TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goldman Sachs, Lantheus Holdings, Wells Fargo
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 10:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Goldman Sachs, Lantheus Holdings et Wells Fargo.

FAITS MARQUANTS

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan passe

de la sous-pondération à la neutralité

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler passe de

neutre à surpondéré

* Goldman Sachs GS.N : RBC augmente le prix cible de 843 $

à 900 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève

l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à

100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : William

Blair initie avec une note de surperformance

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies réduit le prix

cible de 415 $ à 390 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 385$ contre 340

* Alphabet Inc GOOGL.O : TD Cowen relève le

cours cible de 335 à 350 dollars

* Bank of America BAC.N : RBC relève le cours cible de 56

$ à 59 $

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 115 $ à 124 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible à

500 $ contre 480 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible

de 400 $ à 475 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève le cours

cible de 475 $ à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley

augmente le prix cible de 443 $ à 462 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix

cible de 375 $ à 430 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de

405 $ à 450 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan ramène

le cours cible à 95 $, contre 102 $ auparavant

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève

le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours

de 215 à 250 dollars

* Citigroup C.N : RBC relève le cours cible de 112 $ à 121

$

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de

56 $ à 60 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : HSBC réduit

le prix cible de 1060 $ à 1045 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies réduit le prix

cible de 1 180 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le

prix cible de 1 025 $ à 1 027 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler augmente

le prix cible de 185 $ à 220 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Piper Sandler relève le

prix cible de neutre à surpondéré

* Enova International Inc ENVA.N : BTIG relève le cours

cible de 144 $ à 199 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen augmente le

prix cible de 140 $ à 175 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC augmente le prix cible

de 46 $ à 52 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Citizens ramène le

cours de l'action de "market outperform" à "market perform"

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110

$

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible de 843 $

à 900 $

* JP Morgan JPM.N : RBC ramène le cours cible de 343 $ à

330 $

* Keycorp KEY.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 22 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève

le prix cible de 61 $ à 80 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities

augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Moderna MRNA.O : Jefferies initie la couverture avec une

note de maintien; prix cible de 30 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible de 171 $

à 185 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC réduit le cours

cible à 364 $ contre 382 $

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies abaisse le cours cible à

75 $ contre 90 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper

Sandler réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 116 $

* PNC Financial Services PNC.N : RBC augmente le prix

cible de 219 $ à 222 $

* Regions Financial RF.N : RBC relève le cours cible à 29

$ contre 28 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Jefferies ramène le cours cible de

20 $ à 4 $

* RH RH.N : Jefferies réduit le cours cible à 168 $ contre

205 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg augmente le cours cible de

114 à 119 dollars

* Southern Co SO.N : RBC réduit le cours

cible à 99 $ contre 107 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de

125 à 135 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève le cours cible de

500 à 540 dollars

* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le cours

cible à 80 $ contre 81 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours à 141 $ contre 161 $

* Truist Financial Corp TFC.N : RBC augmente le cours

cible à 51 $ contre 47 $

* US Bancorp USB.N : RBC augmente le prix cible de 53 $ à

57 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : BTIG relève le cours cible de

25 $ à 32 $

* Wells Fargo WFC.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à

100 $

