Alerte en Lituanie après l'incursion d'un drone

Les passagers passent devant le terminal d'arrivée de l'aéroport international Ciurlionis de Vilnius

Les parlementaires lituaniens ont été contraints mercredi de ‌se réfugier dans des abris souterrains tandis que le trafic aérien à l'aéroport de Vilnius a été suspendu après la ​violation de l'espace aérien du pays par un drone, le dernier incident en date de ce type dans la région baltique.

L'incident a duré environ une heure et l'alerte a depuis été levée.

La Lituanie, pays membre de l'Otan et de l'Union ​européenne (UE), a également suspendu le temps de l'alerte le trafic ferroviaire autour de Vilnius. Les écoles et les crèches ont reçu l'ordre de mettre les ​enfants à l'abri.

"Mettez-vous immédiatement à l'abri dans un endroit sûr, ⁠prenez soin de vos proches et attendez de nouvelles recommandations", a déclaré l'armée lituanienne dans un message adressé ‌aux habitants de la capitale.

Une alerte a également été entendue au sein du bâtiment du Parlement à Vilnius où étaient réunis parlementaires et ministres.

S'adressant à Reuters depuis un abri souterrain, le ministre ​de la Défense, Robertas Kaunas, a déclaré ‌que des avions militaires s'efforçaient de neutraliser la menace.

"La mission de police aérienne de ⁠l'Otan est activée et cible un drone détecté dans l'espace aérien lituanien", a-t-il dit.

Il a précisé par la suite que le drone provenait de Lettonie.

Les autorités ont dit ignorer si l'appareil s'était écrasé ou s'il avait quitté la Lituanie. ⁠Les avions de chasse de ‌l'Otan n'ont pas réussi à le localiser.

Avec la fin de l'alerte, le trafic aérien et ferroviaire ⁠autour de Vilnius a repris.

LONGUE SÉRIE D'INCIDENTS

L'alerte en Lituanie intervient au lendemain de la destruction par un chasseur de ‌l'Otan d'un drone ukrainien présumé au-dessus de l'Estonie.

L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones à longue ⁠portée contre la Russie, notamment autour de la mer Baltique. Depuis mars, plusieurs drones ⁠militaires ukrainiens ont pénétré dans ‌l'espace aérien de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie, pays membres de l'Otan frontaliers de ​la Russie.

Le secrétaire général de l'alliance transatlantique, Mark Rutte, a ‌estimé mercredi que la réponse de l'Otan à l'incident en Estonie avait été "calme, déterminée et proportionnée".

"Si des drones proviennent d'Ukraine, ce n'est pas parce ​que l'Ukraine voulait en envoyer en Lettonie, en Lituanie ou en Estonie. C'est à cause de l'attaque de grande envergure, irresponsable et illégale, menée par la Russie", a-t-il déclaré aux journalistes à Bruxelles.

Les pays baltes, tous des soutiens ⁠résolus de l'Ukraine, ont imputé les incidents liés aux incursions de drones à Moscou.

L'armée russe surveille de près la situation concernant les survols de drones dans l'espace aérien des Etats baltes et prépare une réponse appropriée, a dit mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe Tass.

(Reportage Andrius Sytas à Vilnius, Bart Meijer à Bruxelles, Barbara Erling et Pawel Florkiewicz à Varsovie, rédigé par Terje Solsvik et Gwladys Fouche, version française ​Benoit Van Overstraeten et Blandine Hénault)