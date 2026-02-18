TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.
FAITS MARQUANTS
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes
Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper
Sandler passe de neutre à surpondérer
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A.
Davidson réduit le prix cible de 210 $ à 190 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le
prix cible de 40 $ à 27 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le
prix cible de 400 $ à 430 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une
couverture avec une note neutre; PT 259 $
* Air Products APD.N : Bernstein augmente le
prix cible de 315 $ à 329 $
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit le prix
cible de 55 $ à 40 $
* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix
cible de 38 $ à 22 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup ramène
l'objectif de cours de 382 $ à 315 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo réduit le
prix cible de 380 $ à 365 $
* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA
Global Research réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* Best buy Company Inc BBY.N : Wells Fargo
réduit le prix cible de 75 $ à 70 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners réduit
l'objectif de cours de 33 $ à 25 $
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève
son opinion de "conserver" à "acheter" et relève son
objectif de cours de 9 $ à 62 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Wells
Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 75 $
* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank initie une
couverture avec une note d'achat; prix cible de 17 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O :
Berenberg réduit le prix cible de 400 $ à 380 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA
Global Research réduit le prix cible de 400 $ à 375 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Morgan
Stanley réduit le prix cible de 385 $ à 370 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells
Fargo réduit l'objectif de prix de 410 $ à 375 $
* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays
réduit le prix cible de 39 $ à 35 $
* Celanese Corp CE.N : Mizuho augmente le
cours cible de 45 $ à 55 $
* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo
relève le cours cible de 43 $ à 44 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research
relève son opinion de "vendre" à "neutre"
* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit
l'objectif de cours de 48 $ à 32 $
* Dte Energy Co DTE.N : Mizuho augmente le
prix cible de 144 $ à 155 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix
cible de 183 $ à 195 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Needham
réduit le prix cible de 23 $ à 10 $
* General Mills GIS.N : Barclays réduit le
prix cible de 52 $ à 46 $
* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le
prix cible de 53 $ à 48 $
* General Mills GIS.N : BofA Global Research
réduit l'objectif de prix de 61 $ à 55 $
* General Mills GIS.N : Jefferies ramène l'objectif de
cours de 47 $ à 42 $
* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo
réduit l'objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente
le prix cible de 122 $ à 135 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO ramène
le cours cible de 79 $ à 55 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le
prix cible de 101 $ à 90 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix
cible de 95 $ à 85 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de
neutre à surpondérer
* HA Sustainable Infrastructure Capital
HASI.N : Wells Fargo relève le PT de 37 $ à 44 $
* Healthequity HQY.O : Barclays réduit
l'objectif de cours de 118 $ à 110 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève
l'objectif de cours de 362 $ à 381 $
* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible
de 240 dollars à 290 dollars
* Humana Inc. HUM.N : Wells Fargo réduit le
prix cible de 290 $ à 206 $
* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève
le cours cible de 116 dollars à 117 dollars
* Iridium Communications Inc IRDM.O : Morgan
Stanley augmente le PT de 24,00 $ à 26,00 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 207 $ à 255 $
* Knife River Corp KNF.N : Stephens relève
l'objectif de cours de 86 $ à 105 $
* Knife River Corp KNF.N : Wells Fargo
abaisse sa recommandation de "pondération égale" à
"sous-pondérer"
* Knife River Corp KNF.N : Wells Fargo
augmente le prix cible de 75 $ à 81 $
* Kratos Defense and Security Solutions
KTOS.O : UBS initie une couverture avec une note neutre;
PT 79 $
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup
augmente le prix cible de 336 $ à 371 $
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le prix
cible de 310 $ à 371 $
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de
319 $ à 330 $
* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 dollars
à 215 dollars
* Leidos LDOS.N : Stifel réduit l'objectif de
cours de 220 $ à 205 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein
relève l'objectif de cours de 284 $ à 313 $
* Masimo Corp MASI.O : BTIG passe d'achat à
neutre
* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit le
prix cible de 190 $ à 180 $
* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit la
pondération de surpondération à égale pondération
* McKesson MCK.N : Barclays relève l'objectif
de cours de 960 dollars à 1050 dollars
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler réduit
l'objectif de cours de 113 $ à 106 $
* Moderna MRNA.O : Bernstein relève le cours
cible de 35 dollars à 45 dollars
* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours
cible de 75 $ à 73 $
* National Energy Services Reunited Corp
NESR.O : Barclays augmente le PT de 25 $ à 34 $
* National Energy Services Reunited Corp
NESR.O : JP Morgan relève le PT de 19 $ à 28 $
* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours
de 30 $ à 16 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève
l'objectif de cours de 180 $ à 215 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho
relève sa recommandation de neutre à surperformer
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein
réduit le prix cible de 210 dollars à 209 dollars
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO réduit
le prix cible de 230 $ à 200 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le
prix cible de 210 $ à 190 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies réduit le prix
cible de 250 $ à 215 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho
réduit le prix cible de 205 $ à 200 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan
Stanley réduit l'objectif de cours de 245 $ à 223 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Needham réduit le prix
cible de 230 $ à 200 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque
Scotia réduit le prix cible de 228 $ à 180 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel
réduit le prix cible de 200 $ à 185 $
* PG&E Corporation PCG.N : Barclays augmente
le prix cible de 21 $ à 23 $
* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan ramène l'objectif de
cours de 100 $ à 75 $
* RB Global Inc RBA.N : BMO augmente le prix
cible de 135 $ à 140 $
* Salesforce.Com Inc CRM.N : Wells Fargo
ramène le cours cible de 265 $ à 235 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP
Morgan réduit le prix cible de 20 $ à 14 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit
l'objectif de cours de 300 $ à 270 $
* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève le cours cible
de 48 dollars à 60 dollars
* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo
relève l'objectif de cours de 47 dollars à 60 dollars
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays
ramène l'objectif de cours de 122 $ à 100 $
* Stubhub Holdings STUB.N : Citigroup passe
de "vendre" à "neutre"; abaisse le prix cible de 13 $ à 9 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen
relève le prix cible de 650 $ à 750 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit l'objectif de
cours de 40 $ à 27 $
* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit l'objectif de
cours de 18 $ à 13 $
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : JP
Morgan réduit le prix cible de 52 $ à 48 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le
cours cible de 480 $ à 510 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel
relève le cours cible de 492 $ à 501 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le prix cible de
316 $ à 296 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de
400 $ à 430 $
* Watsco Inc WSO.N : Mizuho augmente le prix
cible de 370 $ à 425 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Raymond James
réduit le prix cible de 50 $ à 35 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays
réduit l'objectif de cours de 42 $ à 36 $
* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit le
prix cible de 290 $ à 255 $
