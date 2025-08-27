TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Mongodb, Quaker Houghton, Regeneron Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Mongodb, Quaker Houghton et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

* Mongodb Inc MDB.O : RBC relève le cours cible de 320 $ à 350 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 100 $ à 114 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève le cours cible à 167 $, contre 146 $

auparavant

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le PT à 831 $ contre 813 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 185 $ de 175 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 15 $ contre 18 $

auparavant

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho augmente le prix cible à 12 $ de 8 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : JP Morgan relève le cours cible à 40 $ contre 37 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 244 $ à 213 $

* Box Inc BOX.N : Citigroup augmente le prix cible à 40 $ contre 39 $

* Box Inc BOX.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Box Inc BOX.N : UBS relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* Bxp Inc BXP.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 77 $ contre 78 $

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 131,00 $ à 123,00 $

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 123 $ de 131 $

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 120 $ à 112 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 32 $ à 38 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 60 $

* Chefs' Warehouse CHEF.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT 66 $

* Citi Trends Inc CTRN.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Truist Securities réduit le PT à 27 $ de 29 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 20 $ de 16 $

* Dynatrace Inc DT.N : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform; PT 65 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 43 $ à 67 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 53 $ à 54 $

* Equity Residential EQR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 68 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 325 $ à 279 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève le PT de 113 $ à 116 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : La Banque Scotia augmente le PT de 51 $ à 54 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS augmente le prix cible à 8 $ de 6 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 65 $ à 60 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Truist Securities ramène le PT de "buy" à "hold"

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Wells Fargo réduit le PT à 29 $ de 30 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; baisse le PT à 4 $ de 8 $

* Healthcare Realty Trust Inc HR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à 18 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies augmente le prix cible de 360 $ à 380 $

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le cours cible de 335 $ à 350 $

* Heico Corp HEI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 352 $ à 366 $

* Heico Corp HEI.N : UBS augmente le prix cible de 346 $ à 375 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 3,1 $ de 3,4 $

* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 3,5

$

* Hut 8 Corp HUT.O : Benchmark augmente le prix cible de 33,00 $ à 36,00 $

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 24 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS réduit le prix cible à 35 $ de 40 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 40 $

* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Krispy Kreme Inc DNUT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Kyivstar Group KYIV.O : New Street Research initie une couverture avec une note d'achat; PT 16 $

* Lineage Inc LINE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 48 $ à 43 $

* Ltc Properties Inc LTC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 36 $ à 37 $

* Mach Natural Resources LP MNR.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 18

$

* Medical Properties Trust Inc MPW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 4,5 $ de 5 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 173 $ à 156 $

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays augmente le prix cible de 270 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève le prix cible de 270 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : Bernstein relève le prix cible de 319 $ à 338 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible de 280 $ à 315 $

* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 275 $ à 345 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 425 $ contre 405 $ auparavant

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho augmente le prix cible à 250 $ de 210 $

* Mongodb Inc MDB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 255,00 $ à 325,00 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham augmente le prix cible de 270 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 275 $ à 345 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 320 $ à 350 $

* Mongodb Inc MDB.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 290 $ à 305 $

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 230,00 $ à 280,00 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stifel augmente le prix cible de 275 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities augmente le prix cible de 275 $ à 330 $

* Mongodb Inc MDB.O : UBS relève le cours cible à 310 $, contre 240 $ auparavant

* National Health Investors Inc NHI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 76 $ à 80 $

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 37 $ contre 31 $ auparavant

* Ncino Inc NCNO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 38 $ contre 34 $ auparavant

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève l'objectif de cours à 34,50 $ contre 33,00 $

* Ncino Inc NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 33,00 $ à 35,00 $

* Ncino Inc NCNO.O : Needham augmente le prix cible de 33 $ à 38 $

* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34 $ contre 28 $

* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Ncino Inc NCNO.O : Stephens relève le cours cible de 30 $ à 34 $

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 32 $ contre 27 $

* Netstreit Corp NTST.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18 $ à 20 $

* Netstreit Corp NTST.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 18 $ à 20 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 43 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup augmente le prix cible à 49 $ contre 44 $

* Okta Inc OKTA.O : Bernstein réduit le prix cible à 129 $ de 132 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO réduit le prix cible à 112 $ contre 132 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève le cours cible à 105 $ contre 100 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : RBC relève le cours cible de 113 $ à 115 $

* Okta Inc OKTA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 115 $ à 105 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo augmente le PT à 44 $ de 41 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : UBS réduit le prix cible à 46 $ contre 48 $

* Paramount Group Inc PGRE.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 4,2 $ contre 4,5 $

* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 10,00 $ contre 12,00 $

* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 12,00 $ à

10,00 $

* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 36 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 100 $ à 114 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente la note de sous-performance à performance sectorielle

* Purecycle Technologies PCT.O : Northland Capital initie la couverture avec une note de

surperformance; PT 16 $

* PVH Corp PVH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 76 $ à 88 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 167 $ contre 146 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 79 $ contre 77 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le prix cible à 781 $ contre 753 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 813 $ à 831 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 108 $ à 114 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 20 $ à 21 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 18 $, contre 20 $ auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 260 $ à 230 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : BofA Global Research ramène le prix de l'action d'achat à neutre

* Senseonics Holdings SENS.A : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de

1,5 $

* Serve Robotics SERV.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT 15 $

* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération; PT 143 $

* Summit Therapeutics Plc SMMT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 132 $ contre 135 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 520 $ à 630 $

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* UDR Inc UDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 36 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : BofA Global Research augmente le PO à 14 $ de 12 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 175 $ à 185 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Stifel relève l'objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Wp Carey Inc WPC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 66 $ à 68 $