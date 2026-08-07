Tour d'horizon du crédit privé : des résultats en baisse, mais un allègement des pressions liées aux rachats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sur les marchés du crédit privé cette semaine, Apollo Global a fait état d'un allègement des demandes de rachat, les sociétés de développement d'entreprises BCP Investment et Morgan Stanley Direct Lending Fund ont publié des résultats en baisse pour le deuxième trimestre, et Ares Management a été contrainte de réduire la taille d'un fonds qu'elle prévoyait de lancer. Les demandes de retrait de capitaux du fonds de crédit privé non coté d'Apollo Global APO.N ont chuté à environ la moitié du niveau enregistré par le gestionnaire d'actifs la dernière fois qu'il avait donné cette possibilité aux investisseurs, a déclaré mardi le président de la société.

« Tout en reconnaissant qu’il est un peu tôt… nous constatons que le volume de rachats est deux fois moins important que la dernière fois », a déclaré Jim Zelter aux analystes lors d’une conférence téléphonique. Le fonds Apollo Debt Solutions (ADS), d’une valeur de 26 milliards de dollars, avait annoncé en juin qu’il rachèterait le maximum habituel de 5 % de ses parts après que les investisseurs eurent demandé à récupérer environ 16,8 % du total.

Marc Rowan, directeur général d’Apollo, qui s’est engagé à renforcer la transparence et la liquidité des actifs privés, a déclaré que la société était en bonne voie pour proposer une cotation quotidienne de ses fonds d’ici octobre, les ouvrant ainsi à de nouveaux clients potentiels. « Plus nous agirons ainsi, plus nous nous rendrons acceptables aux yeux des plans de retraite 401k (régimes de retraite), des plans de retraite à cotisations définies (DC), des gestionnaires d’actifs traditionnels et des particuliers », a-t-il déclaré.

Les demandes de retrait des investisseurs concernant les fonds de crédit privés se sont multipliées cette année, en raison des inquiétudes liées à la concurrence, à la baisse des rendements et à la crainte que l’intelligence artificielle ne bouleverse les entreprises de logiciels financées par ces fonds.

Ares Management ARES.N a été contrainte de réduire la taille d’un véhicule de crédit privé de 1 milliard d’euros (1,15 milliard de dollars) après que des investisseurs se sont opposés à la valorisation des prêts transférés vers un fonds de continuation, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Ares a ramené la taille du véhicule à environ 400 millions d’euros après que des investisseurs potentiels ont exigé une décote sur les prêts plus importante que celle qu’Ares était prête à accepter, précise l’article.

Cette décision fait suite aux efforts déployés l’année dernière par Ares pour transférer les prêts restants d’un fonds européen de prêt direct créé il y a dix ans vers un véhicule nouvellement créé qu’elle continuerait à gérer, selon le FT.

Les banques fédérales de réserve de Dallas et de New York prévoient de lancer une enquête pilote sur le marché du crédit privé, estimé à 1 300 milliards de dollars, après la fin du troisième trimestre, a annoncé mercredi la Fed de New York. L’enquête segmentera le marché en trois catégories en fonction de la taille des emprunteurs, et les résultats sont attendus au premier trimestre 2027.

Les demandes de rachat au titre du Golub Capital Private Credit Fund ont chuté à 4,8 % des actions ordinaires en circulation au cours de la période d’offre publique de rachat du 29 juillet, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en date du 3 août. Toutes les demandes seront honorées à la valeur liquidative au 30 juin, précise le document, ajoutant que le fonds disposait d’environ 4 milliards de dollars de sources de liquidité diversifiées à cette date.

Bridgepoint étudie actuellement une opération de marché secondaire de crédit privé d’un montant d’un milliard d’euros, a rapporté Bloomberg News.

La valeur nette d’inventaire de BCP Investment au deuxième trimestre a baissé en raison de pertes latentes liées à la valorisation au prix du marché de ses participations dans le secteur des logiciels.

Le revenu net d'investissement du Morgan Stanley Direct Lending Fund a baissé en raison de positions non productives. Le fonds a racheté 831 486 actions à un prix moyen de 15,06 dollars chacune au cours du trimestre.