TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Groupe CAVA, Eagle Materials, Vertiv

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAVA Group, Eagle Materials et Vertiv Holdings.
POINTS FORTS
* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif
de cours de 40 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer
»
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours
de 420 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 427 $ à 435 $
* Amazon.Com Inc AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 313 $ à 312 $
* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* APA Corp APA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « surpondérer
»; objectif de cours: 80 $
* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 220
$
* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $
* Cactus Inc WHD.N : Stifel relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $
* California Resources Corp CRC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 78 $
* California Resources Corp CRC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* CAVA Group Inc CAVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 85,00 $ à 86,00 $
* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $
* Centene Corp CNC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 53 $ à 80 $
* Centene Corp CNC.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Cigna Corp CI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 303 $ à 302 $
* Cigna Corp CI.N : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Costco Wholesale Corp COST.O : UBS relève son objectif de cours de 1 205 $ à 1 275 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 480 $ à 660 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 510,00 $ à
610,00 $
* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 102 $ à 110 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 240 $ à
255 $
* Dominion Energy D.N : Seaport Research Partners passe de « acheter » à « neutre »
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC relève son objectif de cours de 208 $ à 219 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $
* eBay EBAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 363 $ à 498 $
* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 385 $ à 435 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 142 $ à 147 $
* F5 Inc FFIV.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 340,00 $ à 380,00 $
* Gilead GILD.O : Maxim Group passe de « conserver » à « acheter »
* Halliburton Co HAL.N : Capital One Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « neutre »;
objectif de cours: 70 $
* Hershey HSY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 195 $ à 185 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 346 $
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 445 $ à 377 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 454 $ à 361 $
* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 423 $ à 396 $
* Home Depot Inc HD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $
* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 378 $
* Home Depot Inc HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 377 $ à 340 $
* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 435 $ à 410 $
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 394 $ à 369 $
* Home Depot Inc HD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 450 $ à 430 $
* Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 375 $ à 360 $
* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 290 $ à 335 $
* Humana HUM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 441 $
* Humana HUM.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Incyte INCY.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours 105
$
* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de
cours de 180 $
* Intuitive Machines LUNR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 22 $ à 34 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer
»; objectif de cours de 90 $
* J.M. Smucker SJM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 97 $ à 95 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer »;
objectif de cours: 265 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 415 $ à 425 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : UBS relève son objectif de cours de 340 $ à 420 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $
* KLA Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 875 $ à 1 975 $
* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $
* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 195 $
* Meta Platforms Inc META.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 770 $ à 765 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « surpondérer »;
objectif de cours: 115 $
* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de
cours de 40 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève l'objectif de cours de
62 $ à 70 $
* Packaging Corp of America PKG.N : UBS relève son objectif de cours de 232 $ à 248 $
* Packaging Corp of America PKG.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 223,00 $ à 253,00
$
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel relève son objectif de cours de 185 $ à 275 $
* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $
* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »
* Protara Therapeutics TARA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Quicklogic Corp QUIK.O : Needham initie la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours de 22 $
* Radnet RDNT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 29 $
* Relay Therapeutics Inc. RLAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 110 $ à 170 $
* Sentinelone Inc S.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Sweetgreen Inc SG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $
* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 125 $ à 180 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 165 $ à 182 $
* TJX Companies Inc TJX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 174 $ à 176 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « surpondérer »;
objectif de cours: 685 $
* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 410 $ à 440 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer »;
objectif de cours: 515 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $
* Wayfair Inc W.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $
* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec le
marché » à « surperformer »
* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $
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