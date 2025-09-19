 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 906,24
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, MetLife, Replimune Group
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Factset, MetLife et Replimune Group.

FAITS MARQUANTS

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326$ contre

323$

* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 315 dollars contre 375 dollars

* MetLife Inc MET.N : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à

neutre

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le titre de "market perform" à

"outperform"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 20

dollars

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève le prix cible de 323 à 326 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 298 $, contre 288 $

auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 8$ contre 10

* Boeing BA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 275 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le cours cible à 70 $, contre 60 $

auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG ramène le cours cible à 225 $, contre 235 $

auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : KeyBanc réduit le prix cible à 225 $ de 240

* Darden Restaurants Inc DRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 315 $, contre 375 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Jefferies relève le cours cible de 275 à 280 dollars

* Fedex FDX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 284 $ contre 285 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 102 $ contre 90 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève le cours cible à 215 $ contre 205 $

* Lyft Inc LYFT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 à 28 dollars

* MetLife Inc MET.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 69 $ à 99 $

* Newtekone Inc NEWT.O : KBW relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible de 220 $ à 225 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW passe de "market perform" à "outperform

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW réduit le prix cible de 20 $ à 19 $

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 98 $ contre 96 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
296,710 USD NYSE +1,43%
ALPHATEC HOLDING
15,2200 USD NASDAQ +3,54%
ARVINAS
7,7200 USD NASDAQ +1,45%
BOEING CO
215,595 USD NYSE +0,46%
COMMERCIAL METAL
59,680 USD NYSE +2,04%
DARDEN RESTAURAN
192,790 USD NYSE -7,69%
FACTSET RESH SYS
301,085 USD NYSE -10,39%
FEDEX
226,855 USD NYSE +0,38%
INCYTE
86,0000 USD NASDAQ +1,42%
LEIDOS HOLDG
187,120 USD NYSE +1,83%
LYFT RG-A
21,9600 USD NASDAQ -3,85%
METLIFE
79,075 USD NYSE +0,49%
NEKTAR THERAPEUT
58,7600 USD NASDAQ +15,06%
NEWTEKONE
12,5300 USD NASDAQ +4,16%
PNC FINL SER
206,200 USD NYSE +1,19%
REPLIMUNE GRP
3,4600 USD NASDAQ -39,40%
TRIMBLE
81,6600 USD NASDAQ +2,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 09:28:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank