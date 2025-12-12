 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.

FAITS MARQUANTS

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : William Blair initie avec une note de surperformance

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix cible de 415 $ à 390 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 385$ contre 340

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le cours cible de 335 à 350 dollars

* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho relève le cours cible de 41 à 47 dollars

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Bank of America BAC.N : RBC relève le cours cible à 59 $, contre 56 $ auparavant

* BKV Corp BKV.N : Mizuho relève le cours cible de 33 à 36 dollars

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 115 à 124 dollars

* Boeing BA.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 265 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de 93

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : KeyBanc relève la pondération sectorielle à surpondérer

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 480 à 500 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 400 à 475 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours cible de 475 $ à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 443 $ à 462 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 375 $ à 430 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Caci International Inc CACI.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 642 $

* Certara Inc CERT.O : Stephens réduit le prix cible de 15 $ à 12 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho augmente le prix cible à 206 $ contre 204 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho augmente le prix cible à 150 $ de 142 $

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève le cours cible de 230 $ à 280 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $ auparavant

* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 60 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho relève le cours cible de 35 $ à 43 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho relève le prix cible de 21 $ à 29 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève le prix cible de 1134 $ à 1146 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : HSBC réduit le prix cible de 1060 $ à 1045 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies réduit le prix cible de 1 180 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1 025 $ à 1 027 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 607 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 45 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 40 à 43 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 195 $ contre 176 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 110

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 185 $ à 220 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours cible de 144 $ à 199 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 140 à 175 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : Susquehanna relève le cours cible de 210 à 245 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève le cours cible de 128 à 135 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC relève le cours cible de 46 $ à 52 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens réduit l'objectif de performance du marché à "market perform" au lieu

de "market outperform

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* GE Aerospace GE.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 386 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 371 $

* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $

* Heico Corp HEI.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 367 $

* Hii HII.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 376 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 246 $

* JP Morgan JPM.N : RBC réduit le prix cible de 343 $ à 330 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 84

* Keycorp KEY.N : RBC augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 331 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève le prix cible de 61 $ à 80 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Leidos LDOS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 218 $

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $83

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 505

* Moderna MRNA.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 30

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le prix cible de 171 $ à 185 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 654

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC réduit le prix cible de 382 $ à 364 $

* Parsons Corp PSN.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 86

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 111 $ contre 116 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 19 $

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 219 $ à 222 $

* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible de 28 $ à 29 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies ramène le cours cible de 20 $ à 4 $

* RH RH.N : Jefferies réduit le prix cible à 168 $ de 205 $

* RH RH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ contre 265 $

* RH RH.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 185 $ contre 220 $

* Rivian RIVN.O : Needham augmente le prix cible de 14 $ à 23 $

* RTX Corp RTX.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 211

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg relève le cours cible de 114 à 119 dollars

* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec une note d'achat

* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec un objectif de 122

* Southern Co SO.N : RBC réduit le prix cible de 107 $ à 99 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 31 $ à 42 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de 500 $ à 540 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 80 $ contre 81 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 567

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 161 $ à 141 $

* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 51 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 650 $

* US Bancorp USB.N : RBC augmente le cours cible de 53 $ à 57 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG augmente le prix cible de 25 $ à 32 $

* Wells Fargo WFC.N : RBC relève le cours cible de 88 $ à 100 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AARDVARK THERA
15,6000 USD NASDAQ +11,59%
AEROVIRONMENT
249,7500 USD NASDAQ +1,83%
ALPHABET-A
312,4300 USD NASDAQ -2,43%
ALPHABET-C
313,7000 USD NASDAQ -2,27%
ANTERO RESOURCES
35,950 USD NYSE -3,23%
APA
25,9500 USD NASDAQ -1,41%
BANK OF AMERICA
54,580 USD NYSE +0,90%
BANK OF NY MELLON
118,740 USD NYSE +0,30%
BOEING CO
200,760 USD NYSE +1,01%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
94,400 USD NYSE +1,46%
BRGHTSPRNG HLTH
35,9000 USD NASDAQ +1,99%
BROADCOM
406,9836 USD NASDAQ -1,45%
CACI INTL RG-A
586,580 USD NYSE -1,57%
CERTARA
8,8050 USD NASDAQ -5,12%
CHEVRON
150,760 USD NYSE -0,42%
CHOICE HOTELS
89,075 USD NYSE +2,51%
CIENA
242,130 USD NYSE +9,00%
CITIGROUP
111,750 USD NYSE +0,56%
CITIZENS FINL GR
58,350 USD NYSE -0,22%
CNX RESOURCES
40,210 USD NYSE -1,89%
COMSTOCK RESOURC
21,500 USD NYSE -6,97%
COSTCO WHSL
884,4000 USD NASDAQ +1,14%
CURTISS-WRIGHT
569,570 USD NYSE +2,50%
CVS HEALTH
80,830 USD NYSE +2,33%
DELEK US HLDGS
34,230 USD NYSE -0,95%
DEVON ENERGY
37,545 USD NYSE -2,25%
DIAMONDBACK ENG
157,0400 USD NASDAQ -2,02%
DUCOMMUN
95,160 USD NYSE +2,80%
EASTGROUP PROP R
184,230 USD NYSE +0,77%
ENOVA INTL
157,890 USD NYSE +11,59%
EPAM SYSTEMS
211,100 USD NYSE -0,22%
EXXON MOBIL
119,550 USD NYSE +0,02%
FIFTH THIRD BANC
48,4000 USD NASDAQ +1,79%
FORGE GLB HLDG
44,445 USD NYSE -0,03%
GAM & LSURE REIT
42,0300 USD NASDAQ +0,33%
GE AEROSPACE
288,480 USD NYSE +1,74%
GENERAL MOTORS
80,845 USD NYSE +0,05%
GENL DYNAMICS CO
341,420 USD NYSE -0,23%
GOLDMAN SACHS GR
910,940 USD NYSE +2,43%
HEICO
315,370 USD NYSE +2,15%
HOWMET AEROSPACE
195,900 USD NYSE +1,82%
HUNTGTN INGLS IN
326,690 USD NYSE +1,08%
JPMORGAN CHASE
317,470 USD NYSE +2,36%
KEYCORP
20,685 USD NYSE +0,80%
L3HARRIS TECH
289,990 USD NYSE +1,40%
LANTHEUS HOLDING
63,1000 USD NASDAQ +3,75%
LEIDOS HOLDG
190,500 USD NYSE +1,16%
LOCKHEED MARTIN
474,940 USD NYSE +1,48%
MODERNA
29,6300 USD NASDAQ +2,07%
MORGAN STANLEY
180,310 USD NYSE +0,30%
NORTHROP GRUMMAN
559,930 USD NYSE +0,81%
ORACLE
198,880 USD NYSE -10,99%
PARSONS
65,920 USD NYSE -1,63%
PERFORMANCE FOOD
94,440 USD NYSE +0,47%
PLANET LABS RG-A
17,460 USD NYSE +34,51%
PNC FINL SER
211,510 USD NYSE +2,16%
REGIONS FINANCIA
27,860 USD NYSE +1,73%
REZOLUTE
1,3900 USD NASDAQ -87,29%
RH
153,190 USD NYSE -2,43%
RIVIAN AUTO RG-A
16,4150 USD NASDAQ -6,20%
RTX
177,440 USD NYSE +1,54%
RUBRIK RG-A
87,120 USD NYSE -3,10%
SCIENCE APPS INT
99,9500 USD NASDAQ -0,71%
SOUTHERN CO
84,730 USD NYSE +0,77%
SOUTHWEST AIRLIN
40,740 USD NYSE +2,30%
STATE STREET
129,660 USD NYSE +0,61%
SYNOPSYS
477,4600 USD NASDAQ +0,34%
SYSCO
74,230 USD NYSE +0,87%
TELEDYNE TECH
523,110 USD NYSE +1,34%
TOLL BROTHERS IN
139,815 USD NYSE +0,85%
TRUIST FINL
49,710 USD NYSE +0,30%
TYLER TECHNOLOGI
453,560 USD NYSE -0,48%
US BANCORP
53,600 USD NYSE +0,08%
VEEVA SYSTEMS RG-A
229,480 USD NYSE +0,18%
WARBY PARKER RG-A
30,230 USD NYSE +2,16%
WELLS FARGO
92,630 USD NYSE +2,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 13:11:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank