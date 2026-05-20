Ligue Europa: Et de cinq pour Emery qui a porté Aston Villa tout en haut

Le capitaine d'Aston Villa John McGinn soulève le trophée de la Ligue Europa après la victoire des Anglais en finale contre Fribourg mercredi à Istanbul. ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Quarante-quatre ans après avoir gagné son seul titre européen, Aston Villa a remporté mercredi la Ligue Europa après son festival (3-0) contre Fribourg, grâce en partie à son entraineur, Unai Emery, qui soulève ce trophée pour la cinquième fois.

La dernière et seule victoire des "Villans" en Europe remontait à mai 1982 (contre le Bayern Munich), soit un mois avant la naissance de leur plus grand fan, le prince William, 44 ans au mois de juin.

Comme un symbole, sur le premier but des joueurs de Birmingham, l'héritier du trône d'Angleterre a exulté comme un fou dans les tribunes du Besiktas stadium, planté le long du Bosphore à Istanbul.

A ce même moment, les joueurs d'Unai Emery, eux, ont sauté dans les bras d'Austin MacPhee, l'entraineur adjoint et spécialiste des coups de pied arrêt.

Sur un corner de l'international français Lucas Digne joué court avec Morgan Rogers, le Belge Youri Tielmans a parfaitement croisé sa volée dans le petit filet opposé, concluant une combinaison visiblement travaillée avec le staff (1-0, 41e).

Voulant terminer fort la première période, après avoir été peu dangereux hormis sur une seule action (3e), les Anglais ont mis la pression sur la défense de Fribourg, incapable de rivaliser.

- Emery, un record de plus en Ligue Europa -

Les joueurs d'Aston Villa célèbrent leur victoire en finale de Ligue Europa mercredi à Istanbul contre Fribourg. ( AFP / YASIN AKGUL )

Juste avant de revenir aux vestiaires, les Anglais ont mis KO les joueurs du club de la Forêt noir - qui ne compte aucun trophée majeur à son palmarès - sur une somptueuse frappe enroulée d'Emiliano Buendia (2-0, 45+3), servi par son capitaine John Mc Ginn, qui était dans tous les bons coups.

Cette finale est "sans aucun doute le moment dont je suis le plus fier en tant que capitaine", disait l'Ecossais mardi devant la presse, car le chemin fut long pour lui et les Villans. Mercredi soir, ils mettent fin à une longue série d'échecs en finale: Coupe de la Ligue (2010, 2020) et Coupe d'Angleterre (2000, 2015).

Cette fois, ils n'ont pas tremblé, en tuant le match avec le troisième but signé Morgan Rogers, bien trouvé par Lucas Digne (3-0, 58e).

Relégué en 2016 en Championship, revenu en 2019 en Premier League, Aston Villa s'est fait mercredi soir une place parmi les cadors européens, après avoir repris des couleurs depuis l'arrivée d'Unai Emery en 2022.

L'entraîneur d'Aston Villa Unai Emery fête avec ses joueurs la victoire en Ligue Europe, mercredi à Istanbul contre Fribourg. ( AFP / YASIN AKGUL )

Après une demi-finale de Ligue Conférence en 2024, puis un quart de finale de Ligue des champions en 2025, Unai Emery remporte donc de de nouveau la Ligue Europa en 2026. C'est la cinquième pour le "roi de la Ligue Europa, qui l'a remporté trois fois avec Séville et une fois avec Villarreal, marquant définitivement l'histoire de cette compétition.

"C'est une question de prestige, cela permet de repositionner le club en Europe et de le réaffirmer comme une grande marque européenne", lançait mardi l'Espagnol. C'est donc chose faite quarante-quatre ans après le sacre de 1982 en Coupe des clubs champions.

C'est aussi le premier titre tout court depuis 1996 (Coupe de la Ligue).

Tout semblait écrit pour les Villans, car dès la veille, les supporters anglais avaient envahi les rues d'Istanbul. Avec des maillots, des bobs et des drapeaux, les Anglais étaient partout et notamment en train de chanter fort dès mardi soir dans les petites rues qui bordent la place Taksim. Mais aussi mercredi tout au long de la journée sous la pluie... Et on imagine qu'ils vont continuer dans la nuit jusqu'à jeudi matin.