Tous les métaux précieux sont en territoire négatif en 2026

(Zonebourse.com) - La baisse des métaux précieux depuis le début du mois de septembre les a tous conduits sous leur niveau du 1er janvier. L'indice GSCI S&P Precious Metals cède 5,7% en 2026, après avoir gagné 70,6% l'année dernière. La flambée des prix de l'énergie et la hausse des rendements obligataires pèsent sur le secteur.

Le record 2026 de l'once d'or commence à dater. Il remonte au 28 janvier dernier, à 5 598,75 USD en séance. C'est aussi le plus haut niveau jamais atteint. Le métal précieux est ensuite retombé à 3 942,43 USD le 30 juin dernier, pour remonter à 4 118 USD actuellement. Cette volatilité, alors que le contexte géopolitique semble porteur pour les valeurs refuge, reflète d'autres mécaniques macroéconomiques. Dans l'environnement de taux élevés actuel, le coût d'opportunité de détenir de l'or ou de l'argent s'est alourdi et incite les investisseurs à s'intéresser à d'autres actifs, notamment ceux qui proposent à nouveau des rendements attrayants.

L'équipe de recherche de Bank of America décrit bien ce paradoxe : la guerre en Iran, qui pourrait normalement soutenir l'or, constitue actuellement son principal handicap. En renchérissant le pétrole, elle entretient l'inflation et incite la Réserve fédérale à conserver une politique monétaire restrictive. Le dollar et les rendements obligataires en profitent, au détriment du métal jaune. Dans un scénario où le baril atteindrait 150 USD, les analystes estiment que l'or pourrait afficher un prix moyen de seulement 3 500 USD en 2027. Il s'agit toutefois d'une hypothèse défavorable, pas de leur scénario central.

Le risque le plus immédiat vient des investisseurs eux-mêmes. Malgré la baisse des cours, ils ont largement conservé leurs positions dans les ETF adossés à de l'or physique, en attendant des jours meilleurs. BofA juge cet équilibre fragile : si le conflit s'éternise, des ventes importantes pourraient accélérer le recul du métal. Les banques centrales ne constituent pas non plus un soutien inconditionnel. Selon l'étude, elles sont devenues globalement vendeuses nettes en mars, lorsque la hausse du pétrole a mis sous pression les devises et les comptes extérieurs des pays importateurs d'énergie. Un nouvel épisode de ce type pourrait amplifier d'éventuelles sorties des ETF.

Pour retrouver durablement les 5 000 USD l'once, l'or aurait besoin d'une nette accélération des achats des investisseurs, que BofA juge peu vraisemblable dans le contexte actuel. La banque conserve néanmoins une lecture favorable pour 2027 : les déficits élevés et l'accumulation de dette aux Etats-Unis restent des arguments en faveur du métal. Le diagnostic oppose donc un court terme dominé par le pétrole, le dollar et les taux à un horizon plus lointain où les fragilités budgétaires américaines pourraient reprendre le dessus.

Le palladium à la traîne

L'argent, pour sa part, cumule ces obstacles macroéconomiques avec un problème industriel. Sa flambée a poussé les fabricants de panneaux solaires à réduire les quantités utilisées dans leurs produits. BofA estime que le déficit du marché pourrait ainsi se contracter de 90% cette année. Avec un déséquilibre devenu aussi faible, quelques ventes d'investisseurs suffiraient à faire basculer le marché en excédent. L'argent pourrait profiter d'un rebond de l'or, mais l'affaiblissement de sa demande industrielle limiterait sa capacité à le surperformer durablement.

Enfin, le platine et le palladium subissent le ralentissement de la demande automobile, notamment pour les pots catalytiques. Leurs perspectives divergent toutefois : BofA attend encore un déficit pour le platine cette année, ce qui devrait soutenir ses cours, tandis que le palladium devrait passer en léger excédent après plusieurs années de pénurie. C'est d'ailleurs lui, le maillon faible du moment : il accuse une baisse de près de 30% cette année, là où l'or ne cède que 4,6%.

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