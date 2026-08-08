Cyclisme/Tour de France Femmes-La tenante du titre Pauline Ferrand-Prévot abandonne

Tour de France féminin
par Zhifan Liu
La tenante du titre Pauline Ferrand-Prévot a abandonné avant la 8e étape du Tour de France Femmes, a déclaré samedi son équipe Visma-Lease a bike, à la veille de l'arrivée finale à Nice (Alpes-Maritime).
La Rémoise de 34 ans, 14e au classement général à 14'37" avant la 8e étape, n'a jamais été dans le coup cette année pour défendre son titre.
"Malheureusement, Pauline ne se sentait pas bien ce matin. En accord avec l'équipe médicale, il a été décidé qu'elle ne partira pas aujourd'hui. Nous souhaitons à Pauline un prompt rétablissement", a écrit sur X son équipe.
Les coureuses s'élancent de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) pour se diriger vers Nice lors d'une étape de 171,9 km.
Avant le départ de la Grande Boucle samedi dernier à Lausanne, Pauline Ferrand-Prévot avait dit qu'un deuxième sacre sur le Tour de France Femmes "ne changer(ait) rien à sa vie", elle qui avouait l'an dernier avoir déjà réalisé son rêve d'enfant lors de son triomphe sur l'édition 2025.
En difficulté sur les routes du Tour 2026, la multiple championne du monde de cyclisme a perdu du temps à chaque étape cruciale comptant pour la victoire finale.
Lors du chrono de 21 km en Côte-d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon lors de la 4e étape mardi, elle a cédé plus de deux minutes sur les cadores du peloton, escamotant déjà ses chances.
Mercredi, dans le Beaujolais, alors que Marlen Reusser (Movistar) se parait de jaune, la coureuse française a de nouveau perdu du temps, dégringolant à la 14e place du classement général.
"Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que c’est irrécupérable. Il reste encore quelques jours, je vais tout donner. Aujourd’hui, j'ai tout donné, je ne pouvais pas faire mieux", avait-elle dit à la fin de l'étape.
Vendredi, alors que les coureuses se dirigeaient vers le sommet du mont Ventoux, juge de paix de cette édition, Pauline Ferrand-Prévot était décramponnée dès les premières rampes de l'ascension, un parcours collant pourtant à ses qualités de grimpeuse, elle qui avait fait la différence l'an dernier dans le col de la Madeleine.
Toujours souriante au cours de la semaine écoulée malgré des résultats en deçà de ses attentes, "PFP" a déclaré vouloir profiter de l'ambiance sur les routes du Tour de France Femmes.
"En voyant le public, le monde sur le bord de la route, c'était incroyable. J'en avais des frissons !", a-t-elle vendredi au sommet du Géant de Provence.
"(Le Tour) a pris une dimension incroyable, je suis vraiment très fière de faire partie de ce sport", avait elle poursuivi, ajoutant vouloir également transmettre son expérience à ses jeunes coéquipières, à l'image de la Française Marion Brunel, 21 ans.
Pas abattue pour autant, Pauline Ferrand-Prévot avait alors également dit avoir appris de cette année, tout en donnant rendez-vous en 2027.
"C'est la vie, des fois on travaille mais ça ne paie pas forcément. Il faudra se remettre en question. Voir ce qui a été et ce qui n'a pas été et puis en tirer des conclusions et revenir plus forte l'année prochaine."
(Reportage par Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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