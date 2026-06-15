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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ferrari, Hawkeye 360, Micron Technology
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 09:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ferrari, Hawkeye 360 et Micron Technology, lundi.

POINTS FORTS

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 388 $ à 438 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de "conserver"

à "acheter"

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 660 $ à 1.500 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son

objectif de cours de 126 $ à 103 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance

la couverture avec une recommandation d'achat

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance

la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 700 $ à 645 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW abaisse son objectif de

cours de 175 $ à 158 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif

de cours de 75 $ à 88 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 70 $ à 72 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la

couverture avec une note "surpondérer"

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la

couverture avec un objectif de cours de 420 $

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de

cours de 388 $ à 438 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de "conserver"

à "acheter"

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 65 $ à 76 $

* Jll JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 380 $

à 375 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de

cours de 525 $ à 1.200 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 660 $ à 1.500 $

* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 85 $ à 70 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de

cours de 67 $ à 63 $

Valeurs associées

AECOM
70,130 USD NYSE +0,85%
BETTER HOME RG-A
26,5100 USD NASDAQ +10,00%
CACI INTL RG-A
519,970 USD NYSE -1,07%
CBRE GROUP RG-A
133,350 USD NYSE +1,08%
DEXCOM
75,3700 USD NASDAQ +0,16%
ELF BEAUTY
61,150 USD NYSE +0,77%
ESCO TECHNOLOGIE
313,740 USD NYSE -0,81%
FERRARI
354,640 USD NYSE -3,00%
GLOBUS MEDICAL RG-A
80,400 USD NYSE -0,12%
JONES LANG LASAL
299,600 USD NYSE +0,54%
MICRON TECHNOLOGY
981,6100 USD NASDAQ -1,43%
SAB BIOTHERAP
3,3300 USD NASDAQ -1,48%
SHAKE SHACK RG-A
58,260 USD NYSE -0,12%
WALKER & DUNLOP
53,230 USD NYSE +1,74%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 09:50:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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