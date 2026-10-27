Tour d'horizon du crédit privé : les prêts américains les plus fragiles envoient des signaux d'alerte pour le crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon Moody's, le taux de défaut des crédits privés atteint 5,8 %, en tenant compte des reports et prolongations liés à des difficultés financières

* Les écarts de rendement des prêts notés CCC ont atteint 2.449 points de base la semaine dernière, selon les données de PitchBook

* Selon KBW, les BDC cotées se négocient à 0,72 fois leur valeur d'actif net

Les écarts de rendement sur les prêts à effet de levier américains les moins bien notés ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2009, signe d'une tension croissante chez les emprunteurs les plus fragiles et source d'inquiétude pour les prêteurs du crédit privé qui financent des entreprises fortement endettées.

Les écarts sur les prêts notés CCC ont atteint 2.449 points de base la semaine dernière, soit une hausse d’environ 280 points de base par rapport à fin septembre, selon les données de PitchBook. La dernière fois que ces écarts ont été plus élevés, c’était le 22 mai 2009, où ils s’élevaient à environ 2.506 points de base.

Cette pression se fait déjà sentir sur le marché du crédit privé, où les taux de défaut sont plus élevés que ne le laissent supposer les chiffres officiels.

Moody’s Ratings a indiqué dans un rapport publié la semaine dernière que le taux de défaut parmi les emprunteurs du crédit privé qu’elle a évalués s’élevait à 5,8 % lorsque l’on tenait compte des reports d’intérêts et des prolongations d’échéance accordés aux entreprises en difficulté, contre un taux déclaré de 4 %.

L’agence a précisé que les emprunteurs les plus fragiles représentaient plus de la moitié des prêts arrivant à échéance en 2027 et 2028.

Les investisseurs anticipent une aggravation de la situation. Les sociétés de développement des entreprises (BDC) cotées en bourse se négociaient à environ 0,72 fois leur valeur liquidative, contre une moyenne à long terme de 0,92, a indiqué le cabinet d’études KBW dans un rapport publié la semaine dernière.

Le cabinet a indiqué que cette décote laissait entrevoir de nouvelles pertes sur le portefeuille d’environ 9,1 %, en plus des 2 % déjà comptabilisés au cours du deuxième trimestre. Cela dépasserait les 6,4 % subis lors de la crise du secteur de l’énergie de 2015 à 2017.

« La saison des résultats qui s’annonce permettra de vérifier si les problèmes de crédit restent circonscrits ou s’ils se généralisent dans le secteur des BDC », a écrit Paul Johnson, analyste chez KBW.

La plupart des BDC publient leurs résultats début novembre.

LES INTÉRÊTS PAYÉS EN NATURE SONT UN SIGNAL D’ALERTE

D’autres signes de difficultés chez les emprunteurs apparaissent.

Allianz Research a indiqué dans un rapport du 22 octobre que les intérêts payés en nature (PIK) représentaient environ 11 % des revenus d’intérêts sur les prêts directs, soit le double de leur niveau le plus bas atteint fin 2022. Les prêts assortis de PIK avaient environ 2,8 fois plus de chances de passer au statut de prêts non productifs, a-t-il précisé.

Les PIK introduits après la mise en place d’un prêt, qui, selon Allianz, constituent un signe plus fort de difficultés des emprunteurs, représentaient environ 55 % des intérêts PIK.

L’examen minutieux s’est également étendu aux banques.

BARCLAYS DÉFEND SON TRAITEMENT COMPTABLE

Barclays a défendu son traitement comptable après que le Financial Times a rapporté que la Banque d’Angleterre examinait si les traders avaient sous-estimé le risque lié aux prêts de crédit privé illiquides en comptabilisant les dérivés associés comme des positions négociables, ce qui peut réduire les exigences de fonds propres. La Banque d’Angleterre a refusé de commenter.

Barclays a déclaré que son traitement des swaps de rendement total était conforme aux règles comptables et de fonds propres, et que la majeure partie de son exposition au crédit privé, d’environ 15 milliards de livres sterling (20 milliards de dollars), était détenue dans son portefeuille bancaire.

La banque a précisé que ces swaps présentaient une exposition évaluée à la valeur de marché d’environ 300 millions de livres sterling sur une exposition notionnelle sous-jacente d’environ 1,5 milliard de livres sterling.

LES PRÊTS BASÉS SUR L’IA SUSCITENT UN INTÉRÊT CROISSANT

Les prêts liés à l’IA constituent une autre source de préoccupation.

Piper Sandler a indiqué dans une note que la chute des cours des actions et obligations liées à l’IA risquait d’intensifier la surveillance des gestionnaires d’actifs accordant des prêts aux centres de données et aux infrastructures numériques.

KBW a averti que le risque de refinancement lié à l’IA pourrait s’étendre des éditeurs de logiciels aux emprunteurs du secteur des services aux entreprises.

Les prêteurs disposant de liquidités obtiennent de meilleures conditions.

Les volumes de prêts directs ont augmenté de 33 % au troisième trimestre par rapport au deuxième, mais sont restés inférieurs de 35 % aux niveaux du premier trimestre, a indiqué mercredi Apollo Debt Solutions BDC dans une lettre aux actionnaires, citant les données de PitchBook LCD.

Les nouvelles opérations s’établissaient à environ 475 à 500 points de base au-dessus du taux de financement au jour le jour garanti (SOFR), avec des protections renforcées pour les prêteurs, a-t-elle précisé.

Le secteur des logiciels représentait environ 10,5 % des investissements du fonds à la fin du mois de septembre, contre environ 20 % pour les grands fonds non cotés du même type, a-t-il précisé.