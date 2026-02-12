Toutes voiles dehors en 2025, Legrand garde le cap en 2026

( AFP / JOEL SAGET )

Legrand a poursuivi sur sa lancée en 2025, avec un bénéfice net qui a progressé de 6,7% à 1,2 milliard d'euros grâce au dynamisme des centres de données, qu'il a placés au cœur de sa stratégie de croissance, et aux acquisitions, a annoncé le spécialiste des équipements électriques jeudi.

Le fabricant de matériels et d'équipements électriques français a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9,6% à 9,5 milliards d'euros. Cette croissance s'établit à 13% hors effets de change, et Legrand indique viser pour 2026 une croissance de 10% à 15% de son activité, toujours hors effets de change.

Le groupe basé à Limoges maintient par ailleurs son objectif d'un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros en 2030.

"En 2025, Legrand réalise une performance annuelle remarquable, avec une croissance record de 13% de ses ventes et des résultats financiers et non-financiers toujours excellents", a souligné son directeur général, Benoît Coquart, lors d’une conférence téléphonique.

"Nous poursuivons résolument le déploiement de notre plan stratégique", a-t-il ajouté. "Pour 2026, Legrand vise, à nouveau, une solide croissance de son chiffre d'affaires de 10 à 15%".

Son résultat opérationnel a également progressé, de 10,1% à 1,81 milliard d'euros, soit une marge de 19,1% du chiffre d'affaires

Selon Benoît Coquart, l'impact brut des politiques douanières américaines "a été d'environ 140 millions de dollars", moins que ce qu'avait estimé le groupe au printemps dernier (150 à 200 millions de dollars).

- Acquisitions liées aux centres de données -

Les centres de données ont représenté en 2025 un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d'euros, soit 26% des ventes du groupe, contre 0,7 milliard en 2020, souligne Legrand.

Le groupe a réalisé une trentaine d'acquisitions dans ce domaine. Rien que l'an dernier, il avait annoncé le rachat de sept sociétés, toutes dans la transition énergétique et numérique, pour un chiffre d'affaires cumulé de 500 millions d’euros en rythme annuel.

A l'occasion de la publication de ses résultats 2025, Legrand annonce deux nouvelles acquisitions liées aux centres de données: celle du Brésilien Green4T, spécialiste des services d’installation, de maintenance et d'exploitation d’infrastructures techniques, et l'Américain Kratos industries, spécialiste de systèmes de distribution basse et moyenne tension.

Interrogé sur le marché du bâtiment en France, Benoît Coquart a indiqué percevoir des améliorations statistiques dans les mises en chantier et le nombre de transactions, mais qui ne se voient pas encore dans l'activité de Legrand, qui avec ses disjoncteurs et interrupteurs vient en fin de parcours dans la construction.

"Mais ça nous incite à sourire ou à une forme de confiance sur le fait qu'il va y avoir une amélioration", en particulier si le plan logement du gouvernement français se concrétise.

"Donc un peu plus d'optimisme, mais on ne le voit pas encore dans les chiffres", a-t-il résumé.

Le conseil d'administration de Legrand proposera le versement d’un dividende de 2,38 euros par action au titre de 2025, en hausse de 8,2% par rapport à celui de 2024.