 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Groupe CAVA, Eagle Materials, Vertiv
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAVA Group, Eagle Materials et Vertiv Holdings.

POINTS FORTS

* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de “conserver” à “acheter”

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif

de cours de 40 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours

de 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 427 $ à 435 $

* Amazon.Com Inc AMZN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 313 $ à 312 $

* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Apa Corporation APA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note

“surpondérer”; objectif de cours: 80 $

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 220

$

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Cactus Inc WHD.N : Stifel relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 78 $

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup passe de “neutre” à “acheter”

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 85,00 $ à 86,00

$

* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Centene Corporation CNC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 53 $ à 80 $

* Centene Corporation CNC.N : Deutsche Bank passe de “conserver” à “acheter”

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de “conserver” à “acheter”

* Cigna Corporation CI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 303 $ à 302

$

* Cigna Corporation CI.N : la Deutsche Bank passe de “acheter” à “conserver”

* Costco Wholesale Corp COST.O : UBS relève son objectif de cours de 1.205 $ à 1.275 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de cours de 480 $ à 660 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 510,00

$ à 610,00 $

* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 102 $ à 110 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 240 $ à

255 $

* Dominion Energy D.N : Seaport Research Partners passe de “acheter” à “neutre”

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC relève son objectif de cours de 208 $ à 219 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $

* eBay EBAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 363 $ à 498 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank passe de “conserver” à “acheter”

* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 385 $ à 435 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 142 $ à 147 $

* F5 Inc FFIV.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 340,00 $ à 380,00 $

* Gilead GILD.O : Maxim Group passe de “conserver” à “acheter”

* Halliburton Co HAL.N : Capital One Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 50

$

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “neutre”;

objectif de cours: 70 $

* Hershey HSY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 195 $ à 185 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 346 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 445 $ à 377 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 454 $ à 361 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 423 $ à 396 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 378 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 377 $ à 340 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 435 $ à 410 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 394 $ à 369 $

* Home Depot Inc HD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 450 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 375 $ à 360 $

* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 290 $ à 335 $

* Humana HUM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 235 $ à 441 $

* Humana HUM.N : Deutsche Bank passe de “conserver” à “acheter”

* Incyte INCY.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours: 105 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours de 180 $

* Intuitive Machines LUNR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 22 $ à 34

$

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”;

objectif de cours de 90 $

* J.M. Smucker SJM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 97 $ à 95 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”;

objectif de cours: 265 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 415 $ à 425 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : UBS relève son objectif de cours de 340 $ à 420 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $

* KLA Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1.875 $ à 1.975 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 170 $ à 200

$

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 195 $

* Meta Platforms Inc META.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 770 $ à 765 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “surpondérer”;

objectif de cours: 115 $

* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif de

cours de 40 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup passe de “neutre” à “acheter”; relève l'objectif de cours de 62 $

à 70 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS relève son objectif de cours de 232 $ à 248 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS passe de “neutre” à “acheter”

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 223,00 $

à 253,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel relève son objectif de cours de 185 $ à 275 $

* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $

* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo passe de “surpondérer” à “neutre”

* Protara Therapeutics TARA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Quicklogic Corp QUIK.O : Needham initie la couverture avec une recommandation “acheter”;

objectif de cours de 22 $

* Radnet RDNT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 29 $

* Relay Therapeutics Inc. RLAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Oppenheimer relève sa recommandation de “perform” à “outperform”

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 110 $ à 170 $

* Sentinelone Inc S.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Sweetgreen Inc SG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 125 $ à 180 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 165 $ à 182 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “surpondérer”;

objectif de cours: 685 $

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 410 $ à 440 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”;

objectif de cours: 515 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $

* Wayfair Inc W.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 25 $

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Northland Capital relève sa recommandation de “en ligne avec le

marché” à “surperformer”

* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 195 $ à 205 $

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
293,6700 USD NASDAQ -0,21%
ALPHABET-A
384,9300 USD NASDAQ -0,70%
AMAZON.COM
264,2200 USD NASDAQ +1,88%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
12,1000 USD NASDAQ +2,46%
APA
40,6200 USD NASDAQ -0,71%
BATH&BODY WORKS
16,590 USD NYSE +3,01%
BIOMARIN PHARM
49,5600 USD NASDAQ -0,50%
BROWN & BROWN
57,335 USD NYSE -1,30%
C.H.ROBINSON WLD
182,6600 USD NASDAQ +5,57%
CACTUS-A
62,190 USD NYSE +2,32%
CALIFORNIA RES
62,710 USD NYSE +0,40%
CAVA GROUP
83,600 USD NYSE +6,99%
CENTENE
58,969 USD NYSE -0,32%
COSTCO WHSL
1 083,8701 USD NASDAQ -0,95%
CROWDSTRIKE
639,3200 USD NASDAQ +3,64%
CVS HEALTH
94,825 USD NYSE +0,68%
DEVON ENERGY
49,280 USD NYSE -0,85%
DIAMONDBACK ENG
206,4450 USD NASDAQ -0,64%
DICK'S SPORT GOO
218,415 USD NYSE +3,23%
DOMINION ENERGY
67,825 USD NYSE -0,44%
EAGLE MATERIALS
197,700 USD NYSE -1,17%
EBAY
118,1500 USD NASDAQ +3,42%
ELEVANCE HEALTH
398,915 USD NYSE -0,87%
EOG RESOURCES
142,805 USD NYSE -1,02%
F5
389,0200 USD NASDAQ +1,44%
GILEAD SCIENCES
130,2300 USD NASDAQ -0,21%
Gaz naturel
3,11 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
42,960 USD NYSE -0,05%
HALOZYME THERAPE
68,3400 USD NASDAQ -0,57%
HERSHEY
190,225 USD NYSE -1,40%
HOME DEPOT
306,725 USD NYSE +1,42%
HUMANA
308,555 USD NYSE -0,62%
INCYTE
97,3900 USD NASDAQ +1,87%
INSMED
108,0400 USD NASDAQ +0,59%
INTUITIVE MACH RG-A
32,7600 USD NASDAQ +0,92%
IONIS PHARMACEUT
74,6650 USD NASDAQ +1,12%
JAZZ PHARMACEUTI
238,6150 USD NASDAQ +0,49%
JM SMUCKER
100,618 USD NYSE -2,35%
KEYSIGHT TECHNOL
344,360 USD NYSE +0,10%
KLA
1 818,4667 USD NASDAQ +4,47%
LAM RESEARCH
289,7000 USD NASDAQ +5,97%
LUMEXA
7,3200 USD NASDAQ +4,57%
MARVELL TECH
188,3300 USD NASDAQ +6,84%
META PLATFORMS
604,7400 USD NASDAQ +0,35%
MIRUM RG REG S-AI
97,1100 USD NASDAQ +1,53%
MODERNA
47,7800 USD NASDAQ +4,51%
OVINTIV
61,275 USD NYSE +0,60%
PACKAGING CORP A
211,729 USD NYSE +4,12%
PALO ALTO NETWORKS
245,4679 USD NASDAQ +2,22%
PHREESIA
8,770 USD NYSE -4,26%
PROTARA THERAPEU
4,5000 USD NASDAQ +3,69%
Pétrole Brent
107,08 USD Ice Europ -3,46%
Pétrole WTI
100,55 USD Ice Europ -3,35%
QUICKLOGIC
20,2100 USD NASDAQ +12,78%
RADNET
53,5200 USD NASDAQ +0,32%
RELAY THERAPETCS
12,6000 USD NASDAQ +4,39%
RUBRIK RG-A
65,650 USD NYSE +2,07%
SEMTECH
140,7800 USD NASDAQ +4,44%
SENTINELONE RG-A
17,790 USD NYSE +0,74%
SERVICETITAN RG-A
62,0700 USD NASDAQ -0,61%
SNOWFLAKE
165,920 USD NYSE -2,14%
SWEETGREEN RG-A
8,805 USD NYSE +2,15%
SYNAPTICS
131,0400 USD NASDAQ +5,99%
TENET HEALTHCARE
188,020 USD NYSE -1,82%
THE CIGNA
287,560 USD NYSE -1,26%
TTM TECHNOLOGIES
171,1500 USD NASDAQ +6,03%
UNITED THERAPEUT
567,6700 USD NASDAQ +0,15%
UNITEDHEALTH GRO
387,802 USD NYSE -0,44%
UNIV HEALTH SERV-B
165,240 USD NYSE -0,70%
VERTEX PHARMA
432,2700 USD NASDAQ -0,47%
VERTV HOLDINGS RG-A
326,150 USD NYSE +1,14%
WAYFAIR RG-A
61,810 USD NYSE +7,59%
WAYSTAR HOLDING
19,2000 USD NASDAQ -2,04%
XPNENTIAL FTNS RG-A
5,475 USD NYSE +13,12%
ZSCALER
172,2400 USD NASDAQ -1,72%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 15:57:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 144,17 +2,03%
Pétrole Brent
106,94 -3,59%
SOITEC
157,6 +10,09%
NANOBIOTIX
36,94 -4,00%
INNATE PHARMA
1,946 +7,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank