Tour d'horizon du crédit privé : les marchés privés font à nouveau l'objet d'une attention accrue en matière de liquidité et de valorisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les inquiétudes liées à la liquidité ont refait surface sur les marchés privés

* Partners Group a proposé aux investisseurs une solution de liquidité via un véhicule coté

* Medallia a mis en évidence les pressions pesant sur les rachats d’entreprises du secteur des logiciels

* Les valorisations, les rachats et les sorties font l’objet d’un examen minutieux

Les inquiétudes liées à la liquidité sur les marchés privés ont refait surface cette semaine, alors que Partners Group PGHN.S a proposé aux investisseurs d’un véhicule de capital-investissement coté une solution de sortie en liquidités, tandis que la restructuration de Medallia a mis en évidence les pressions pesant sur certains prêts liés à des rachats d’entreprises du secteur des logiciels contractés à l’époque des taux bas.

Ces développements mettent en évidence un décalage croissant sur les marchés privés, les sociétés vendant l’accès à des actifs illiquides à un éventail plus large d’investisseurs alors même que des questions persistent quant à la rapidité avec laquelle ces actifs peuvent être vendus et à la fiabilité de leur évaluation. Partners Group a proposé d’offrir aux investisseurs de son véhicule de capital-investissement coté à Londres une nouvelle voie d’accès aux liquidités en autorisant le transfert de jusqu’à 30 % de son capital social émis vers une catégorie d’actions de réalisation, qui permettrait de restituer des fonds au fur et à mesure de la vente des actifs. Cette mesure ne constitue pas un événement de rachat de crédit privé, mais elle renforce la surveillance de la liquidité des véhicules du marché privé après que certains fonds de crédit privé semi-liquides ont été confrontés à des demandes de rachat dépassant leurs limites fixées. Par ailleurs, un consortium mené par Blackstone , Apollo Global Management et FS KKR Capital Corp a annoncé qu’il allait prendre le contrôle de la société de logiciels endettée Medallia, jusqu’alors détenue par le gestionnaire de capital-investissement Thoma Bravo, entraînant une perte d’environ 5 milliards de dollars de capital pour Thoma Bravo et ses co-investisseurs.

La restructuration de Medallia met en évidence les pressions qui pèsent sur certaines opérations de rachat d’entreprises de logiciels conclues à l’époque des taux bas, alors que la hausse des coûts de service de la dette, le ralentissement de la croissance, l’intensification de la concurrence et les bouleversements technologiques pèsent sur les structures de capital.

La confiance des investisseurs dans les valorisations des marchés privés revêt une importance croissante à mesure que les actifs privés occupent une place de plus en plus importante dans les portefeuilles de gestion de patrimoine.

La division de gestion de patrimoine de Morningstar s’est associée à , Apollo Global Management APO.N , Franklin Templeton BEN.N et JPMorgan Asset Management pour développer des portefeuilles modèles mixtes (public-privé) destinés aux conseillers financiers, avec des allocations initiales comprises entre environ 12 % et 20 % dans le crédit privé et l’immobilier via des fonds à intervalles. L’intérêt des investisseurs institutionnels pour le crédit privé des marchés émergents est également en hausse, bien que leur exposition reste limitée. Une enquête de Gemcorp a révélé que 42 % des investisseurs institutionnels prévoient d’augmenter leurs allocations dans cette classe d’actifs au cours des deux prochaines années, tandis que 40 % n’y sont actuellement pas exposés. Les régulateurs renforcent leur surveillance. La Banque d’Angleterre mène actuellement un test de résistance afin d’évaluer comment les institutions financières bancaires et non bancaires actives sur les marchés privés réagiraient face à un choc grave mais plausible. Elle a présenté un scénario de crise sévère impliquant un choc géopolitique, une profonde récession mondiale, une contraction de 4% de l’économie britannique et une hausse des taux d’intérêt à 7%. Le taux directeur de la Banque d’Angleterre s’établit à 3,75%. L’accent mis sur les valorisations a incité certains gestionnaires à renforcer la transparence. Le directeur général d’Apollo, Marc Rowan, a déclaré en mai que la société commencerait à communiquer quotidiennement aux investisseurs les cotations de ses actifs de prêts directs et de financements adossés à des actifs.

Mais les acteurs du marché affirment qu’une meilleure cotation ne crée pas de liquidité. Les transactions sur le marché secondaire restent limitées, et de nombreux prêts directs nécessitent le consentement de l’emprunteur avant de pouvoir être cédés.

Selon les analystes, ces évolutions mettent en évidence un compromis plus général: à mesure que les actifs privés intègrent davantage de portefeuilles, la croissance pourrait dépendre autant de la confiance dans les valorisations et les sorties que de la levée de fonds.