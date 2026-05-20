TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Groupe CAVA, Eagle Materials, Vertiv

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAVA Group, Eagle Materials et Vertiv Holdings.

POINTS FORTS

* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif

de cours de 40 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer »

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 427 $ à 435 $

* Amazon.Com Inc AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 313 $ à 312 $

* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Apa Corporation APA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de

cours: 80 $

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Cactus Inc WHD.N : Stifel relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 78 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 480 $ à 660 $

* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 102 $ à 110 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC relève son objectif de cours de 208 $ à 219 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $

* eBay EBAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 385 $ à 435 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 142 $ à 147 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif de cours à 70 $

* Hershey HSY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 195 $ à 185 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 346 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 445 $ à 377 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 454 $ à 361 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 423 $ à 396 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 378 $

* Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 375 $ à 360 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 377 $ à 340 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 435 $ à 410 $

* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 290 $ à 335 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 105 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 180 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours:

90 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours:

265 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 415 $ à 425 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $

* KLA Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 875 $ à 1 975 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 195 $

* Meta Platforms Inc META.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 770 $ à 765 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 115

$

* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de cours de 40 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève l'objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel relève son objectif de cours de 185 $ à 275 $

* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $

* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »

* Quicklogic Corp QUIK.O : Needham initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours

de 22 $

* Radnet RDNT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 29 $

* Relay Therapeutics Inc. RLAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 110 $ à 170 $

* Sentinelone Inc S.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 125 $ à 180 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours à

685 $

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 410 $ à 440 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 515

$

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $

* Wayfair Inc W.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à

« surperformer »

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $