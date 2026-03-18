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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Lensar, Starbucks
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Factset, Lensar et Starbucks, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 320 à 243 dollars

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de surperformer à performer dans le secteur

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Baird relève l'objectif de cours de 22 à 41 dollars

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève le prix cible de 49 $ à 60 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 78 $

* Factset FDS.N : RBC ramène le cours cible à 243 $, contre 320 $ auparavant

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le cours cible de 110 $ à 100 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* IBM IBM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 317 à 283 dollars

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 105 $ contre 115 $

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG relève de neutre à acheter

* Navient Corp NAVI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 13 $

* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 175 $ à 125 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de surperformer à performer dans le secteur

* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 485 $ à 465 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de

105 $

Valeurs associées

BRGHTSPRNG HLTH
42,1000 USD NASDAQ +7,81%
DOCUSIGN
47,5400 USD NASDAQ +1,54%
FACTSET RESH SYS
209,080 USD NYSE +0,74%
HEALTHEQUITY
79,4000 USD NASDAQ +0,93%
HIGHPEAK ENERGY
6,7000 USD NASDAQ +3,08%
IBM
256,120 USD NYSE +2,73%
LENNAR RG-A
97,040 USD NYSE +1,13%
LENSAR
6,8900 USD NASDAQ -32,85%
NAVIENT
8,2200 USD NASDAQ -0,48%
OKLO RG-A
60,650 USD NYSE +1,66%
STARBUCKS
97,5700 USD NASDAQ -0,26%
TOPBUILD
367,500 USD NYSE -0,82%
WEATHERFORD INT
86,4000 USD NASDAQ -0,46%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 08:37:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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