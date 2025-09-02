information fournie par Reuters • 02/09/2025 à 13:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de l'action de "equal-weight" à "underweight"

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit la pondération de "surpondéré" à "égal"

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la pondération de "égal à égal" à "surpondéré

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève la note de "equal-weight" à "overweight"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5E Advanced Materials FEAM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 7,5 dollars

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 320 $ à 380 $

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo relève la note à surpondérer de égal à égal

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 331 $ contre 236 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le PO de neutre à achat

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho augmente le PT à 108$ de 70

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup relève le prix cible de 527 $ à 583 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le prix cible de 343 $ à 347 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible à 190 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de 6 à 8 dollars

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de "performer" à "surperformer" de "performer" à "secteur"

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "vendre" à "conserver"; augmente le cours cible de 158 $ à

180 $

* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 31 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 29 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 61,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 56 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 72 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève le cours cible de 490 $ à 550 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève le PT à 35$ de 32

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible de 231 $ à 233 $

* DR Horton Inc DHI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 175 à 190 dollars

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 101 $ à 107 $

* Dupont DD.N : Mizuho relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT $52

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de la même manière que celui de l'action précédente à la

sous-pondération

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 50,00 $ contre 90,00 $

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de "surpondéré" à "égal"

* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 25 $ à 32 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 109 à 92 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 38

* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 35

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève le PO de 24 $ à 25 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 445 à 490 dollars

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 285 à 312 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 133 à 150 dollars

* Inspire Medical Systems INSP.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT 150

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 14 $ à 10 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 110 à 135 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève le cours cible à 175

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 330 $

* Mp Materials Corp MP.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 32 $ à 82 $

* Nextnrg Inc NXXT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 5

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler augmente le PT à 45$ de 41

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 216 $ contre 210 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 90 $ auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2

* Pultegroup Inc PHM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 150 $

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à surpondérer de égal à égal

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 25 à 18 dollars

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 91$ de 98

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 85 $ contre 77 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO relève le cours cible de 60 à 50 dollars

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 34

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 280,00 $ à 320,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer (equal-weight)