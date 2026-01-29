 Aller au contenu principal
Toyota conserve sa première place en 2025 grâce à des ventes record
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 05:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota Motor 7203.T a vendu un nombre record de 11,3 millions de véhicules dans le monde en 2025, a annoncé la société jeudi, conservant sa couronne de constructeur automobile le plus vendu au monde pour la sixième année consécutive.

Les ventes mondiales du groupe ont augmenté de 4,6 % par rapport à l'année précédente, y compris les véhicules des marques Toyota et Lexus de la société mère, ainsi que ceux vendus par l'unité de petites voitures Daihatsu et le fabricant de camions Hino Motors 7205.T .

Le rival allemand Volkswagen Group VOWG_p.DE , qui occupe la deuxième place du classement, a annoncé ce mois-ci que ses ventes avaient baissé de 0,5 % l'année dernière pour atteindre un peu moins de 9 millions de véhicules, alors qu'il cherche à réduire ses coûts dans son pays et à faire face à une concurrence féroce en Chine.

La croissance de Toyota a été principalement tirée par les ventes aux États-Unis et au Japon, qui représentent ensemble plus de deux cinquièmes des ventes de la société mère.

Les ventes de véhicules des marques Toyota et Lexus ont augmenté de 3,7 % en 2025 pour atteindre 10,5 millions, ce qui constitue également un record, grâce à la forte demande de véhicules hybrides aux États-Unis.

Les exportations du Japon vers les États-Unis ont bondi de 14,2 % pour atteindre environ 615 000 véhicules, le SUV RAV4 étant l'un des modèles les plus populaires.

En Chine, les ventes de Toyota ont légèrement augmenté de 0,2 %, la première fois en quatre ans qu'elles n'ont pas baissé, malgré la forte concurrence sur le premier marché automobile mondial.

Les véhicules hybrides essence-électricité ont représenté 42 % des ventes mondiales de la société mère Toyota, tandis que les véhicules électriques à batterie ont représenté 1,9 %.

Valeurs associées

HINO MOTORS
2,100 EUR Tradegate 0,00%
HINO MOTORS
2,3460 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA MOTOR
18,266 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN
102,900 EUR XETRA +0,49%
VOLKSWAGEN VZ
102,850 EUR XETRA +0,54%
