information fournie par Reuters • 18/03/2026 à 08:37

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Lensar, Starbucks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Factset, Lensar et Starbucks, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 320 à 243 dollars

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de surperformer à performer dans le secteur

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Baird relève l'objectif de cours de 22 à 41 dollars

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève le prix cible de 49 $ à 60 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 78 $

* Factset FDS.N : RBC ramène le cours cible à 243 $, contre 320 $ auparavant

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le cours cible de 110 $ à 100 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* IBM IBM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 317 à 283 dollars

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 105 $ contre 115 $

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG relève de neutre à acheter

* Navient Corp NAVI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 13 $

* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 175 $ à 125 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de surperformer à performer dans le secteur

* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 485 $ à 465 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de

105 $