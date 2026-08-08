Les Français de l'Inter Milan décisifs face à la Juventus

Juventus 1-2 Inter Milan

Buts : Conceaio (85 e ) pour les Bianconeri // Dimarco (20 e ) et Diouf (62 e ) pour les Nerazzurri

Une belle Perth. Ce samedi, la Juventus et l’Inter Milan s’était donné rendez-vous pour une rencontre amicale dans la plus grande ville de l’est australien Perth. Sous 9 degrés, les Nerazzurri ont réussi à réchauffer le public venu en nombre en s’imposant 2-1 contre leur ennemi du nord. Après avoir battu le Standard de Liège, Nice et Chelsea, la Juve chute à un peu plus de deux semaines du début de la Série A. …

MBC pour SOFOOT.com