TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Grail, Maplebear, Ocular Therapeutix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Grail, Maplebear et Ocular Therapeutix.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.
* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 21 $
* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 17 $ à 18
$
* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies ramène le cours cible de 50 $ à 47 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 169 $ à 167 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler reprend la couverture avec une note
neutre
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler reprend la couverture avec un objectif
de prix de 84 $
* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 320 $ à 290 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies réduit le cours cible à 137 $ contre 141 $
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 43 $ à 75 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible à 178 $, contre 148 $
auparavant
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 490 $ à 489
$
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit sa recommandation de 'surpondérer' à
'neutre'
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 62 $ à 41 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de
7 $ pour le porter à 70 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève sa recommandation de 'conserver' à
'acheter'
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 21 $ à 31
$
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 93 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note
d'achat
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec un
objectif de prix de 84 $
* RLI Corp RLI.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 53 $
* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève le cours cible à 131 $ contre 127 $
* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat:
objectif de cours à 95 $
* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de la surpondération à la
neutralité
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à
35 $
