médiane de 992 milliards de yens issue d’un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

Takanori Azuma, directeur comptable de Toyota, a déclaré que l’entreprise compensait l’impact de la situation au Moyen-Orient et de la flambée des prix des matières premières grâce à ses efforts de vente et à des réductions de coûts.

(1 dollar = 157,8400 yens)