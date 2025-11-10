Tower Semiconductor progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

10 novembre - ** Les actions cotées aux Etats-Unis du fabricant israélien de puces électroniques Tower Semiconductor

TSEM.O augmentent de 3,4% à 86,95 dollars ** TSEM prévoit un chiffre d'affaires de 440 millions de dollars pour le quatrième trimestre, plus ou moins 5%, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 434,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Co annonce un chiffre d'affaires de 395,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les attentes de 394 millions de dollars

** TSEM affiche un bénéfice par action de 55 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations de 54 cents par action

** La société annonce un investissement supplémentaire de 300 millions de dollars pour l'augmentation de sa capacité et les capacités de la prochaine génération dans ses technologies de silicium-germanium et de silicium photonique, essentielles pour la transmission de données optiques à grande vitesse

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 63 % depuis le début de l'année