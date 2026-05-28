 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Salesforce, Snowflake, Zscaler
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Salesforce, Snowflake et Zscaler.

POINTS FORTS

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève son objectif de cours de 264 $ à 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245 $ à 300 $

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 320 $ à 200 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de

125 $ à 115 $

* Absci Corp ABSI.O : BTIG lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours: 9 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 190 $

à 175 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Stephens relève sa recommandation de « neutre »

à « surpondérer »

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à

80 $

* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Agilent Technologies A.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

150,00 $ à 145,00 $

* Agilent Technologies A.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre

» à « acheter »

* Agilent Technologies Inc A.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 165 $

à 170 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 147 $ à 155 $

* Agilent Technologies, Inc. A.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à

160 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens relève son objectif de cours de 110 $ à 115

$

* Arcosa, Inc. ACA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 3 700 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de

25 $ à 22 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25

$

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 87,00

$ à 74,00 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 96 $ à 89 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 75

$ à 55 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo passe d'une recommandation «

surpondérer » à « neutre »

* Braze Inc BRZE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 450 $ à 490 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de

35 $ à 31 $

* Cardinal Infrastructure Group CDNL.O : Oppenheimer attribue une note «

surperformer »; objectif de cours: 60 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Berenberg relève son objectif de cours de 86 $ à 106

$

* Comfort Systems USA FIX.N : Oppenheimer lance une couverture avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 2 200 $

* Constellation Brands STZ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

154,00 $ à 152,00 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de

110 $ à 135 $

* Corcept Therapeutics Inc. CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 75

$ à 95 $

* Corteva Inc. CTVA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 84,00 $ à 95,00 $

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : Wedbush attribue une note « surperformer »; objectif

de cours: 35 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Barclays relève son objectif de cours de 264 $ à 280

$

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à

224 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à

270 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 250 $

à 270 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de

252 $ à 270 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à

220 $

* Diversified Energy Co DEC.N : Gerdes Energy Research attribue une note d'achat;

objectif de cours: 30 $

* Dominion Energy D.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 76 $

* Dominion Energy D.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 415 $ à 650 $

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 500 $ à 650

$

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 321 $ à 299 $

* Electronic Arts EA.O : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »

* Emcor Group Inc EME.N : Oppenheimer lance la couverture avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 1 100 $

* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1,00 $ à 6,00 $

* Equillium Inc EQ.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « performance

conforme au marché » à « surperformance »

* Etsy, Inc. ETSY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 72,00 $ à

75,00 $

* Everpure Inc P.N : Barclays relève son objectif de cours de 81 $ à 84 $

* Everpure Inc P.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $

* Everpure Inc P.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 84,00 $ à 87,00 $

* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Everpure Inc P.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Fedex Freight Holding Company FDXF_w.N : BMO attribue une note « en ligne avec le

marché »; objectif de cours: 140 $

* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* General Mills GIS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36

$

* Granite Construction GVA.N : Oppenheimer lance une couverture avec une note «

surperformer »; objectif de cours de 170 $

* HP Inc HPQ.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* HP Inc HPQ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17,00 $ à 19,00 $

* HP Inc HPQ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $

* HP Inc HPQ.N : UBS relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $

* HP Inc HPQ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Immunome IMNM.O : Barclays attribue une note « surpondérer » et un objectif de cours

de 36 $

* Knife River Corporation KNF.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à

95 $

* Lincoln Educational Services LINC.O : Northland Capital relève son objectif de cours

de 50 $ à 60 $

* Martin Marietta Materials MLM.N : Oppenheimer lance la couverture avec une

note « perform »

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de

172,00 $ à 195,00 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève son objectif de cours de 130 $ à 275

$

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de

200 $ à 240 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 225

$

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 120 $ à

240 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 149 $ à 235

$

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 240

$

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 220 $

à 250 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham relève son objectif de cours de 118 $ à 270 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à

250 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à

250 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 105 $ à

235 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de

190 $ à 240 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 195 $ à

230 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 195 $ à

240 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 800 $ à 1 150 $

* Modine Manufacturing Co MOD.N : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à

355 $

* Modine Manufacturing Co. MOD.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 271 $ à

325 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 53 $

* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60,00 $ à

65,00 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 53,00 $ à 55,00 $

* Nutanix Inc NTNX.O : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 103 $ à 114 $

* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Organogenesis Holdings ORGO.O : Truist Securities attribue une note « neutre »;

objectif de cours: 3 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à

229 $

* Phreesia Inc PHR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 22 $ à 16 $

* Precigen Inc PGEN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $

* Quanta Services, Inc. PWR.N : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à «

outperform »

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « Strong Buy » à

« Outperform »

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Salesforce Inc CRM.N : Baird abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 252 $ à 236 $

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 194 $ à 173 $

* Salesforce Inc CRM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225

$

* Salesforce Inc CRM.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* Salesforce Inc CRM.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 229 $ à 202

$

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $

* Salesforce Inc CRM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 625 $ à 1 825 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 192 $ à 272 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 200 $ à 270 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 195 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 205 $ à

300 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 235 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 240 $ à 325 $

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 245 $ à 285 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 295 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245 $ à 300 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 245,00 $ à

300,00 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 300 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 295 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 200 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 284 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 275 $ à

285 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 205 $ à 285 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 205 $ à 300 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 300 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève son objectif de cours de 210 $ à 325 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 300 $

* Sterling Infrastructure STRL.O : Oppenheimer lance une couverture avec une

note « surperformer »; objectif de cours de 950 $

* Sutro Biopharma STRO.O : Barclays lance une couverture avec une note « surpondérer »

et un objectif de cours de 56 $

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 515 $ à 600

$

* Synopsys Inc SNPS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 580 $ à 590 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 480 $ à 525 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Stifel relève son objectif de cours de 550 $ à 600 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 505 $ à 535 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 262 $ à 303 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son objectif de cours de 160 $ à 208 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel relève son objectif de cours de 175 $ à 205 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $

à 215 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 23 $ à 4 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Vulcan Materials Co VMC.N : Oppenheimer initie la couverture avec une note «

perform »

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 320 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 205 $ à 175 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
82,190 USD NYSE +0,88%
ABSCI
6,0800 USD NASDAQ +17,83%
ADVAN DRAINAGE S
140,030 USD NYSE -0,28%
AFFIRM HLDG RG-A
73,0000 USD NASDAQ +3,63%
AGILENT TECH
135,420 USD NYSE +16,84%
APOGEE THERAP
77,8200 USD NASDAQ +0,09%
ARCOSA
127,230 USD NYSE +0,39%
AUTOZONE
3 006,880 USD NYSE -0,64%
BATH&BODY WORKS
20,360 USD NYSE +4,65%
BOSTON SCIENTIFI
49,105 USD NYSE -2,61%
BRAZE RG-A
23,3600 USD NASDAQ -4,96%
BROADCOM
426,5800 USD NASDAQ +1,12%
CAESR ENTMT
29,0800 USD NASDAQ +1,04%
CARDINAL INFRA RG-A
52,9600 USD NASDAQ +6,67%
CF INDUSTRIES HL
116,510 USD NYSE +0,17%
COMFORT SYSTEMS
1 856,060 USD NYSE -0,65%
CONSTELLATION BRD-A
142,115 USD NYSE -1,08%
CORCEPT THERAPEU
68,3800 USD NASDAQ +2,60%
CORTEVA
80,590 USD NYSE +0,88%
DELL TECH RG-C
318,220 USD NYSE +4,33%
DICK'S SPORT GOO
226,270 USD NYSE +3,22%
DIVERSIFIED ENGY
14,830 USD NYSE +1,92%
DOMINION ENERGY
67,390 USD NYSE +0,27%
DYCOM INDUSTRIES
535,380 USD NYSE +1,23%
ECOLAB INC
260,250 USD NYSE -0,93%
ELECTRONIC ARTS
201,1500 USD NASDAQ +0,23%
EMCOR GROUP
848,710 USD NYSE -0,84%
EQUILLIUM
2,8400 USD NASDAQ +7,98%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
42,220 USD NYSE +0,49%
GENERAL MILLS
33,870 USD NYSE +0,67%
Gaz naturel
3,04 USD NYMEX 0,00%
HP
24,985 USD NYSE -2,06%
IMMUNOME
22,5400 USD NASDAQ +1,94%
KNIFE RIVER
78,780 USD NYSE +0,60%
LINCOLN EDUC SVC
47,5800 USD NASDAQ -1,08%
MARTIN MARIETTA
574,905 USD NYSE +0,08%
MARVELL TECH
204,8300 USD NASDAQ +3,09%
MICRON TECHNOLOGY
923,5200 USD NASDAQ -0,53%
MODINE MFG CO
270,650 USD NYSE -3,36%
NUTANIX RG-A
48,8100 USD NASDAQ +4,81%
OKTA-A
94,7200 USD NASDAQ +5,83%
ON SEMICONDUCTOR
123,7700 USD NASDAQ -0,90%
ORGANGNSS HLDG RG-A
2,6200 USD NASDAQ -1,50%
PALVELLA THERA
115,8600 USD NASDAQ -0,34%
PHREESIA
9,455 USD NYSE +3,56%
PRECIGEN
4,5100 USD NASDAQ +2,50%
Pétrole Brent
93,31 USD Ice Europ -1,76%
Pétrole WTI
88,65 USD Ice Europ -0,83%
QUANTA SERVICES
730,310 USD NYSE -0,42%
RLJ LDG REIT-SBI
9,995 USD NYSE +0,50%
SALESFORCE
176,160 USD NYSE -0,82%
SANDISK
1 641,6400 USD NASDAQ +3,25%
SENTINELONE RG-A
18,020 USD NYSE +0,47%
SNOWFLAKE
239,120 USD NYSE +36,40%
STERLING INFRA
842,9600 USD NASDAQ +7,78%
SUTRO BIOPHARMA
29,6300 USD NASDAQ -0,20%
SYNOPSYS
480,6400 USD NASDAQ -8,61%
TARGA RESOURCES
262,210 USD NYSE -0,56%
TTM TECHNOLOGIES
187,7900 USD NASDAQ -1,51%
VERRA MOBILITY RG-A
4,1300 USD NASDAQ +7,27%
VULCAN MATERIALS
276,830 USD NYSE +0,41%
ZSCALER
130,0400 USD NASDAQ +2,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 16:53:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 493,06 -0,04%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank