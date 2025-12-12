TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.
FAITS MARQUANTS
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré
* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy
* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : William Blair initie avec une note de surperformance
* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix cible de 415 $ à 390 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 385$ contre 340
* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le cours cible de 335 à 350 dollars
* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho relève le cours cible de 41 à 47 dollars
* APA Corporation APA.O : Mizuho relève le cours cible de 20 à 22 dollars
* Bank of America BAC.N : RBC relève le cours cible à 59 $, contre 56 $ auparavant
* BKV Corp BKV.N : Mizuho relève le cours cible de 33 à 36 dollars
* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 115 à 124 dollars
* Boeing BA.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 265 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de 93
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : KeyBanc relève la pondération sectorielle à surpondérer
* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 480 à 500 dollars
* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 400 à 475 dollars
* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours cible de 475 $ à 530 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 443 $ à 462 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 375 $ à 430 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 405 $ à 450 $
* Caci International Inc CACI.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 642 $
* Certara Inc CERT.O : Stephens réduit le prix cible de 15 $ à 12 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho augmente le prix cible à 206 $ contre 204 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré
* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho augmente le prix cible à 150 $ de 142 $
* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève le cours cible de 230 $ à 280 $
* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $ auparavant
* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 60 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho relève le cours cible de 35 $ à 43 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho relève le prix cible de 21 $ à 29 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève le prix cible de 1134 $ à 1146 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : HSBC réduit le prix cible de 1060 $ à 1045 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies réduit le prix cible de 1 180 $ à 1 050 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1 025 $ à 1 027 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 607 $
* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 45 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 40 à 43 dollars
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 195 $ contre 176 $
* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 110
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 185 $ à 220 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours cible de 144 $ à 199 $
* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 140 à 175 dollars
* Epam Systems Inc EPAM.N : Susquehanna relève le cours cible de 210 à 245 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève le cours cible de 128 à 135 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC relève le cours cible de 46 $ à 52 $
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens réduit l'objectif de performance du marché à "market perform" au lieu
de "market outperform
* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 52 $ à 53 $
* GE Aerospace GE.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 386 $
* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 371 $
* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $
* Heico Corp HEI.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 367 $
* Hii HII.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 376 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 246 $
* JP Morgan JPM.N : RBC réduit le prix cible de 343 $ à 330 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 84
* Keycorp KEY.N : RBC augmente le prix cible de 20 $ à 22 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 331 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève le prix cible de 61 $ à 80 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Leidos LDOS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 218 $
* Loar Holdings Inc LOAR.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $83
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 505
* Moderna MRNA.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 30
* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le prix cible de 171 $ à 185 $
* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 654
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC réduit le prix cible de 382 $ à 364 $
* Parsons Corp PSN.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 86
* Parsons Corp PSN.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 75 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 111 $ contre 116 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 19 $
* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 219 $ à 222 $
* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible de 28 $ à 29 $
* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies ramène le cours cible de 20 $ à 4 $
* RH RH.N : Jefferies réduit le prix cible à 168 $ de 205 $
* RH RH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ contre 265 $
* RH RH.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 185 $ contre 220 $
* Rivian RIVN.O : Needham augmente le prix cible de 14 $ à 23 $
* RTX Corp RTX.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 211
* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg relève le cours cible de 114 à 119 dollars
* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec une note d'achat
* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec un objectif de 122
* Southern Co SO.N : RBC réduit le prix cible de 107 $ à 99 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 31 $ à 42 $
* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 135 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de 500 $ à 540 $
* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 80 $ contre 81 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 567
* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 161 $ à 141 $
* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 51 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 650 $
* US Bancorp USB.N : RBC augmente le cours cible de 53 $ à 57 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération
* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG augmente le prix cible de 25 $ à 32 $
* Wells Fargo WFC.N : RBC relève le cours cible de 88 $ à 100 $
