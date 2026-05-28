TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Salesforce, Snowflake, Zscaler

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Salesforce, Snowflake et Zscaler.
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de
125 $ à 115 $
* Absci Corp ABSI.O : BTIG lance la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours: 9 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 190 $
à 175 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens relève sa recommandation de « neutre »
à « surpondérer »
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à
80 $
* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Agilent Technologies A.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de
150,00 $ à 145,00 $
* Agilent Technologies A.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre
» à « acheter »
* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 165 $
à 170 $
* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 155 $
* Agilent Technologies, Inc. A.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à
160 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens relève son objectif de cours de 110 $ à 115
$
* Arcosa, Inc. ACA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Autozone Inc AZO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 3 700 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de
25 $ à 22 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25
$
* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 87,00
$ à 74,00 $
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 96 $ à 89 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 75
$ à 55 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo passe d'une recommandation «
surpondérer » à « neutre »
* Braze Inc BRZE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 450 $ à 490 $
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de
35 $ à 31 $
* Cardinal Infrastructure Group CDNL.O : Oppenheimer attribue une note «
surperformer »; objectif de cours: 60 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : Berenberg relève son objectif de cours de 86 $ à 106
$
* Comfort Systems USA FIX.N : Oppenheimer lance une couverture avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 2 200 $
* Constellation Brands STZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de
154,00 $ à 152,00 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de
110 $ à 135 $
* Corcept Therapeutics Inc. CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 75
$ à 95 $
* Corteva Inc. CTVA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 84,00 $ à 95,00 $
* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : Wedbush attribue une note « surperformer »; objectif
de cours: 35 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève son objectif de cours de 264 $ à 280
$
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à
224 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à
270 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 250 $
à 270 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de
252 $ à 270 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à
220 $
* Diversified Energy Co DEC.N : Gerdes Energy Research attribue une note d'achat;
objectif de cours: 30 $
* Dominion Energy D.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 76 $
* Dominion Energy D.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 415 $ à 650 $
* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 500 $ à 650
$
* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 321 $ à 299 $
* Electronic Arts EA.O : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »
* Emcor Group Inc EME.N : Oppenheimer lance la couverture avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 1 100 $
* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1,00 $ à 6,00 $
* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « performance
conforme au marché » à « surperformance »
* Etsy, Inc. ETSY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 72,00 $ à
75,00 $
* Everpure Inc P.N : Barclays relève son objectif de cours de 81 $ à 84 $
* Everpure Inc P.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $
* Everpure Inc P.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 84,00 $ à 87,00 $
* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $
* Everpure Inc P.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 70 $
* Fedex Freight Holding Company FDXF_w.N : BMO attribue une note « en ligne avec le
marché »; objectif de cours: 140 $
* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* General Mills GIS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36
$
* Granite Construction GVA.N : Oppenheimer lance une couverture avec une note «
surperformer »; objectif de cours de 170 $
* HP Inc HPQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $
* HP Inc HPQ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17,00 $ à 19,00 $
* HP Inc HPQ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $
* HP Inc HPQ.N : UBS relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $
* HP Inc HPQ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Immunome IMNM.O : Barclays attribue une note « surpondérer » et un objectif de cours
de 36 $
* Knife River Corporation KNF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à
95 $
* Lincoln Educational Services LINC.O : Northland Capital relève son objectif de cours
de 50 $ à 60 $
* Martin Marietta Materials MLM.N : Oppenheimer lance la couverture avec une
note « perform »
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
172,00 $ à 195,00 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève son objectif de cours de 130 $ à 275
$
* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de
200 $ à 240 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 225
$
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 120 $ à
240 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 149 $ à 235
$
* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 240
$
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 220 $
à 250 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 118 $ à 270 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à
250 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 105 $ à
235 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de
190 $ à 240 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 195 $ à
230 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 195 $ à
240 $
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 800 $ à 1 150 $
* Modine Manufacturing Co MOD.N : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à
355 $
* Modine Manufacturing Co. MOD.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 271 $ à
325 $
* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 53 $
* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60,00 $ à
65,00 $
* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $
* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 53,00 $ à 55,00 $
* Nutanix Inc NTNX.O : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $
* Nutanix Inc NTNX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 103 $ à 114 $
* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Organogenesis Holdings ORGO.O : Truist Securities attribue une note « neutre »;
objectif de cours: 3 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à
229 $
* Phreesia Inc PHR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 22 $ à 16 $
* Precigen Inc PGEN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $
* Quanta Services, Inc. PWR.N : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à «
outperform »
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « Strong Buy » à
« Outperform »
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* Salesforce Inc CRM.N : Baird abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Salesforce Inc CRM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 252 $ à 236 $
* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 194 $ à 173 $
* Salesforce Inc CRM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225
$
* Salesforce Inc CRM.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $
* Salesforce Inc CRM.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 229 $ à 202
$
* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $
* Salesforce Inc CRM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 625 $ à 1 825 $
* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 192 $ à 272 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 200 $ à 270 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 195 $ à 250 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 205 $ à
300 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 235 $ à 280 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 240 $ à 325 $
* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 245 $ à 285 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 295 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245 $ à 300 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 300 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 295 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 200 $ à 275 $
* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 284 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 275 $ à
285 $
* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 205 $ à 285 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 205 $ à 300 $
* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 300 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 275 $
* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève son objectif de cours de 210 $ à 325 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 300 $
* Sterling Infrastructure STRL.O : Oppenheimer lance une couverture avec une
note « surperformer »; objectif de cours de 950 $
* Sutro Biopharma STRO.O : Barclays lance une couverture avec une note « surpondérer »
et un objectif de cours de 56 $
* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 515 $ à 600
$
* Synopsys Inc SNPS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 580 $ à 590 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 480 $ à 525 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Stifel relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 505 $ à 535 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 262 $ à 303 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son objectif de cours de 160 $ à 208 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $
à 215 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 23 $ à 4 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* Vulcan Materials Co VMC.N : Oppenheimer initie la couverture avec une note «
perform »
* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 320 $ à 200 $
* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 205 $ à 175 $
* Zscaler Inc ZS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $
