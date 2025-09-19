information fournie par Reuters • 19/09/2025 à 09:28

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, MetLife, Replimune Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Factset, MetLife et Replimune Group.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 20

dollars

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève le prix cible de 323 à 326 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 298 $, contre 288 $

auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 8$ contre 10

* Boeing BA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 275 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le cours cible à 70 $, contre 60 $

auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG ramène le cours cible à 225 $, contre 235 $

auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : KeyBanc réduit le prix cible à 225 $ de 240

* Darden Restaurants Inc DRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 315 $, contre 375 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Jefferies relève le cours cible de 275 à 280 dollars

* Fedex FDX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 284 $ contre 285 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 102 $ contre 90 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève le cours cible à 215 $ contre 205 $

* Lyft Inc LYFT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 à 28 dollars

* MetLife Inc MET.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 69 $ à 99 $

* Newtekone Inc NEWT.O : KBW relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible de 220 $ à 225 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW passe de "market perform" à "outperform

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW réduit le prix cible de 20 $ à 19 $

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 98 $ contre 96 $