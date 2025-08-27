 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Mongodb, Quaker Houghton, Regeneron Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Mongodb, Quaker Houghton et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

* Mongodb Inc MDB.O : RBC relève le cours cible de 320 $ à 350 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 100 $ à 114 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le cours cible à 167 $, contre 146 $

auparavant

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le PT à 831 $ contre 813 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 185 $ de 175 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 15 $ contre 18 $

auparavant

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho augmente le prix cible à 12 $ de 8 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : JP Morgan relève le cours cible à 40 $ contre 37 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 244 $ à 213 $

* Box Inc BOX.N : Citigroup augmente le prix cible à 40 $ contre 39 $

* Box Inc BOX.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Box Inc BOX.N : UBS relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* Bxp Inc BXP.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 77 $ contre 78 $

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 131,00 $ à 123,00 $

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 123 $ de 131 $

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 120 $ à 112 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 32 $ à 38 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 60 $

* Chefs' Warehouse CHEF.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT 66 $

* Citi Trends Inc CTRN.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Truist Securities réduit le PT à 27 $ de 29 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 20 $ de 16 $

* Dynatrace Inc DT.N : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform; PT 65 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 43 $ à 67 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 53 $ à 54 $

* Equity Residential EQR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 68 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 325 $ à 279 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève le PT de 113 $ à 116 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : La Banque Scotia augmente le PT de 51 $ à 54 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS augmente le prix cible à 8 $ de 6 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 65 $ à 60 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Truist Securities ramène le PT de "buy" à "hold"

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Wells Fargo réduit le PT à 29 $ de 30 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 4 $ de 8 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à 18 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies augmente le prix cible de 360 $ à 380 $

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le cours cible de 335 $ à 350 $

* Heico Corp HEI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 352 $ à 366 $

* Heico Corp HEI.N : UBS augmente le prix cible de 346 $ à 375 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 3,1 $ de 3,4 $

* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 3,5

$

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark augmente le prix cible de 33,00 $ à 36,00 $

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 24 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS réduit le prix cible à 35 $ de 40 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 40 $

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Krispy Kreme Inc DNUT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Kyivstar Group KYIV.O : New Street Research initie une couverture avec une note d'achat; PT 16 $

* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 48 $ à 43 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Mach Natural Resources LP MNR.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 18

$

* Medical Properties Trust Inc MPW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 4,5 $ de 5 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 173 $ à 156 $

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays augmente le prix cible de 270 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève le prix cible de 270 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : Bernstein relève le prix cible de 319 $ à 338 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible de 280 $ à 315 $

* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 275 $ à 345 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 425 $ contre 405 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho augmente le prix cible à 250 $ de 210 $

* Mongodb Inc MDB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 255,00 $ à 325,00 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham augmente le prix cible de 270 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 275 $ à 345 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 350 $

* Mongodb Inc MDB.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 290 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 230,00 $ à 280,00 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities augmente le prix cible de 275 $ à 330 $

* Mongodb Inc MDB.O : UBS relève le cours cible à 310 $, contre 240 $ auparavant

* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 76 $ à 80 $

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 31 $ auparavant

* Ncino Inc NCNO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 38 $ contre 34 $ auparavant

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève l'objectif de cours à 34,50 $ contre 33,00 $

* Ncino Inc NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 33,00 $ à 35,00 $

* Ncino Inc NCNO.O : Needham augmente le prix cible de 33 $ à 38 $

* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34 $ contre 28 $

* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Ncino Inc NCNO.O : Stephens relève le cours cible de 30 $ à 34 $

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 32 $ contre 27 $

* Netstreit Corp NTST.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18 $ à 20 $

* Netstreit Corp NTST.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 18 $ à 20 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup augmente le prix cible à 49 $ contre 44 $

* Okta Inc OKTA.O : Bernstein réduit le prix cible à 129 $ de 132 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO réduit le prix cible à 112 $ contre 132 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève le cours cible à 105 $ contre 100 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : RBC relève le cours cible de 113 $ à 115 $

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 115 $ à 105 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo augmente le PT à 44 $ de 41 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : UBS réduit le prix cible à 46 $ contre 48 $

* Paramount Group Inc PGRE.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 4,2 $ contre 4,5 $

* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 10,00 $ contre 12,00 $

* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 12,00 $ à

10,00 $

* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 36 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 100 $ à 114 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente la note de sous-performance à performance sectorielle

* Purecycle Technologies PCT.O : Northland Capital initie la couverture avec une note de

surperformance; PT 16 $

* PVH Corp PVH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 76 $ à 88 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 167 $ contre 146 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 79 $ contre 77 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le prix cible à 781 $ contre 753 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 813 $ à 831 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 108 $ à 114 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 20 $ à 21 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 18 $, contre 20 $ auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 260 $ à 230 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : BofA Global Research ramène le prix de l'action d'achat à neutre

* Senseonics Holdings SENS.A : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de

1,5 $

* Serve Robotics SERV.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT 15 $

* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération; PT 143 $

* Summit Therapeutics Plc SMMT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 132 $ contre 135 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 520 $ à 630 $

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* UDR Inc UDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 36 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : BofA Global Research augmente le PO à 14 $ de 12 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 175 $ à 185 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Stifel relève l'objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Wp Carey Inc WPC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 66 $ à 68 $

Valeurs associées

AMRICLD RLTY REITRG
14,875 USD NYSE +0,54%
AMYLYX PHARM
9,1500 USD NASDAQ -0,11%
APELLIS PHARMA
28,0700 USD NASDAQ +0,50%
AVLONBY COM REIT
192,105 USD NYSE +0,04%
BOX RG-A
31,930 USD NYSE +2,39%
BXP
70,020 USD NYSE +0,72%
CAMDEN REIT-SBI
109,500 USD NYSE +0,27%
CARETRUST-REIT
34,530 USD NYSE +0,48%
CENTERS REIT-SBI
57,910 USD NYSE +0,89%
CHEFS' WAREHOUSE
61,6700 USD NASDAQ -2,25%
CITI TRENDS
36,4050 USD NASDAQ +7,23%
CRESCENT ENRG RG-A
9,268 USD NYSE +2,86%
DAVE & BUSTER'S
25,6700 USD NASDAQ -0,85%
DOUGLAS EMM REIT
15,755 USD NYSE +1,78%
DYNATRACE
49,415 USD NYSE +2,71%
ECHOSTAR RG-A
57,9600 USD NASDAQ +13,94%
EPR PRO REIT BR-SBI
54,825 USD NYSE +1,30%
EQTY RE REIT-SBI
64,540 USD NYSE +0,08%
ESSEX PROP REIT
266,390 USD NYSE +0,61%
EXTRA SP ST REIT
141,450 USD NYSE +0,65%
FD RLTY INV-SBI
99,240 USD NYSE +0,49%
FIRST IND RT T R
52,140 USD NYSE +1,93%
FLUENCE ENERGY RG-A
7,4650 USD NASDAQ -1,52%
FORTUNE BRANDS
59,585 USD NYSE -0,39%
FOUR CORN REIT
25,730 USD NYSE +0,08%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEALTH CATALYST
3,3750 USD NASDAQ -3,57%
HEALTHCARE REIT-A
17,105 USD NYSE +0,47%
HEALTHPEAK REIT
17,590 USD NYSE +0,31%
HEICO
327,730 USD NYSE -1,38%
HUDSON PAC REIT
2,715 USD NYSE +1,88%
HUMACYTE
1,5650 USD NASDAQ +6,46%
HUT 8
26,3200 USD NASDAQ +1,58%
INDEPENDENC REIT
17,590 USD NYSE +0,95%
KEURIG DR PEPPER
29,3650 USD NASDAQ +1,43%
KILROY RLTY REIT
40,620 USD NYSE +0,28%
KIMCO RLTY REIT
22,245 USD NYSE +0,63%
KRISPY KREME
3,5070 USD NASDAQ -5,98%
LINEAGE
40,9850 USD NASDAQ +0,68%
LTC PROP REIT
36,240 USD NYSE +0,44%
MACH NATURAL UTS
13,939 USD NYSE +1,04%
MEDICAL PRO REIT
4,325 USD NYSE 0,00%
MID-AMER AP REIT
143,000 USD NYSE +0,27%
MONGODB-A
284,3700 USD NASDAQ +32,67%
NATL HEALTH REIT
77,540 USD NYSE +1,09%
NCINO
33,6800 USD NASDAQ +17,39%
NETSTREIT REIT
18,470 USD NYSE +0,27%
NNN REIT
42,370 USD NYSE +1,04%
OCCIDENTAL PETROLEUM
46,678 USD NYSE +1,37%
OKTA-A
94,4699 USD NASDAQ +3,18%
OMEGA HLTH REIT
42,335 USD NYSE +0,75%
OXFORD IND
45,120 USD NYSE -1,29%
PARAMOUNT GRP-RE
6,690 USD NYSE -0,22%
PHREESIA
31,170 USD NYSE +1,20%
PROLOGIS REIT
113,115 USD NYSE +1,62%
PURECYCLE TECH
14,4850 USD NASDAQ +6,51%
PVH
80,670 USD NYSE -2,27%
Pétrole Brent
67,69 USD Ice Europ +0,65%
Pétrole WTI
63,87 USD Ice Europ +0,88%
QUAKER CHEMIC.
143,940 USD NYSE -0,08%
REGENCY CENT REITRG
72,2300 USD NASDAQ +0,22%
REGENERON PHARMA
587,3540 USD NASDAQ -0,05%
REXFORD IND REIT
41,950 USD NYSE +4,82%
RYMAN HOSP REIT
98,250 USD NYSE +1,25%
SABRA HC REIT
19,3600 USD NASDAQ +0,89%
SAREPTA
18,2200 USD NASDAQ -0,22%
SBA CMMNS REIT-A
213,7500 USD NASDAQ -2,33%
SERVE ROBOTICS
11,9650 USD NASDAQ +16,50%
STEEL DYNAMICS
132,2250 USD NASDAQ +0,38%
SUMMIT THERAP
24,5100 USD NASDAQ -9,15%
SUN COMMUN REIT
126,190 USD NYSE +1,19%
SYNOPSYS
600,5400 USD NASDAQ +0,76%
TANGER
33,580 USD NYSE +0,55%
TERRENORLTY REIT
57,920 USD NYSE +1,33%
UDR REIT
38,710 USD NYSE -0,13%
VICI PROPER REIT
33,740 USD NYSE +0,90%
VIR BIOTECHNOLOG
5,1550 USD NASDAQ +16,10%
W.P. CAREY REIT
66,530 USD NYSE +0,88%
WELLTOWER REIT
166,710 USD NYSE +0,52%
WOLVERINE WORLDW
31,800 USD NYSE +0,98%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2025 à 16:53:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

