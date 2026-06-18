Tower Semiconductor et Marvell franchissent le cap des cinq millions de puces photoniques pour l'IA

Tower Semiconductor a annoncé avoir expédié plus de cinq millions de circuits intégrés photoniques cohérents développés avec Marvell Technology, marquant une étape importante dans le déploiement des infrastructures de communication destinées aux centres de données d'intelligence artificielle. Ces composants sont utilisés dans les systèmes de transmission optique à haute performance qui relient les centres de données et répondent à la forte hausse des besoins en bande passante, en vitesse de transfert et en efficacité énergétique générée par l'essor de l'IA.

Les circuits photoniques cohérents constituent des éléments particulièrement sophistiqués des réseaux optiques modernes. Ils permettent un contrôle très précis de la phase et de la polarisation de la lumière, facilitant le transport de volumes massifs de données sur de longues distances. Cette technologie joue un rôle central dans les infrastructures de communication nécessaires au fonctionnement des centres de données de nouvelle génération.

Selon Tower Semiconductor, le partenariat avec Marvell a permis d'accélérer le développement de plusieurs innovations, notamment l'intégration de matériaux autres que le silicium, l'assemblage tridimensionnel de composants électroniques et photoniques ainsi que des techniques avancées d'encapsulation optique. Cette progression intervient alors que les géants du cloud et les opérateurs de centres de données multiplient les investissements pour soutenir la montée en puissance de l'intelligence artificielle, un mouvement qui stimule fortement la demande pour les technologies de communication optique de pointe.