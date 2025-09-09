Tourmaline s'envole après l'acquisition de la société par Novartis pour 1,4 milliard de dollars

(Mises à jour)

9 septembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Tourmaline TRML.O s'envolent de 57,8% à 47,62 dollars, atteignant leur plus haut niveau depuis mars 2024, après que Novartis NOVN.S ait déclaré qu'elle allait acquérir la société dans le cadre d'un accord en numéraire de 1,4 milliard de dollars

** NOVN paiera 48 $ par action, ce qui représente une prime de 59 % par rapport à la dernière clôture de TRML (30,18 $)

** À la clôture de lundi, TRML est évaluée à 775,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre, TRML deviendra une filiale indirecte à part entière de NOVN

** TRML se concentre sur le développement du pacibekitug, une thérapie ciblée ayant le potentiel de réduire l'inflammation systémique, comme option de traitement des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques

**En incluant le mouvement de la séance, TRML a augmenté d'environ 134% depuis le début de l'année