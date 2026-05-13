Tower Semiconductor porté par la demande en puces IA et les contrats dans la photonique
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 18:04
L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires trimestriel de 455 millions de dollars, contre 436,4 millions attendus par les analystes selon LSEG. Tower Semiconductor a également annoncé plusieurs accords dans le domaine de la photonique sur silicium, une technologie permettant de transmettre des données à très haute vitesse via la lumière dans les centres de données d'intelligence artificielle. Ces contrats devraient générer environ 1,3 milliard de dollars de revenus en 2027. Le groupe a déjà reçu 290 millions de dollars d'avances de ses clients afin de sécuriser des capacités de production.
Le directeur général Russell Ellwanger a indiqué que Tower restait confiant dans son objectif d'atteindre 2,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et 750 millions de dollars de bénéfice net d'ici 2028. Au premier trimestre, les revenus du groupe ont progressé de 15% à 414 millions de dollars, légèrement au-dessus des attentes du marché, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 65 cents contre 56 cents attendus. Tower Semiconductor reste par ailleurs engagé dans un litige avec GlobalFoundries, qui l'accuse depuis mars d'avoir enfreint plusieurs brevets liés à la fabrication de puces pour smartphones et appareils électroniques.
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