TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : William
Blair initie avec une note de surperformance
* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix
cible de 415 $ à 390 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève
l'objectif de cours à 385$ contre 340
* Alphabet Inc GOOGL.O : TD Cowen relève le
cours cible de 335 à 350 dollars
* Bank of America BAC.N : RBC relève le cours cible de 56
$ à 59 $
* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 115 $ à 124 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible à
500 $ contre 480 $
* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible
de 400 $ à 475 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours
cible de 475 $ à 530 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley
augmente le prix cible de 443 $ à 462 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix
cible de 375 $ à 430 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de
405 $ à 450 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan ramène
le cours cible à 95 $, contre 102 $ auparavant
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève
le cours de l'action de sous-pondéré à neutre
* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours
de 215 à 250 dollars
* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121
$
* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de
56 $ à 60 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : HSBC réduit
le prix cible de 1060 $ à 1045 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies réduit le prix
cible de 1 180 $ à 1 050 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le
prix cible de 1 025 $ à 1 027 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente
le prix cible de 185 $ à 220 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève le
prix cible de neutre à surpondéré
* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours
cible de 144 $ à 199 $
* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen augmente le
prix cible de 140 $ à 175 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC augmente le prix cible
de 46 $ à 52 $
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens ramène le
cours de l'action de "market outperform" à "market perform"
* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110
$
* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $
à 900 $
* JP Morgan JPM.N : RBC ramène le cours cible de 343 $ à
330 $
* Keycorp KEY.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 22 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève
le prix cible de 61 $ à 80 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities
augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Moderna MRNA.O : Jefferies initie la couverture avec une
note de maintien; prix cible de 30 $
* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible de 171 $
à 185 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC réduit le cours
cible à 364 $ contre 382 $
* Parsons Corp PSN.N : Jefferies abaisse le cours cible à
75 $ contre 90 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper
Sandler réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 116 $
* PNC Financial Services PNC.N : RBC augmente le prix
cible de 219 $ à 222 $
* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible à 29
$ contre 28 $
* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies ramène le cours cible de
20 $ à 4 $
* RH RH.N : Jefferies réduit le cours cible à 168 $ contre
205 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg augmente le cours cible de
114 à 119 dollars
* Southern Co SO.N : RBC réduit le cours
cible à 99 $ contre 107 $
* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de
125 à 135 dollars
* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de
500 à 540 dollars
* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le cours
cible à 80 $ contre 81 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit l'objectif de
cours à 141 $ contre 161 $
* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le cours
cible à 51 $ contre 47 $
* US Bancorp USB.N : RBC augmente le prix cible de 53 $ à
57 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG relève le cours cible de
25 $ à 32 $
* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à
100 $
