TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ferrari, Hawkeye 360, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ferrari, Hawkeye 360 et Micron Technology.

POINTS FORTS

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 388 $ à 438 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de “Conserver” à “Achat”

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 660 $ à 1.500 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 221 $ à 236 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 264 $ à 228 $

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 126 $ à 103 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 328 $

* Ametek AME.N : Citigroup lance la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 257 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 202 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Avista Corp AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance la couverture avec une recommandation “Achat”

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Biodesix Inc BDSX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 26 $

* Biogen BIIB.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 236 $ à 221 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 645 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Stifel abaisse sa recommandation de “Achat” à “Conserver”

* Carmax Inc KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 175 $ à 158 $

* Ceva Inc CEVA.O : Needham initie la couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours de 55 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup passe de “Achat” à “Neutre”

* Crocs Inc CROX.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 238 $ à 245 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la couverture avec une note de “Surpondération”

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 420 $

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 388 $ à 438 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Keybanc relève sa recommandation de “Pondération sectorielle” à “Surpondération”

* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 243 $ à 300 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de “Conserver” à “Achat”

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 76 $

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève son objectif de cours de 290 $ à 430 $

* Jll JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $

* Kalaris Therapeutics Inc KLRS.O : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation “Achat”

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup passe de “Achat” à “Neutre”

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 72 $ à 90 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Lincoln International Inc LCLN.N : BMO lance la couverture avec une note de “Performance en ligne avec le marché”

* Lincoln International Inc LCLN.N : BMO lance la couverture avec un objectif de cours de 26 $

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel abaisse sa recommandation de “Achat” à “Conserver”

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de cours de 525 $ à 1.200 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 660 $ à 1.500 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup passe de “Neutre” à “Vendre”

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 228 $

* Onsemi ON.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup passe de “Neutre” à “Achat”; relève son objectif de cours de 99 $ à 140 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 144 $ à 155 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc passe de “Pondération sectorielle” à “Surpondération”

* Roku Inc ROKU.O : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup passe de “Achat” à “Neutre”; relève son objectif de 516 $ à 524 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 89 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 221 $ à 236 $