TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Intuit, MongoDB, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Intuit, MongoDB et Zscaler.

POINTS FORTS

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 à

195 dollars

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260 $ à

205 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ADI Global Distribution ADIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une

recommandation « neutre »; objectif de cours: 24 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 79,00 $ à

80,00 $

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de

160 $ à 195 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan reprend la couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Applovin Corporation APP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation

« neutre »; objectif de cours: 34 $

* Axogen Inc AXGN.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 60 $

* Box Inc BOX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Box Inc BOX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Box Inc BOX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* Box Inc BOX.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 37 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 37,00 $

* Copart Inc CPRT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Core Natural Resources, Inc. CNR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à

110 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : UBS relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 270,00 $ à

180,00 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 270 $ à 150 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 280 $ à

150 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 300 $ à 180

$

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260

$ à 205 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 224 $ à

171 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à

188 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de

cours de 255 $ à 145 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de

« surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de

270 $ à 135 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 240 $

à 185 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Evommune, Inc. EVMN.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 28 $

* First Solar FSLR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 272 $ à 299 $

* FIS FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 278 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 44 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 76 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à «

sous-pondérer »

* Intuit INTU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 425 $ à 400 $

* Intuit INTU.O : Morgan Stanley abaisse son cours cible de 335,00 $ à 315,00 $

* Intuit Inc. INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* Intuit Inc. INTU.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Intuit Inc. INTU.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 360 $

* Intuit Inc. INTU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 605 $ à 331 $

* Intuit Inc. INTU.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre

»

* Intuit Inc. INTU.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $

* Intuit Inc. INTU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* Intuit Inc. INTU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 500 $ à 385 $

* Intuit Inc. INTU.O : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Intuit Inc. INTU.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 427 $ à 415 $

* Intuit Inc. INTU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* Intuit Inc. INTU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 360 $ à 300 $

* Intuit Inc. INTU.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 406 $ à 380 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 287 $

à 300 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à

320 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève son objectif de cours de 292 $ à 310

$

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de

264 $ à 281 $

* JFrog Ltd. FROG.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 118 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Jefferies reprend sa couverture avec une

recommandation « Hold »; objectif de cours: 315 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Benchmark lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 160 dollars

* Macy's Inc M.N : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à

275 $

* Moderna MRNA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 125 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 387 $ à 460 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* nCino, Inc. NCNO.O : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* nCino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23,00 $ à 25,00 $

* Neogen Corporation NEOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Neogen Corporation NEOG.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Nike, Inc. NKE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Nike, Inc. NKE.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre

»

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de

111 $ à 100 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 105

$

* Semtech Corp. SMTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 175,00 $ à 195,00 $

* Semtech Corp. SMTC.O : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 320 $ à 395 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 135 $ à

127 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 132 $ à 121 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125

$

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 140 $ à

121 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 121 $ à

114 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 130 $ à 123 $

* Strategy MSTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $

* The Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 168 $ à

130 $

* The Marzetti Company MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 145

$

* TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies passe de « Acheter » à « Conserver »

* Trupanion, Inc. TRUP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 32 $

* Trupanion, Inc. TRUP.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à

« neutre »

* Vivmark Residential VMRK.N : Morgan Stanley reprend la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 75 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Wisdomtree, Inc. WT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Zoom Communications ZM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 105,00 $ à

107,00 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Bernstein relève son objectif de cours de 103 $ à 108

$

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à

116 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 110

$

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Zymeworks Inc. ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Zymeworks, Inc. ZYME.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $