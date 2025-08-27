Nvidia, leader de l'IA, chute après les résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de Nvidia NVDA.O , la société la plus précieuse au monde, chutent de 3,1 % à 175,98 $ dans les échanges prolongés

** Le géant de l'IA NVDA prévoit un chiffre d'affaires de 54,0 milliards de dollars pour le troisième trimestre, plus ou moins 2 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 53,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les prévisions de NVDA pour le troisième trimestre ne tiennent pas compte des livraisons de puces d'IA H20 à la Chine

** Il n'y a pas eu non plus de ventes de H20 à des clients basés en Chine au deuxième trimestre

** Les options NVDA ont impliqué une variation d'environ 6 % pour les actions dans l'une ou l'autre direction à la suite des résultats

** 58 des 65 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 200 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action NVDA avait gagné plus d'un tiers depuis le début de l'année