TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de l'action de "equal-weight" à "underweight"

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit la pondération de "surpondéré" à "égal"

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la pondération de "égal à égal" à "surpondéré

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève la note de "equal-weight" à "overweight"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5E Advanced Materials FEAM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 7,5 dollars

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 320 $ à 380 $

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo relève la note à surpondérer de égal à égal

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 331 $ contre 236 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le PO de neutre à achat

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho augmente le PT à 108$ de 70

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup relève le prix cible de 527 $ à 583 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le prix cible de 343 $ à 347 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible à 190 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de 6 à 8 dollars

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de "performer" à "surperformer" de "performer" à "secteur"

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "vendre" à "conserver"; augmente le cours cible de 158 $ à

180 $

* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 31 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 29 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 61,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 56 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 72 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève le cours cible de 490 $ à 550 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève le PT à 35$ de 32

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible de 231 $ à 233 $

* DR Horton Inc DHI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 175 à 190 dollars

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 101 $ à 107 $

* Dupont DD.N : Mizuho relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT $52

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de la même manière que celui de l'action précédente à la

sous-pondération

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 50,00 $ contre 90,00 $

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de "surpondéré" à "égal"

* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 25 $ à 32 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 109 à 92 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 38

* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 35

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève le PO de 24 $ à 25 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 445 à 490 dollars

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 285 à 312 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 133 à 150 dollars

* Inspire Medical Systems INSP.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT 150

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 14 $ à 10 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 110 à 135 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève le cours cible à 175

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 330 $

* Mp Materials Corp MP.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 32 $ à 82 $

* Nextnrg Inc NXXT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 5

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler augmente le PT à 45$ de 41

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 216 $ contre 210 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 90 $ auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2

* Pultegroup Inc PHM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 150 $

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à surpondérer de égal à égal

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 25 à 18 dollars

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 91$ de 98

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 85 $ contre 77 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO relève le cours cible de 60 à 50 dollars

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 34

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 280,00 $ à 320,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer (equal-weight)

Valeurs associées

5E ADV MAT
3,4800 USD NASDAQ 0,00%
ACUITY
326,410 USD NYSE -0,90%
AFFILIATED MANAG
224,870 USD NYSE -0,98%
AFFIRM HLDG RG-A
88,4600 USD NASDAQ 0,00%
ALLY FINANCIAL
41,040 USD NYSE -0,05%
ALNYLAM PHARMA
446,5100 USD NASDAQ 0,00%
ALPHABET-A
212,9100 USD NASDAQ 0,00%
AM AXLE & MFG HL
5,820 USD NYSE -2,43%
AMETEK
184,930 USD NYSE -0,95%
CELSIUS HLDGS
62,8800 USD NASDAQ 0,00%
CHEMED
458,195 USD NYSE +1,39%
COLUMBIA BKG SYS
26,7700 USD NASDAQ 0,00%
CYTOKINETICS
35,3300 USD NASDAQ 0,00%
D R HORTON
169,490 USD NYSE +0,33%
DANA
20,160 USD NYSE -0,96%
DICK'S SPORT GOO
212,720 USD NYSE -1,17%
DUPONT DE NEMOURS
76,920 USD NYSE -0,88%
FORTINET
78,7700 USD NASDAQ 0,00%
FORTIVE
47,860 USD NYSE -0,21%
GEN DIGITAL
30,2000 USD NASDAQ 0,00%
GOOSEHEAD INS-A
84,7100 USD NASDAQ 0,00%
HARTFORD INS GRP
132,370 USD NYSE +0,20%
HP ENTERPRISE
22,590 USD NYSE -2,40%
HUBBELL
430,960 USD NYSE -3,36%
HUMANA
303,780 USD NYSE +1,98%
INSMED
136,1000 USD NASDAQ 0,00%
INSPIRE MED SYS
93,790 USD NYSE +2,58%
JAMF HOLDING
9,3200 USD NASDAQ 0,00%
KB HOME
63,520 USD NYSE +0,08%
LENNAR RG-A
133,200 USD NYSE +0,06%
LIGAND PHARMA
161,7100 USD NASDAQ 0,00%
MAZE THERA
14,4900 USD NASDAQ 0,00%
MCDONALD'S
313,560 USD NYSE +0,41%
MP MATERIALS RG-A
71,120 USD NYSE -3,17%
NORTONLIFELOCK
22,6200 USD NASDAQ +4,43%
OLD REPUB.INTL C
39,975 USD NYSE +0,58%
PALO ALTO NETWORKS
190,5200 USD NASDAQ 0,00%
PERFORMANCE FOOD
101,400 USD NYSE +0,46%
PROCESSA PHARM
0,1890 USD NASDAQ 0,00%
PULTEGROUP
132,040 USD NYSE +0,43%
RAPID7
20,7100 USD NASDAQ 0,00%
SAILPOINT
20,6400 USD NASDAQ 0,00%
SENTINELONE RG-A
18,920 USD NYSE +7,26%
SMN PRP GRP REIT
180,790 USD NYSE +0,74%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
87,490 USD NYSE +0,29%
US FOODS HOLDING
77,600 USD NYSE +0,36%
VARONIS SYSTEMS
59,0200 USD NASDAQ 0,00%
VITAL FARMS
51,0900 USD NASDAQ 0,00%
ZSCALER
277,0500 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 13:24:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

