Tour d'horizon du financement privé : Thoma Bravo perd Medallia, les résultats du premier trimestre témoignent de tensions

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La société de capital-investissement Thoma Bravo a confirmé cette semaine qu'elle était sur le point de conclure un accord visant à céder l'éditeur de logiciels Medallia à ses créanciers, après des mois de négociations en vue d'une restructuration. Cette évolution, rapportée en exclusivité par Reuters , a des implications tant pour les sociétés de capital-investissement qui détiennent des entreprises de services logiciels que pour les créanciers qui ont financé leur dette, alors que le secteur est confronté à la menace que représente l'intelligence artificielle, susceptible de bouleverser ces activités.

Dans ce cas précis, la restructuration transférerait le contrôle aux créanciers, notamment Blackstone BX.N , KKR

KKR.N , Apollo Global APO et Antares Capital, qui détiennent 3 milliards de dollars de dette de Medallia, effaçant ainsi 5,1 milliards de dollars de capital pour Thoma Bravo et ses co-investisseurs qui avaient racheté la société pour 6,4 milliards de dollars en 2021.

Cette restructuration marque le test de résistance le plus sévère pour le crédit privé depuis l'expansion rapide du secteur, les sociétés de développement commercial (BDC) étant confrontées à des rachats et s'échangeant désormais avec les décotes les plus importantes par rapport à leur valeur liquidative depuis plus de 5,5 ans. Le ratio médian cours/valeur liquidative prévisionnelle sur 12 mois (NAV) s'établissait à environ 0,74 fin mars, ce qui implique une décote d'environ 26 %, soit l'écart le plus important depuis octobre 2020.

Les événements de cette semaine ont montré que les pressions sur le secteur persistent, alors que les sociétés de développement commercialcotées en boursepublieront leurs résultats au cours du mois à venir.

Le fonds de crédit privé phare de Blackstone, BCRED, a par exemple été frappé par une vague de retraits s'élevant à 3,7 milliards de dollars au premier trimestre, un montant supérieur à la normale, ce qui a entraîné des sorties nettes. Les investisseurs du fonds Barings Private Credit Corp ont cherché à retirer 11,3 % des parts au premier trimestre et le fonds a satisfait environ 44,3 % des demandes de rachat de chaque actionnaire, selon son dépôt auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Par ailleurs, Apollo Debt Solutions a fait état d'une baisse de 700 millions de dollars de sa valeur liquidative totale pour mars 2026, confirmant les pressions sur les valorisations.

Par ailleurs, les flux de capitaux vers une catégorie populaire de fonds de crédit privé destinés aux investisseurs fortunés ont chuté de 45 % au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période de 2025, selon les données publiées mercredi par la banque d'investissement spécialisée RA Stanger . Les banques régionales ont mis à profit leurs solides résultats du premier trimestre pour révéler aux investisseurs un aspect qu'elles avaient jusqu'alors gardé plus opaque: le montant de leurs prêts au système bancaire parallèle. Huit prêteurs régionaux américains ont déclaré plus de 230 milliards de dollars de prêts à des institutions financières non bancaires, PNC Financial, U.S. Bancorp et Truist Financial représentant la majeure partie de cette exposition. Par ailleurs, trois des six plus grands prêteurs américains ont divulgué environ 108 milliards de dollars d’exposition au crédit privé ou à des prêts connexes lors de la publication de leurs résultats trimestriels.