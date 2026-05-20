Spie signe un accord avec EDF power solutions pour la maintenance d'un Parc éolien

Spie Industrie annonce la signature d'un contrat avec EDF power solutions pour la maintenance du parc éolien en mer de Saint-Nazaire.

En tant que mandataire d'un groupement avec VALEMO et Services Voltige, Spie Industrie participera à la maintenance des fondations des 80 éoliennes et de la sous-station électrique en mer.

Le groupement contribuera à la maintenance des équipements internes et externes des fondations (à l'exception de la partie immergée) et des installations électriques basse tension et haute tension de la sous-station électrique en mer.

Composé de 80 éoliennes de 6 mégawatts chacune, pour une puissance totale installée de 480 mégawatts, le Parc éolien en mer de Saint-Nazaire est implanté entre 12 et 20 km au large de la Loire-Atlantique sur une surface de 78 km². Il produit l'équivalent de la consommation électrique de 700 000 personnes, soit 20% de la consommation annuelle du département.

" Ensemble, nous apportons des savoir-faire complémentaires et une capacité d'intervention complète sur ce parc. La décarbonation ne s'arrête pas à la nature de l'énergie produite : avec notre maillage territorial, nous faisons également le choix d'équipes locales et d'emplois durables, faisant de Spie Industrie un acteur engagé de la transition et de la souveraineté énergétique " a déclaré Xavier de Noblens, directeur opérationnel Marine de Spie Industrie.