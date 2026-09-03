Tour d'horizon des données de ce jeudi : demandes d'allocations chômage, licenciements, indice PMI des services, balance commerciale, etc.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les indices de Wall Street progressent, emmenés par le Nasdaq, en hausse de >1%

* Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services de communication mènent la hausse sectorielle du S&P 500, tandis que celui de la santé est à la traîne

* Le STOXX 600 progresse d’environ 0,6%

* Le dollar américain recule d’environ 0,6%, le brut américain progresse de >1%, l’or gagne >2%, le Bitcoin bondit de >4%

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent à environ 4,74%

3 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

PLUIE DE DONNÉES DE JEUDI: DEMANDES D’ALLOCATIONS CHÔMAGE, LICENCIEMENTS, PMI DES SERVICES, BALANCE COMMERCIALE, ETC.

Les investisseurs ont été confrontés jeudi à un véritable méli-mélo de données économiques. Comme le rapport sur l’emploi de vendredi est dans tous les esprits, commençons par le marché du travail.

Tout d’abord, 206 000 travailleurs américains ont rejoint la file d’attente devant les agences pour l’emploi la semaine dernière, soit une hausse de 1% par rapport à la semaine précédente et 1 000 de plus que ce qu’attendaient les analystes.

Si l’on fait abstraction de la volatilité hebdomadaire, la moyenne mobile sur quatre semaines des demandes initiales continue d’évoluer latéralement, mais avec une légère tendance à la hausse.

Ces chiffres suggèrent que le marché du travail reste en mode « peu d’embauches, peu de licenciements ».

En parlant de « licenciements », le cabinet de reclassement Challenger, Gray & Christmas (CGC) indique que les entreprises américaines ont annoncé 52 881 licenciements en août.

Cela représente une hausse mensuelle de 58%, mais aussi le chiffre le plus bas pour un mois d’août depuis 2022.

Au total, 529 914 licenciements ont été annoncés depuis le début de l’année 2026, soit une baisse de 41% par rapport à la période de janvier à août de l’année dernière, qui avait été faussée par les licenciements chez DOGE.

Pour la première fois depuis février, l’intelligence artificielle n’a pas été la principale raison invoquée pour justifier les décisions de licenciement. Les restructurations, la conjoncture économique et les fermetures d’entreprises ont constitué les trois principales causes, reléguant l’IA à la quatrième place.

Malgré tout, l’IA est à l’origine de 116 175 licenciements depuis le début de l’année — soit 22% du total — et reste la principale raison invoquée pour les licenciements collectifs en 2026.

"Ce que nous aimerions voir, compte tenu du faible nombre de licenciements, c’est une augmentation des embauches", écrit Andy Challenger, expert en droit du travail et en environnement professionnel chez CGC. "Bien que les entreprises prévoient d’embaucher davantage de salariés que l’année dernière, d’après nos chiffres, il ne semble pas que ces postes soient pourvus rapidement."

Depuis le début de l’année, ce sont les emplois du secteur technologique qui sont le plus souvent visés, représentant 29,3% de l’ensemble des licenciements.

Pour en revenir au rapport du ministère du Travail, le nombre de demandes d’allocations chômage en cours, publié avec une semaine de retard, a légèrement baissé de 0,5% pour s’établir à 1,779 million, soit 11 000 de moins que ce qu’avaient prévu les économistes.

Le ministère du Travail a également publié ses estimations révisées concernant les coûts salariaux et la productivité au deuxième trimestre.

Sur la période d’avril à juin, les coûts salariaux unitaires — qui mesurent le coût moyen de la main-d’œuvre par unité de production — ont été révisés à la baisse, passant de 1,3% à 1,2% en taux annualisé trimestriel.

La productivité — qui mesure la production moyenne par heure — est restée inchangée à 1,4%.

Tout ce qui précède constitue un avant-goût du rapport sur l’emploi du ministère du Travail, attendu demain, qui devrait indiquer que l’économie américaine a créé 56 000 emplois en août, le taux de chômage restant stable à 4,1%.

Passons maintenant au secteur des services, qui a connu une croissance accélérée le mois dernier, selon l’Institute for Supply Management (ISM).

L'indice PMI non manufacturier de l'ISM a gagné 1,3 point pour atteindre 55,4 en août, bien au-dessus du seuil symbolique de 50, qui marque la frontière entre contraction et expansion.

Les analystes tablaient sur une hausse bien moins marquée, de 0,1 point.

Un examen plus approfondi révèle des améliorations au niveau des nouvelles commandes, de la production et des stocks. L’emploi a continué de se contracter, mais à un rythme légèrement plus lent.

Toutefois, les prix payés — un indicateur avancé de l’inflation — ont grimpé à 72,6, leur plus haut niveau depuis octobre 2022.

"L’enquête de l’ISM continue de dresser un tableau solide de l’activité dans le secteur des services, l’indice global atteignant son plus haut niveau depuis six mois", écrit Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Nous restons d’avis que la hausse de l’inflation “supercore” des services observée en début d’année continuera de s’atténuer au cours des prochains mois, sous l’effet du ralentissement de la croissance des salaires."

De son côté, l’estimation définitive de S&P Global concernant l’indice PMI des services pour le mois d’août a reculé de 0,3 point par rapport à son estimation initiale "flash" pour s’établir à un niveau toujours solide de 56,5, soit 1,9 point de plus que le chiffre définitif de juillet.

Il s’agit du niveau le plus élevé de l’indice PMI final des services depuis plus de deux ans et demi.

"La croissance de l’activité dans le secteur privé s’est accélérée en août, marquant un net changement de cap pour l’économie américaine", explique Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence. "La dynamique de croissance semble s’être déplacée du secteur manufacturier vers celui des services, ce dernier ayant vu son rythme d’expansion atteindre son plus haut niveau depuis fin 2024."

Enfin, l’écart entre la valeur des biens et services importés et celle des biens et services exportés s’est creusé de 24,4% pour atteindre 88,6 milliards de dollars en juillet, selon le rapport du ministère du Commerce.

Ce chiffre était inférieur de 1,6% aux prévisions du consensus.

En détail , les exportations ont reculé de 2,1%, tandis que les importations — qui pèsent sur le PIB — ont progressé de 2,8%. Le déficit commercial avec la Chine, suivi de près, s’est creusé de 11,4% pour atteindre 17,4 milliards de dollars.

"Nous n’en sommes qu’au début du trimestre, mais les risques laissent présager un frein plus important de la part du commerce net", explique Grace Zwemmer, économiste spécialisée dans les États-Unis chez Oxford Economics.

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

L'EXPOSITION CROISSANTE À L'IA POURRAIT METTRE LA PRESSION SUR LES FUTURES ÉMISSIONS DE DETTE CLIQUEZ ICI

WALL STREET EN HAUSSE À MESURE QUE LES PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX S’ESTOMPENT CLIQUEZ ICI

LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE LA POLITIQUE DE TRUMP EN MATIÈRE DE PRIX DES MÉDICAMENTS CLIQUEZ ICI

LES ACTIONS FRANÇAISES SONT SOUS-PERFORMANTES, MAIS PAS ASSEZ BON MARCHÉ POUR ÊTRE ACHETÉES, SELON GOLDMAN CLIQUEZ ICI

VENTE MASSIVE D’OBLIGATIONS: LES INVESTISSEURS SE SONT-ILS LÀCHÉS UN PEU TROP? CLIQUEZ ICI

LE STOXX BÉNÉFICIE DE LA HAUSSE DU SECTEUR TMT, TANDIS QUE LE LUXE RESTE À LA TRAÎNE CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE SE STABILISE; LES PUCES ÉLECTRONIQUES ET LES LOGICIELS SOUS LES PROJECTEURS CLIQUEZ ICI

LES OBLIGATIONS SOUPRENT DE SOULAGEMENT CLIQUEZ ICI