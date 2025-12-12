information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 13:11

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.

FAITS MARQUANTS

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : William Blair initie avec une note de surperformance

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix cible de 415 $ à 390 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 385$ contre 340

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le cours cible de 335 à 350 dollars

* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho relève le cours cible de 41 à 47 dollars

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Bank of America BAC.N : RBC relève le cours cible à 59 $, contre 56 $ auparavant

* BKV Corp BKV.N : Mizuho relève le cours cible de 33 à 36 dollars

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 115 à 124 dollars

* Boeing BA.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 265 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de 93

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : KeyBanc relève la pondération sectorielle à surpondérer

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 480 à 500 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 400 à 475 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours cible de 475 $ à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 443 $ à 462 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 375 $ à 430 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 405 $ à 450 $

* Caci International Inc CACI.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 642 $

* Certara Inc CERT.O : Stephens réduit le prix cible de 15 $ à 12 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho augmente le prix cible à 206 $ contre 204 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho augmente le prix cible à 150 $ de 142 $

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève le cours cible de 230 $ à 280 $

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève le prix cible à 250 $, contre 215 $ auparavant

* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 60 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho relève le cours cible de 35 $ à 43 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho relève le prix cible de 21 $ à 29 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève le prix cible de 1134 $ à 1146 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : HSBC réduit le prix cible de 1060 $ à 1045 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies réduit le prix cible de 1 180 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1 025 $ à 1 027 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 607 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein augmente le prix cible de 86 $ à 87 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 45 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 40 à 43 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 195 $ contre 176 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 110

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 185 $ à 220 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours cible de 144 $ à 199 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 140 à 175 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : Susquehanna relève le cours cible de 210 à 245 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève le cours cible de 128 à 135 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC relève le cours cible de 46 $ à 52 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens réduit l'objectif de performance du marché à "market perform" au lieu

de "market outperform

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 52 $ à 53 $

* GE Aerospace GE.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 386 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 371 $

* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $ à 900 $

* Heico Corp HEI.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 367 $

* Hii HII.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 376 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 246 $

* JP Morgan JPM.N : RBC réduit le prix cible de 343 $ à 330 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 84

* Keycorp KEY.N : RBC augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 331 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève le prix cible de 61 $ à 80 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Leidos LDOS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 218 $

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $83

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 505

* Moderna MRNA.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 30

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le prix cible de 171 $ à 185 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 654

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC réduit le prix cible de 382 $ à 364 $

* Parsons Corp PSN.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 86

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 111 $ contre 116 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 19 $

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 219 $ à 222 $

* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible de 28 $ à 29 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies ramène le cours cible de 20 $ à 4 $

* RH RH.N : Jefferies réduit le prix cible à 168 $ de 205 $

* RH RH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ contre 265 $

* RH RH.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 185 $ contre 220 $

* Rivian RIVN.O : Needham augmente le prix cible de 14 $ à 23 $

* RTX Corp RTX.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 211

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg relève le cours cible de 114 à 119 dollars

* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec une note d'achat

* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup initie avec un objectif de 122

* Southern Co SO.N : RBC réduit le prix cible de 107 $ à 99 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève le cours cible de 31 $ à 42 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 135 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de 500 $ à 540 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 80 $ contre 81 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 567

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 161 $ à 141 $

* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 51 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 650 $

* US Bancorp USB.N : RBC augmente le cours cible de 53 $ à 57 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG augmente le prix cible de 25 $ à 32 $

* Wells Fargo WFC.N : RBC relève le cours cible de 88 $ à 100 $