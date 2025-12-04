 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fiserv, PayPal, UMH Properties
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 19:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Fiserv, PayPal et UMH Properties.

FAITS MARQUANTS

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities abaisse sa note à neutre

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à "acheter

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours à 14 dollars contre 17

dollars

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Barclays augmente le prix cible de 6 $ à 7 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse le cours cible à 366 $, contre 400 $ auparavant

* Agilysys Inc AGYS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities relève le cours cible de 104 à 107 dollars

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève le cours cible à 47 $, contre 41 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BMO ramène le cours cible de 67 $ à 60 $

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 225 $ de 235 $

* American Tower Corp. AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 235,00 $ à 225,00 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen augmente le prix cible à 315 $ de 260 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Barclays réduit le prix cible de 275 $ à 251 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 5 $ à 195

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit la note à neutre

* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies augmente le prix cible de 29 $ à 36 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit la note de neutre à sous-pondéré

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Campbell's Co CPB.O : UBS réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Carrier Global Corporation CARR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 59 $ contre 62 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Cava Group Inc CAVA.N : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 66

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 56 $ contre 62 $

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de neutre à sous-pondéré

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 168 à 178 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 47 $ contre 48 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 111 $ contre 128 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 20 à 22 dollars

* Core & Main Inc CNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60

* Descartes Systems Group Inc DSGX.O : Barclays réduit le prix cible à 106 $ contre 108 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein augmente le prix cible à 109 $ de 103 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 85 $ contre 75

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 132 $ contre 124 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 113 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 108 $ à 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 129 $ à 136 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : UBS augmente le prix cible de 135 $ à 138 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Wells Fargo relève le cours cible de 115 $ à 125 $

* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 136 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho réduit le prix cible à 172$ de 180

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Eli Lilly LLY.N : BMO relève le cours cible de 1 100 $ à 1 200 $

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec une cote d'achat

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec un prix cible de 5

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève le prix cible de 274 $ à 285 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 275 à 280 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Mizuho relève le prix cible à 62 $ contre 56 $

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève l'objectif de cours à 160 $ contre 135 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein augmente le prix cible à 173 $ de 162 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 132 $ de 110

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 175$ contre 150

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 215$ contre 185

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 197 $ de 186 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 165 $ de 160 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible à 179 $ de 168 $

* Five Below Inc FIVE.O : UBS augmente le prix cible à 210 $ de 204 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 190 $ de 175

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS relève le cours cible de 8 à 22 dollars

* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat

* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : Stifel initie une couverture avec un prix cible de 12

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève le prix cible de 710 $ à 720 $

* Genco Shipping & Trading Ltd GNK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 à 23 dollars

* G-Iii Apparel Group Ltd GIII.O : UBS relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie réduit son objectif de cours à 40$ contre 70

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie réduit le prix cible à neutre de surperformer

* Globalfoundries Inc GFS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 37 $ contre 33 $

auparavant

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 14,00 $ contre 15,00 $

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan augmente le prix cible à 129 $ de 126 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 46 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 269 $ contre 270 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities relève le prix cible de 159 à 168 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 1,5 $ à 18,5 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit sa note à neutre

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; PT 4,10

* Kaspi.kz Ao KSPI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 96 $ à 88 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 67 $ à 71 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 83

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le prix cible de 22 $ à 25 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 115 $ contre 118 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 545 $ à 525 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève le PT de 280 $ à 380 $

* Macy's Inc M.N : Jefferies augmente le prix cible de 18,50 $ à 26 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 17 $ à 21 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $ auparavant

* Macy's Inc M.N : UBS relève le cours cible de 7 à 8 dollars

* Marriott MAR.O : Truist Securities relève le cours cible de 278 à 283 dollars

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 55

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 105 $ à 120 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible à 74 $, contre 69 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève le cours cible de 73 $ à 75 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 265 à 270 dollars

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 130 $

* Mongodb Inc MDB.O : Argus Research augmente le prix cible de 340 à 488 dollars

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève le cours cible de 34,5 $ à 36 $

* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* NiSource Inc NI.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $

* NVR Inc NVR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 7910 $ contre 7900 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens réduit le prix cible à 97 $ contre 115 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit le prix cible à 375 $ contre 415 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève le cours cible à 950 $, contre 906 $ auparavant

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 70$ contre 85

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 34 à 36 dollars

* Phoenix Education Partners PXED.N : Barrington Research initie une couverture avec une note

de surperformance

* Phoenix Education Partners PXED.N : Barrington Research initie une couverture avec PT 45

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit le prix cible de 131 $ à 110 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho augmente le prix cible de 118 $ à 138 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 149 $ contre 136 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève le prix cible de 725 $ à 850 $

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le cours cible de 417 à 435 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible à 475 $ de 506 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 192 $ à 203 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 23 $

* Salesforce CRM.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 360 $ contre 340 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 315 $ contre 325

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le prix cible à 330 $, contre 316 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le prix cible de 316 à 330 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein relève le cours cible de 221 à 223 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : BMO réduit le prix cible à 275 $ contre 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : Truist Securities ramène le cours cible de 400 à 380 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 64 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : JP Morgan relève le prix cible de 17 à 19 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève le prix cible de 221 à 237 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 250 à 275 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible à 268 $ contre 255 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Monness Crespi Hardt augmente le prix cible à 275 $ contre 260 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 280 $ à 290 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel augmente le prix cible de 260 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 275 à 290 dollars

* Snowflake Inc. SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 272,00 $ à 299,00 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan augmente le prix cible à 31$ de 28

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Needham initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Star Bulk Carriers Corp SBLK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : BTIG relève l'objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 500 $, contre 535 $ auparavant

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel initie une couverture avec un prix cible de 15

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : JP Morgan relève le prix cible de 71 $ à 76 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Mizuho relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* the TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 172 $ contre 168 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Torrid Holdings Inc CURV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 6 $ à 2 $

* Uipath Inc PATH.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 à 16 dollars

* Uipath Inc PATH.N : RBC augmente le prix cible de 14 $ à 16 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen relève le cours cible de 13 $ à 16 $ Uipath Inc PATH.N : TD Cowen

relève le cours cible de 13 $ à 16 $

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 12 $ à 14 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève le cours cible de 1 $ à 17 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à acheter

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Truist Securities abaisse le prix cible de 61 $ à 47 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Barclays relève le prix cible de 170 à 181 dollars

* Viking Holdings Ltd VIK.N : UBS relève l'objectif de cours à 79 $ contre 69 $ auparavant

* Welltower Inc WELL.N : UBS relève le cours cible de 203 à 232 dollars

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
14,5400 USD NASDAQ -1,02%
ACV AUCTIONS RG-A
7,965 USD NYSE +0,82%
ADOBE
327,8000 USD NASDAQ +0,31%
AGILYSYS
127,0600 USD NASDAQ +0,28%
AIRBNB RG-A
120,5000 USD NASDAQ +0,31%
ALCOA-WI
43,790 USD NYSE -0,68%
ALEXANDRIA REIT
46,110 USD NYSE -4,74%
AMER TOWER REIT
178,540 USD NYSE +1,35%
APPLIED MATERIALS
269,4600 USD NASDAQ +0,31%
ASBURY AUTOMOTIV
235,395 USD NYSE -0,46%
AVLONBY COM REIT
179,550 USD NYSE -1,18%
AXOGEN
33,6750 USD NASDAQ +18,87%
BRD FIN HLDG
71,550 USD NYSE +0,42%
BROADCOM
380,6800 USD NASDAQ +0,02%
CARRIER GLOBAL
54,630 USD NYSE +0,02%
CAVA GROUP
54,880 USD NYSE +0,68%
CENTURY COMMUNIT
62,770 USD NYSE -5,01%
CHEVRON
151,610 USD NYSE -0,03%
CHEWY RG-A
33,190 USD NYSE -2,21%
CHOICE HOTELS
88,110 USD NYSE -3,85%
CORE & MAIN RG-A
49,750 USD NYSE -0,52%
D R HORTON
160,045 USD NYSE -3,02%
DOLLAR TREE
115,7900 USD NASDAQ +2,54%
DUTCH BROS RG-A
60,780 USD NYSE -0,78%
EASTGROUP PROP R
180,250 USD NYSE +0,56%
ELI LILLY & CO
1 013,990 USD NYSE -1,89%
FEDEX
272,775 USD NYSE +0,81%
FERGUSON ENTER
250,060 USD NYSE -1,12%
FIRST IND RT T R
56,795 USD NYSE +1,56%
FISERV INC
65,7760 USD NASDAQ -1,75%
FIVE BELOW
166,3600 USD NASDAQ +1,97%
FLUENCE ENERGY RG-A
22,8700 USD NASDAQ +15,21%
FOGHORN THERAP
4,6300 USD NASDAQ +4,28%
G-III APPAREL GR
29,3800 USD NASDAQ -0,84%
GE VERNOVA
633,852 USD NYSE +5,27%
GENCO SHIPPING
19,090 USD NYSE +0,08%
GITLAB RG-A
37,4600 USD NASDAQ -0,98%
GLOBALFOUNDRIES
37,7000 USD NASDAQ -1,02%
GROCER OUTL HLDG
11,2050 USD NASDAQ -0,93%
Gaz naturel
5,00 USD NYMEX 0,00%
HEALTHEQUITY
96,5000 USD NASDAQ -2,17%
HIMS&HERS HLTH RG-A
40,130 USD NYSE +8,25%
HONEYWELL INTL
192,2002 USD NASDAQ -0,66%
HOST HOTELS REIT
17,1750 USD NASDAQ -2,75%
HYATT HOTELS RG-A
155,040 USD NYSE -3,85%
INDEPENDENC REIT
16,815 USD NYSE -2,49%
JETBLUE AIRWAYS
4,6550 USD NASDAQ -1,17%
KASPI SP ADR
77,1753 USD NASDAQ -1,15%
KB HOME
64,180 USD NYSE -2,49%
KNIFE RIVER
74,350 USD NYSE -2,82%
LENDINGCLUB
19,520 USD NYSE +3,89%
LENNAR RG-A
127,790 USD NYSE -4,03%
LENNOX INTL
503,155 USD NYSE +0,59%
LUMENTUM HLDNGS
328,1500 USD NASDAQ +8,31%
MACY'S
21,845 USD NYSE -2,74%
MARRIOTT INTL RG-A
292,9550 USD NASDAQ -4,47%
MAZE THERA
42,9600 USD NASDAQ +3,54%
MERCK
101,290 USD NYSE -0,99%
MERITAGE HOMES
72,450 USD NYSE -2,93%
MICROCHIP TECH
64,3600 USD NASDAQ +1,18%
MICRON TECHNOLOGY
226,9300 USD NASDAQ -3,09%
MOHAWK INDUSTRIE
111,900 USD NYSE -2,86%
MONGODB-A
398,1000 USD NASDAQ -1,93%
NCINO
24,9900 USD NASDAQ -2,27%
NISOURCE
41,910 USD NYSE +0,06%
NVR
7 509,315 USD NYSE -2,19%
OKTA-A
85,4200 USD NASDAQ -1,07%
ORACLE
213,660 USD NYSE +2,83%
PARKER-HANNIFIN
874,645 USD NYSE +0,59%
PAYMNTS HLDGS RG-A
36,565 USD NYSE +5,01%
PAYPAL HOLDINGS
61,2398 USD NASDAQ 0,00%
PDF SOLUTIONS
28,9200 USD NASDAQ -0,38%
PPG INDUSTRIES
100,600 USD NYSE -0,72%
PROLOGIS REIT
128,508 USD NYSE -0,53%
PULTEGROUP
127,935 USD NYSE -1,84%
PVH
77,710 USD NYSE -11,22%
Pétrole Brent
63,30 USD Ice Europ +0,88%
Pétrole WTI
59,70 USD Ice Europ +1,17%
REGENERON PHARMA
722,8000 USD NASDAQ -0,12%
ROCKWELL AUTOMAT
404,210 USD NYSE +0,88%
ROPER TECHNOLOGI
445,8150 USD NASDAQ -0,02%
ROSS STORES
177,3000 USD NASDAQ -0,39%
SAILPOINT
19,8200 USD NASDAQ +2,06%
SALESFORCE
247,850 USD NYSE +3,87%
SKYWARD SPEC
47,2500 USD NASDAQ +4,58%
SMITH DOUGLAS RG-A
20,880 USD NYSE -3,02%
SNOWFLAKE
234,800 USD NYSE -11,60%
SOFI TECH
29,3800 USD NASDAQ +1,07%
SOLID BSCNCS
5,7200 USD NASDAQ +10,21%
STAR BULK CARRIE
20,4150 USD NASDAQ +0,02%
STEVEN MADDEN
42,9600 USD NASDAQ -2,61%
STRATEGY RG-A
185,6300 USD NASDAQ -1,47%
TANGO THERAPETCS
10,0700 USD NASDAQ +5,22%
TAYLOR MORR HOME
62,700 USD NYSE -2,91%
TERRENORLTY REIT
62,510 USD NYSE +0,18%
THE CAMPBELL'S
29,1850 USD NASDAQ -2,20%
TJX COMPANIES
150,454 USD NYSE +0,25%
TOAST RG-A
34,975 USD NYSE -0,55%
TOLL BROTHERS IN
140,610 USD NYSE -1,47%
TORRID HOLDINGS
1,128 USD NYSE -13,56%
UIPATH RG-A
18,460 USD NYSE +24,06%
UNITED PARKS
36,310 USD NYSE -0,19%
VERTV HOLDINGS RG-A
182,650 USD NYSE +2,14%
VIKING
67,145 USD NYSE -0,60%
WELLTOWER REIT
203,635 USD NYSE +0,81%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 19:37:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

