TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ferrari, Hawkeye 360, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ferrari, Hawkeye 360 et Micron Technology, lundi.
POINTS FORTS
* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 388 $ à 438 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de "conserver"
à "acheter"
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 660 $ à 1.500 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son
objectif de cours de 126 $ à 103 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance
la couverture avec une recommandation d'achat
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance
la couverture avec un objectif de cours de 35 $
* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 700 $ à 645 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW abaisse son objectif de
cours de 175 $ à 158 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif
de cours de 75 $ à 88 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 70 $ à 72 $
* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la
couverture avec une note "surpondérer"
* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la
couverture avec un objectif de cours de 420 $
* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 388 $ à 438 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 115 $ à 100 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de "conserver"
à "acheter"
* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 65 $ à 76 $
* Jll JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 380 $
à 375 $
* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de
cours de 525 $ à 1.200 $
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 660 $ à 1.500 $
* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 85 $ à 70 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de
cours de 67 $ à 63 $
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