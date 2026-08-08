Cyclisme/Tour de France Femmes-La tenante du titre Pauline Ferrand-Prévot abandonne

Tour de France féminin

par Zhifan Liu

La tenante du titre Pauline Ferrand-Prévot a ‌abandonné avant la 8e étape du Tour de France Femmes, a déclaré samedi son équipe Visma-Lease a bike, à la veille ​de l'arrivée finale à Nice (Alpes-Maritime).

La Rémoise de 34 ans, 14e au classement général à 14'37" avant la 8e étape, n'a jamais été dans le coup cette année pour défendre son titre.

"Malheureusement, Pauline ne se sentait pas bien ce matin. En accord avec ​l'équipe médicale, il a été décidé qu'elle ne partira pas aujourd'hui. Nous souhaitons à Pauline un prompt rétablissement", a écrit sur X son équipe.

Les coureuses s'élancent de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) ​pour se diriger vers Nice lors d'une étape de 171,9 ⁠km.

Avant le départ de la Grande Boucle samedi dernier à Lausanne, Pauline Ferrand-Prévot avait dit qu'un deuxième sacre sur ‌le Tour de France Femmes "ne changer(ait) rien à sa vie", elle qui avouait l'an dernier avoir déjà réalisé son rêve d'enfant lors de son triomphe sur l'édition 2025.

En difficulté sur les routes du Tour ​2026, la multiple championne du monde de cyclisme ‌a perdu du temps à chaque étape cruciale comptant pour la victoire finale.

Lors du ⁠chrono de 21 km en Côte-d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon lors de la 4e étape mardi, elle a cédé plus de deux minutes sur les cadores du peloton, escamotant déjà ses chances.

Mercredi, dans le Beaujolais, alors que Marlen Reusser (Movistar) se parait de jaune, ⁠la coureuse française a ‌de nouveau perdu du temps, dégringolant à la 14e place du classement général.

"Il ne faut pas se ⁠voiler la face. Je pense que c’est irrécupérable. Il reste encore quelques jours, je vais tout donner. Aujourd’hui, j'ai tout donné, ‌je ne pouvais pas faire mieux", avait-elle dit à la fin de l'étape.

Vendredi, alors que les coureuses se ⁠dirigeaient vers le sommet du mont Ventoux, juge de paix de cette édition, Pauline ⁠Ferrand-Prévot était décramponnée dès les premières ‌rampes de l'ascension, un parcours collant pourtant à ses qualités de grimpeuse, elle qui avait fait la différence l'an dernier dans ​le col de la Madeleine.

Toujours souriante au cours de la semaine ‌écoulée malgré des résultats en deçà de ses attentes, "PFP" a déclaré vouloir profiter de l'ambiance sur les routes du Tour de France Femmes.

"En voyant le ​public, le monde sur le bord de la route, c'était incroyable. J'en avais des frissons !", a-t-elle vendredi au sommet du Géant de Provence.

"(Le Tour) a pris une dimension incroyable, je suis vraiment très fière de faire partie de ce sport", ⁠avait elle poursuivi, ajoutant vouloir également transmettre son expérience à ses jeunes coéquipières, à l'image de la Française Marion Brunel, 21 ans.

Pas abattue pour autant, Pauline Ferrand-Prévot avait alors également dit avoir appris de cette année, tout en donnant rendez-vous en 2027.

"C'est la vie, des fois on travaille mais ça ne paie pas forcément. Il faudra se remettre en question. Voir ce qui a été et ce qui n'a pas été et puis en tirer des conclusions et revenir plus forte l'année prochaine."

(Reportage par ​Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)