information fournie par Reuters • 15/06/2026 à 09:50

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ferrari, Hawkeye 360, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ferrari, Hawkeye 360 et Micron Technology, lundi.

POINTS FORTS

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 388 $ à 438 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de "conserver"

à "acheter"

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 660 $ à 1.500 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son

objectif de cours de 126 $ à 103 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance

la couverture avec une recommandation d'achat

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance

la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 700 $ à 645 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW abaisse son objectif de

cours de 175 $ à 158 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 75 $ à 88 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 70 $ à 72 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la

couverture avec une note "surpondérer"

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la

couverture avec un objectif de cours de 420 $

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 388 $ à 438 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de "conserver"

à "acheter"

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 65 $ à 76 $

* Jll JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 380 $

à 375 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de

cours de 525 $ à 1.200 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 660 $ à 1.500 $

* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 85 $ à 70 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de

cours de 67 $ à 63 $