TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une

couverture avec une note neutre; PT 259 $

* Air Products APD.N : Bernstein augmente le

prix cible de 315 $ à 329 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit le prix

cible de 55 $ à 40 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix

cible de 38 $ à 22 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup ramène

l'objectif de cours de 382 $ à 315 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo réduit le

prix cible de 380 $ à 365 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA

Global Research réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Best buy Company Inc BBY.N : Wells Fargo

réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners réduit

l'objectif de cours de 33 $ à 25 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève

son opinion de "conserver" à "acheter" et relève son

objectif de cours de 9 $ à 62 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Wells

Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 75 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank initie une

couverture avec une note d'achat; prix cible de 17 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O :

Berenberg réduit le prix cible de 400 $ à 380 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA

Global Research réduit le prix cible de 400 $ à 375 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Morgan

Stanley réduit le prix cible de 385 $ à 370 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells

Fargo réduit l'objectif de prix de 410 $ à 375 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays

réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho augmente le

cours cible de 45 $ à 55 $

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo

relève le cours cible de 43 $ à 44 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research

relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit

l'objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Dte Energy Co DTE.N : Mizuho augmente le

prix cible de 144 $ à 155 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix

cible de 183 $ à 195 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Needham

réduit le prix cible de 23 $ à 10 $

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le

prix cible de 52 $ à 46 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le

prix cible de 53 $ à 48 $

* General Mills GIS.N : BofA Global Research

réduit l'objectif de prix de 61 $ à 55 $

* General Mills GIS.N : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 47 $ à 42 $

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo

réduit l'objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente

le prix cible de 122 $ à 135 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO ramène

le cours cible de 79 $ à 55 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le

prix cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix

cible de 95 $ à 85 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de

neutre à surpondérer

* HA Sustainable Infrastructure Capital

HASI.N : Wells Fargo relève le PT de 37 $ à 44 $

* Healthequity HQY.O : Barclays réduit

l'objectif de cours de 118 $ à 110 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève

l'objectif de cours de 362 $ à 381 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible

de 240 dollars à 290 dollars

* Humana Inc. HUM.N : Wells Fargo réduit le

prix cible de 290 $ à 206 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève

le cours cible de 116 dollars à 117 dollars

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Morgan

Stanley augmente le PT de 24,00 $ à 26,00 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 207 $ à 255 $

* Knife River Corp KNF.N : Stephens relève

l'objectif de cours de 86 $ à 105 $

* Knife River Corp KNF.N : Wells Fargo

abaisse sa recommandation de "pondération égale" à

"sous-pondérer"

* Knife River Corp KNF.N : Wells Fargo

augmente le prix cible de 75 $ à 81 $

* Kratos Defense and Security Solutions

KTOS.O : UBS initie une couverture avec une note neutre;

PT 79 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup

augmente le prix cible de 336 $ à 371 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le prix

cible de 310 $ à 371 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de

319 $ à 330 $

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 dollars

à 215 dollars

* Leidos LDOS.N : Stifel réduit l'objectif de

cours de 220 $ à 205 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein

relève l'objectif de cours de 284 $ à 313 $

* Masimo Corp MASI.O : BTIG passe d'achat à

neutre

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit le

prix cible de 190 $ à 180 $

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit la

pondération de surpondération à égale pondération

* McKesson MCK.N : Barclays relève l'objectif

de cours de 960 dollars à 1050 dollars

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours de 113 $ à 106 $

* Moderna MRNA.O : Bernstein relève le cours

cible de 35 dollars à 45 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours

cible de 75 $ à 73 $

* National Energy Services Reunited Corp

NESR.O : Barclays augmente le PT de 25 $ à 34 $

* National Energy Services Reunited Corp

NESR.O : JP Morgan relève le PT de 19 $ à 28 $

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours

de 30 $ à 16 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève

l'objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho

relève sa recommandation de neutre à surperformer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein

réduit le prix cible de 210 dollars à 209 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO réduit

le prix cible de 230 $ à 200 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le

prix cible de 210 $ à 190 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies réduit le prix

cible de 250 $ à 215 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho

réduit le prix cible de 205 $ à 200 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan

Stanley réduit l'objectif de cours de 245 $ à 223 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Needham réduit le prix

cible de 230 $ à 200 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque

Scotia réduit le prix cible de 228 $ à 180 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel

réduit le prix cible de 200 $ à 185 $

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays augmente

le prix cible de 21 $ à 23 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan ramène l'objectif de

cours de 100 $ à 75 $

* RB Global Inc RBA.N : BMO augmente le prix

cible de 135 $ à 140 $

* Salesforce.Com Inc CRM.N : Wells Fargo

ramène le cours cible de 265 $ à 235 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP

Morgan réduit le prix cible de 20 $ à 14 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit

l'objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève le cours cible

de 48 dollars à 60 dollars

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo

relève l'objectif de cours de 47 dollars à 60 dollars

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays

ramène l'objectif de cours de 122 $ à 100 $

* Stubhub Holdings STUB.N : Citigroup passe

de "vendre" à "neutre"; abaisse le prix cible de 13 $ à 9 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen

relève le prix cible de 650 $ à 750 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit l'objectif de

cours de 40 $ à 27 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit l'objectif de

cours de 18 $ à 13 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : JP

Morgan réduit le prix cible de 52 $ à 48 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le

cours cible de 480 $ à 510 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel

relève le cours cible de 492 $ à 501 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le prix cible de

316 $ à 296 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de

400 $ à 430 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho augmente le prix

cible de 370 $ à 425 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Raymond James

réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays

réduit l'objectif de cours de 42 $ à 36 $

* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit le

prix cible de 290 $ à 255 $