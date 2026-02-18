 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes

Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper

Sandler passe de neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A.

Davidson réduit le prix cible de 210 $ à 190 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le

prix cible de 40 $ à 27 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le

prix cible de 400 $ à 430 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une

couverture avec une note neutre; PT 259 $

* Air Products APD.N : Bernstein augmente le

prix cible de 315 $ à 329 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit le prix

cible de 55 $ à 40 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix

cible de 38 $ à 22 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup ramène

l'objectif de cours de 382 $ à 315 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo réduit le

prix cible de 380 $ à 365 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA

Global Research réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Best buy Company Inc BBY.N : Wells Fargo

réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners réduit

l'objectif de cours de 33 $ à 25 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève

son opinion de "conserver" à "acheter" et relève son

objectif de cours de 9 $ à 62 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Wells

Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 75 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank initie une

couverture avec une note d'achat; prix cible de 17 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O :

Berenberg réduit le prix cible de 400 $ à 380 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA

Global Research réduit le prix cible de 400 $ à 375 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Morgan

Stanley réduit le prix cible de 385 $ à 370 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells

Fargo réduit l'objectif de prix de 410 $ à 375 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays

réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho augmente le

cours cible de 45 $ à 55 $

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo

relève le cours cible de 43 $ à 44 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research

relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit

l'objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Dte Energy Co DTE.N : Mizuho augmente le

prix cible de 144 $ à 155 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix

cible de 183 $ à 195 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Needham

réduit le prix cible de 23 $ à 10 $

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le

prix cible de 52 $ à 46 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le

prix cible de 53 $ à 48 $

* General Mills GIS.N : BofA Global Research

réduit l'objectif de prix de 61 $ à 55 $

* General Mills GIS.N : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 47 $ à 42 $

* General Mills Inc GIS.N : Wells Fargo

réduit l'objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente

le prix cible de 122 $ à 135 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO ramène

le cours cible de 79 $ à 55 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le

prix cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix

cible de 95 $ à 85 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de

neutre à surpondérer

* HA Sustainable Infrastructure Capital

HASI.N : Wells Fargo relève le PT de 37 $ à 44 $

* Healthequity HQY.O : Barclays réduit

l'objectif de cours de 118 $ à 110 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève

l'objectif de cours de 362 $ à 381 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible

de 240 dollars à 290 dollars

* Humana Inc. HUM.N : Wells Fargo réduit le

prix cible de 290 $ à 206 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève

le cours cible de 116 dollars à 117 dollars

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Morgan

Stanley augmente le PT de 24,00 $ à 26,00 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 207 $ à 255 $

* Knife River Corp KNF.N : Stephens relève

l'objectif de cours de 86 $ à 105 $

* Knife River Corp KNF.N : Wells Fargo

abaisse sa recommandation de "pondération égale" à

"sous-pondérer"

* Knife River Corp KNF.N : Wells Fargo

augmente le prix cible de 75 $ à 81 $

* Kratos Defense and Security Solutions

KTOS.O : UBS initie une couverture avec une note neutre;

PT 79 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup

augmente le prix cible de 336 $ à 371 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le prix

cible de 310 $ à 371 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de

319 $ à 330 $

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 dollars

à 215 dollars

* Leidos LDOS.N : Stifel réduit l'objectif de

cours de 220 $ à 205 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein

relève l'objectif de cours de 284 $ à 313 $

* Masimo Corp MASI.O : BTIG passe d'achat à

neutre

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit le

prix cible de 190 $ à 180 $

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit la

pondération de surpondération à égale pondération

* McKesson MCK.N : Barclays relève l'objectif

de cours de 960 dollars à 1050 dollars

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours de 113 $ à 106 $

* Moderna MRNA.O : Bernstein relève le cours

cible de 35 dollars à 45 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours

cible de 75 $ à 73 $

* National Energy Services Reunited Corp

NESR.O : Barclays augmente le PT de 25 $ à 34 $

* National Energy Services Reunited Corp

NESR.O : JP Morgan relève le PT de 19 $ à 28 $

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours

de 30 $ à 16 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève

l'objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho

relève sa recommandation de neutre à surperformer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein

réduit le prix cible de 210 dollars à 209 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO réduit

le prix cible de 230 $ à 200 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le

prix cible de 210 $ à 190 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies réduit le prix

cible de 250 $ à 215 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho

réduit le prix cible de 205 $ à 200 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan

Stanley réduit l'objectif de cours de 245 $ à 223 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Needham réduit le prix

cible de 230 $ à 200 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque

Scotia réduit le prix cible de 228 $ à 180 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel

réduit le prix cible de 200 $ à 185 $

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays augmente

le prix cible de 21 $ à 23 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan ramène l'objectif de

cours de 100 $ à 75 $

* RB Global Inc RBA.N : BMO augmente le prix

cible de 135 $ à 140 $

* Salesforce.Com Inc CRM.N : Wells Fargo

ramène le cours cible de 265 $ à 235 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP

Morgan réduit le prix cible de 20 $ à 14 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit

l'objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève le cours cible

de 48 dollars à 60 dollars

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo

relève l'objectif de cours de 47 dollars à 60 dollars

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays

ramène l'objectif de cours de 122 $ à 100 $

* Stubhub Holdings STUB.N : Citigroup passe

de "vendre" à "neutre"; abaisse le prix cible de 13 $ à 9 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen

relève le prix cible de 650 $ à 750 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit l'objectif de

cours de 40 $ à 27 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit l'objectif de

cours de 18 $ à 13 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : JP

Morgan réduit le prix cible de 52 $ à 48 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le

cours cible de 480 $ à 510 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel

relève le cours cible de 492 $ à 501 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le prix cible de

316 $ à 296 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de

400 $ à 430 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho augmente le prix

cible de 370 $ à 425 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Raymond James

réduit le prix cible de 50 $ à 35 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays

réduit l'objectif de cours de 42 $ à 36 $

* Workday Inc WDAY.O : Wells Fargo réduit le

prix cible de 290 $ à 255 $

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 13:18:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

