information fournie par Reuters • 03/10/2025 à 09:19

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Grail, Maplebear, Ocular Therapeutix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Grail, Maplebear et Ocular Therapeutix.

FAITS MARQUANTS

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $ à 75 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit sa recommandation de

'surpondérer' à 'neutre'

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21

$ à 31 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une

note d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève l'objectif de cours à 131 $ contre 127 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.

* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 17 $ à 18

$

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies ramène le cours cible de 50 $ à 47 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 169 $ à 167 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler reprend la couverture avec une note

neutre

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler reprend la couverture avec un objectif

de prix de 84 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 320 $ à 290 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies réduit le cours cible à 137 $ contre 141 $

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 43 $ à 75 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible à 178 $, contre 148 $

auparavant

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 490 $ à 489

$

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit sa recommandation de 'surpondérer' à

'neutre'

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 62 $ à 41 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de

7 $ pour le porter à 70 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève sa recommandation de 'conserver' à

'acheter'

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 21 $ à 31

$

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 93 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note

d'achat

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec un

objectif de prix de 84 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 53 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève le cours cible à 131 $ contre 127 $

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat:

objectif de cours à 95 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de la surpondération à la

neutralité

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à

35 $