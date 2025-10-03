 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 084,26
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Grail, Maplebear, Ocular Therapeutix
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Grail, Maplebear et Ocular Therapeutix.

FAITS MARQUANTS

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $ à 75 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit sa recommandation de

'surpondérer' à 'neutre'

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21

$ à 31 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une

note d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève l'objectif de cours à 131 $ contre 127 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.

* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 17 $ à 18

$

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies ramène le cours cible de 50 $ à 47 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 169 $ à 167 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler reprend la couverture avec une note

neutre

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler reprend la couverture avec un objectif

de prix de 84 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan réduit le prix cible de 320 $ à 290 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies réduit le cours cible à 137 $ contre 141 $

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 43 $ à 75 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible à 178 $, contre 148 $

auparavant

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 490 $ à 489

$

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit sa recommandation de 'surpondérer' à

'neutre'

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 62 $ à 41 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de

7 $ pour le porter à 70 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève sa recommandation de 'conserver' à

'acheter'

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 21 $ à 31

$

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 93 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note

d'achat

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec un

objectif de prix de 84 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 53 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève le cours cible à 131 $ contre 127 $

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat:

objectif de cours à 95 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de la surpondération à la

neutralité

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à

35 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
17,355 USD NYSE +0,06%
ANGIODYNAMICS
11,7400 USD NASDAQ +6,05%
ANTERO RESOURCES
33,490 USD NYSE -4,27%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHORD ENERGY
97,5200 USD NASDAQ -2,90%
COLGATE-PALMOLIV
78,310 USD NYSE -0,89%
EXPAND ENER
107,8600 USD NASDAQ -1,21%
GRAIL
64,7300 USD NASDAQ +4,30%
Gaz naturel
3,44 USD NYMEX +1,12%
INSMED
152,8000 USD NASDAQ +3,75%
INSTACART (MAPLEBEAR)
39,3000 USD NASDAQ +4,94%
KINSALE CAPITAL
442,815 USD NYSE +6,02%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,220 USD NYSE -7,35%
OCULAR THERAPEUT
11,0600 USD NASDAQ +0,18%
ONEOK
72,460 USD NYSE -0,70%
PROCORE TECH
71,730 USD NYSE +1,24%
Pétrole Brent
64,70 USD Ice Europ +0,59%
Pétrole WTI
61,11 USD Ice Europ +0,61%
RLI
63,480 USD NYSE +0,40%
TESLA
436,0000 USD NASDAQ -5,11%
TRIMBLE
80,2100 USD NASDAQ +1,01%
TRONOX HLDGS
4,065 USD NYSE +4,10%
VICTORIA'S SECRT
29,210 USD NYSE -0,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/10/2025 à 09:19:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank