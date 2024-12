Tour Eiffel: cession d'un ensemble immobilier à Marseille information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession du Parc Eiffel des Aygalades, un ensemble immobilier situé au 35 boulevard du Capitaine Gèze, dans le 14ᵉ arrondissement de Marseille.



D'une superficie totale de près de 19 100 m², ce parc représente moins de 4 % de la surface totale du patrimoine de la Société de La Tour Eiffel qui s'établit à 522 728 m² au 30 juin 2024.



Acquis en 2008, cet ensemble, composé de 13 bâtiments, a bénéficié de transformations et de redéveloppements durant sa période de détention.



' La transformation de notre portefeuille repose sur une gestion rigoureuse des actifs, et une rotation nécessaire selon les besoins en réhabilitation et des ajustements géographiques. En parallèle, nous poursuivons avec détermination notre objectif de certifier 80 % de notre patrimoine, en phase avec nos engagements environnementaux et sociétaux. ' déclare Christel Zordan, Directrice Générale de la Société de la Tour Eiffel.





Valeurs associées TOUR EIFFEL 4,04 EUR Euronext Paris -0,74%