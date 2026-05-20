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La BoE dispose d'une marge de manoeuvre pour évaluer l'impact de la guerre en Iran - Bailey
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:41

Interview par Reuters du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey

Interview par Reuters du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey

Le resserrement ‌de conditions financières depuis le début de la guerre en ​Iran donne à la Banque d'Angleterre (BoE) une marge de manoeuvre pour déterminer la meilleure réponse à apporter face à ​l'impact économique du conflit, a déclaré mercredi le gouverneur de la banque ​centrale britannique, Andrew Bailey.

La hausse ⁠des coûts d'emprunt hypothécaires illustre bien le changement ‌d'attitude des investisseurs depuis le début du conflit, a-t-il dit devant la commission des Finances du ​Parlement.

"Ce resserrement, je ‌pense, nous donne également [...] un peu de ⁠temps pour évaluer la situation", a-t-il déclaré.

Andrew Bailey faisait partie de la majorité au sein du Comité de politique ⁠monétaire (MPC) de ‌la BoE qui a voté le maintien du ⁠taux d'intérêt de référence de la banque centrale ‌en avril dernier.

Le MPC avait alors déclaré que ⁠sa réponse à la crise énergétique provoquée par ⁠la guerre ‌au Moyen-Orient dépendrait de l'ampleur et de la durée de ​celle-ci, ainsi que de ‌son impact sur l'économie.

Andrew Bailey a également déclaré mercredi que les perspectives sur ​la croissance économique et le marché du travail s'étaient assombries, les accords salariaux diminuant progressivement.

Il a ⁠toutefois souligné que les prix de l'énergie sur le marché semblaient "relativement modérés" par rapport aux dégâts causés aux infrastructures gazières au Moyen-Orient dans le cadre du conflit.

(Reportage David Milliken, rédigé par William Schomberg ; version française Diana Mandia, édité ​par Blandine Hénault)

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