information fournie par Reuters • 04/12/2025 à 19:37

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fiserv, PayPal, UMH Properties

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Fiserv, PayPal et UMH Properties.

FAITS MARQUANTS

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse sa note à neutre

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à "acheter

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours à 14 dollars contre 17

dollars

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Barclays augmente le prix cible de 6 $ à 7 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse le cours cible à 366 $, contre 400 $ auparavant

* Agilysys Inc AGYS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities relève le cours cible de 104 à 107 dollars

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève le cours cible à 47 $, contre 41 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BMO ramène le cours cible de 67 $ à 60 $

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 225 $ de 235 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen augmente le prix cible à 315 $ de 260 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Barclays réduit le prix cible de 275 $ à 251 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 5 $ à 195

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit la note à neutre

* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies augmente le prix cible de 29 $ à 36 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit la note de neutre à sous-pondéré

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Campbell's Co CPB.O : UBS réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Carrier Global Corporation CARR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 59 $ contre 62 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Cava Group Inc CAVA.N : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 66

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 56 $ contre 62 $

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de neutre à sous-pondéré

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 168 à 178 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 47 $ contre 48 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 111 $ contre 128 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 20 à 22 dollars

* Core & Main Inc CNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60

* Descartes Systems Group Inc DSGX.O : Barclays réduit le prix cible à 106 $ contre 108 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein augmente le prix cible à 109 $ de 103 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 85 $ contre 75

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 132 $ contre 124 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 113 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 108 $ à 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 129 $ à 136 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : UBS augmente le prix cible de 135 $ à 138 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Wells Fargo relève le cours cible de 115 $ à 125 $

* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 136 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho réduit le prix cible à 172$ de 180

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Eli Lilly LLY.N : BMO relève le cours cible de 1 100 $ à 1 200 $

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec une cote d'achat

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec un prix cible de 5

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève le prix cible de 274 $ à 285 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 275 à 280 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Mizuho relève le prix cible à 62 $ contre 56 $

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève l'objectif de cours à 160 $ contre 135 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein augmente le prix cible à 173 $ de 162 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 132 $ de 110

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 175$ contre 150

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 215$ contre 185

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 197 $ de 186 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 165 $ de 160 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible à 179 $ de 168 $

* Five Below Inc FIVE.O : UBS augmente le prix cible à 210 $ de 204 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 190 $ de 175

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS relève le cours cible de 8 à 22 dollars

* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat

* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : Stifel initie une couverture avec un prix cible de 12

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève le prix cible de 710 $ à 720 $

* Genco Shipping & Trading Ltd GNK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 à 23 dollars

* G-Iii Apparel Group Ltd GIII.O : UBS relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie réduit son objectif de cours à 40$ contre 70

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie réduit le prix cible à neutre de surperformer

* Globalfoundries Inc GFS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 37 $ contre 33 $

auparavant

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 14,00 $ contre 15,00 $

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan augmente le prix cible à 129 $ de 126 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 46 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 269 $ contre 270 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities relève le prix cible de 159 à 168 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 1,5 $ à 18,5 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit sa note à neutre

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; PT 4,10

* Kaspi.kz Ao KSPI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 96 $ à 88 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 67 $ à 71 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 83

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le prix cible de 22 $ à 25 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 115 $ contre 118 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 545 $ à 525 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève le PT de 280 $ à 380 $

* Macy's Inc M.N : Jefferies augmente le prix cible de 18,50 $ à 26 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 17 $ à 21 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $ auparavant

* Macy's Inc M.N : UBS relève le cours cible de 7 à 8 dollars

* Marriott MAR.O : Truist Securities relève le cours cible de 278 à 283 dollars

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 55

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 105 $ à 120 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible à 74 $, contre 69 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève le cours cible de 73 $ à 75 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 265 à 270 dollars

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 130 $

* Mongodb Inc MDB.O : Argus Research augmente le prix cible de 340 à 488 dollars

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève le cours cible de 34,5 $ à 36 $

* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* NiSource Inc NI.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $

* NVR Inc NVR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 7910 $ contre 7900 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens réduit le prix cible à 97 $ contre 115 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit le prix cible à 375 $ contre 415 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève le cours cible à 950 $, contre 906 $ auparavant

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 70$ contre 85

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 34 à 36 dollars

* Phoenix Education Partners PXED.N : Barrington Research initie une couverture avec une note

de surperformance

* Phoenix Education Partners PXED.N : Barrington Research initie une couverture avec PT 45

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit le prix cible de 131 $ à 110 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho augmente le prix cible de 118 $ à 138 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 149 $ contre 136 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève le prix cible de 725 $ à 850 $

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le cours cible de 417 à 435 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible à 475 $ de 506 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 192 $ à 203 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 23 $

* Salesforce CRM.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 360 $ contre 340 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 315 $ contre 325

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le prix cible à 330 $, contre 316 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le prix cible de 316 à 330 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein relève le cours cible de 221 à 223 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : BMO réduit le prix cible à 275 $ contre 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : Truist Securities ramène le cours cible de 400 à 380 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 64 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : JP Morgan relève le prix cible de 17 à 19 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève le prix cible de 221 à 237 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 250 à 275 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible à 268 $ contre 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Monness Crespi Hardt augmente le prix cible à 275 $ contre 260 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 280 $ à 290 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel augmente le prix cible de 260 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 275 à 290 dollars

* Snowflake Inc. SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 272,00 $ à 299,00 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan augmente le prix cible à 31$ de 28

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Needham initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Star Bulk Carriers Corp SBLK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : BTIG relève l'objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 500 $, contre 535 $ auparavant

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel initie une couverture avec un prix cible de 15

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : JP Morgan relève le prix cible de 71 $ à 76 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Mizuho relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* the TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 172 $ contre 168 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Torrid Holdings Inc CURV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 6 $ à 2 $

* Uipath Inc PATH.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 à 16 dollars

* Uipath Inc PATH.N : RBC augmente le prix cible de 14 $ à 16 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen relève le cours cible de 13 $ à 16 $ Uipath Inc PATH.N : TD Cowen

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 12 $ à 14 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève le cours cible de 1 $ à 17 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à acheter

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 61 $ à 47 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Barclays relève le prix cible de 170 à 181 dollars

* Viking Holdings Ltd VIK.N : UBS relève l'objectif de cours à 79 $ contre 69 $ auparavant

* Welltower Inc WELL.N : UBS relève le cours cible de 203 à 232 dollars