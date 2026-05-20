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Spie signe un accord avec EDF power solutions pour la maintenance d'un Parc éolien
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 16:33

Spie Industrie annonce la signature d'un contrat avec EDF power solutions pour la maintenance du parc éolien en mer de Saint-Nazaire.

En tant que mandataire d'un groupement avec VALEMO et Services Voltige, Spie Industrie participera à la maintenance des fondations des 80 éoliennes et de la sous-station électrique en mer.

Le groupement contribuera à la maintenance des équipements internes et externes des fondations (à l'exception de la partie immergée) et des installations électriques basse tension et haute tension de la sous-station électrique en mer.

Composé de 80 éoliennes de 6 mégawatts chacune, pour une puissance totale installée de 480 mégawatts, le Parc éolien en mer de Saint-Nazaire est implanté entre 12 et 20 km au large de la Loire-Atlantique sur une surface de 78 km². Il produit l'équivalent de la consommation électrique de 700 000 personnes, soit 20% de la consommation annuelle du département.

" Ensemble, nous apportons des savoir-faire complémentaires et une capacité d'intervention complète sur ce parc. La décarbonation ne s'arrête pas à la nature de l'énergie produite : avec notre maillage territorial, nous faisons également le choix d'équipes locales et d'emplois durables, faisant de Spie Industrie un acteur engagé de la transition et de la souveraineté énergétique " a déclaré Xavier de Noblens, directeur opérationnel Marine de Spie Industrie.

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