information fournie par Amundi • 19/03/2026 à 16:42

Tout ce qu’il faut savoir pour investir sereinement dans un PEA

amundi

Le Plan Epargne en Actions - une enveloppe fiscale intéressante

Cette infographie sur le PEA vous permet de mieux comprendre son fonctionnement et ses avantages : plafonds, fiscalité et bonnes pratiques pour investisseurs avisés.

Prêt à vous lancer ? Découvrez l'offre PEA profilé Boursobank - https://www.boursobank.com/bourse/pea-plan-epargne-actions/gestion-profilee

Pour en savoir plus :