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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Lensar, Starbucks
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis mercredi, notamment Factset, Lensar et Starbucks.

FAITS MARQUANTS

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours à 243 $ contre 320 $

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG passe de neutre à achat

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe d'"acheter" à "neutre"

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 59 $ à 49 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 59 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : UBS réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 60 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 57 $ à 52 $

* Air Products APD.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 316 $ contre 265 $

* Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : H.C. Wainwright abaisse l'objectif de cours à 2 $ contre 10 $

* Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : H.C. Wainwright passe d'achat à neutre

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Baird relève l'objectif de cours de 22 $ à 41 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : UBS relève l'objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Truist Securities initie avec une note de maintien

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Truist Securities initie avec un objectif de cours de 83 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : B. Riley initie avec une note d'achat

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : B. Riley initie avec un objectif de cours de 22 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 271 $ à 235 $

* Bakkt Intermediate Holdings Inc BKKT.N : Benchmark réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 40 $

* BitGo Holdings Inc BTGO.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Blackline Inc BL.O : BMO ramène l'objectif de cours de 52 $ à 44 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities passe de "hold" à "buy"; relève l'objectif de cours à 77 $ contre 72 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 49 $ à 60 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : UBS relève l'objectif de cours de 53 $ à 55 $

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 51 $ à 67 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $

* Candel Therapeutics Inc CADL.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 22 $ à 26 $

* Carnival Corp CCL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 36 $

* Celanese Corp CE.N : UBS relève l'objectif de cours à 58 $ contre 56 $

* CF Industries Holdings CF.N : BMO relève l'objectif de cours de 115 $ à 140 $

* CF Industries Holdings CF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 103 $ contre 86 $

* CF Industries Holdings CF.N : Mizuho passe de neutre à sous-performance

* CF Industries Holdings CF.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 291 $ à 309 $

* Climb Bio CLYM.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 17 $

* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève l'objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup passe de neutre à achat

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8 $ à 16 $

* Dakota Gold Corp. DC.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 9,75 $ à 10,50 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 182 $ contre 164 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 78 $

* Docusign Inc DOCU.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 90 $

* Docusign Inc DOCU.O : UBS réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 75 $

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 75 $

* DOW Inc DOW.N : UBS relève l'objectif de cours à 37 $ contre 28 $

* DTE Energy DTE.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 $ à 156 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Argus Research passe de "buy" à "hold"

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 310 $

* Entergy ETR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 106 $ à 116 $

* Equinix Inc EQIX.O : Barclays relève l'objectif de cours de 870 $ à 1 020 $

* Evommune Inc EVMN.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 65 $

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours à 243 $ contre 320 $

* fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 2 300 $ contre 2 500 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 28 $ contre 25 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 13 $ à 5,5 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup passe de neutre à vendre

* Graham Corp GHM.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance et un PT de 100 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 114 $ à 65 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter"

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 5 $ à 1 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Wells Fargo passe de "surpondérer" à "pondération en ligne"

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit l'objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research passe de neutre à vendre

* IBM IBM.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 317 $ à 283 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : UBS relève l'objectif de cours à 66 $ contre 54 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : UBS passe de neutre à achat

* Landbridge Company Llc LB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 92 $ contre 90 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 115 $

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG passe de neutre à achat

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 520 $ à 595 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Goldman Sachs passe de vendre à neutre

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Truist Securities initie une couverture avec PT $68

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 330 $ à 510 $

* Moderna MRNA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 45 $ contre 28 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 30 $

* Navient Corp NAVI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 13 $

* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de 115

$

* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 20 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 287 $ contre 283 $

* OGE Energy Corp OGE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58 $ contre 53 $

* Oklo Inc OKLO.N : B. Riley ramène l'objectif de cours à 92 $ contre 129 $

* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 175 $

* Oklo Inc OKLO.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 73,5 $ contre 95 $

* Oklo Inc OKLO.N : Needham réduit l'objectif de cours à 73 $ contre 135 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : UBS relève l'objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Perpetua Resources Corp PPTA.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 106 $ contre 95 $

* PTC Inc PTC.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 200 $

* Republic Services Inc RSG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 252 $ contre 238 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 110 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe d'achat à neutre

* SL Green Realty Corp SLG.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 45 $ à 44 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Deutsche Bank passe de "conserver" à "acheter"

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 63 $ à 74 $

* Soleno Therapeutics SLNO.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 110 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Stifel relève l'objectif de cours de 70 $ à 92 $

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de "surperformer" à "performance en ligne avec le secteur"

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 210 $ à 196 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Strategy MSTR.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 260 $ contre 325 $

* Telos Corp TLS.O : Wedbush réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 10 $

* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 465 $ contre 485 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 36 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities passe d'achat à neutre

* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel rétrograde de "acheter" à "conserver" et abaisse l'objectif de cours de 48 $

à 26 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Maxim Group passe de "conserver" à "acheter"

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 27 $ à 42 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Waste Management Inc WM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 250 $ à 273 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec un objectif de cours de 105 $

* Westlake Corp WLK.N : UBS relève l'objectif de cours de 129 $ à 139 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
209,550 USD NYSE +0,17%
ACADEMY SPORTS
51,1600 USD NASDAQ +2,53%
AIR PROD&CHEMICA
285,620 USD NYSE -0,18%
ALDEYRA THERAPEU
1,4200 USD NASDAQ +14,52%
APOGEE THERAP
67,4800 USD NASDAQ -3,39%
ARCT THERAP HLDG
6,5800 USD NASDAQ +2,97%
BAKKT RG-A
9,420 USD NYSE -2,38%
BLACKLINE
38,4750 USD NASDAQ +0,75%
BLOCK RG-A
58,385 USD NYSE -2,35%
BRGHTSPRNG HLTH
44,0900 USD NASDAQ +4,73%
CAL-MAINE FOODS
83,9550 USD NASDAQ -3,08%
CALIFORNIA RES
64,515 USD NYSE +0,87%
CANDEL THERAPEUT
5,1100 USD NASDAQ -1,16%
CARNIVAL
24,700 USD NYSE -1,63%
CELANESE
60,709 USD NYSE +0,86%
CF INDUSTRIES HL
124,730 USD NYSE +1,17%
CLIMB BIO
7,0600 USD NASDAQ -0,84%
COHERENT
261,592 USD NYSE +6,38%
CONSTELLATION BRD-A
153,335 USD NYSE +1,08%
CYTOMX THERAPEUT
4,7200 USD NASDAQ -13,39%
DIGITA RLTY REIT
180,720 USD NYSE +0,19%
DOCUSIGN
48,4600 USD NASDAQ +1,94%
DOW
37,275 USD NYSE +0,98%
DTE ENERGY
148,050 USD NYSE -0,86%
DUOLINGO RG-A
100,5100 USD NASDAQ -3,69%
ECOLAB INC
267,930 USD NYSE -1,71%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
ENTERGY
104,840 USD NYSE -1,18%
EQUINIX REIT
981,7300 USD NASDAQ +0,50%
FACTSET RESH SYS
208,690 USD NYSE -0,19%
FAIR ISAAC
1 197,310 USD NYSE -0,14%
GALAXY RG-A
22,4900 USD NASDAQ -4,30%
GEMINI SPACE RG-A
6,0801 USD NASDAQ -14,49%
GRAHAM CORP
82,700 USD NYSE +1,28%
GRAIL
50,6250 USD NASDAQ +6,87%
HEALTH CATALYST
1,1500 USD NASDAQ -1,71%
HEALTHEQUITY
79,6400 USD NASDAQ +0,30%
HIGHPEAK ENERGY
6,6900 USD NASDAQ -0,15%
IBM
253,315 USD NYSE -1,10%
KNGHT-SWFT RG-A
53,860 USD NYSE +2,83%
LANDBRIDGE RG-A
77,745 USD NYSE +0,23%
LENNAR RG-A
95,220 USD NYSE -1,88%
LENSAR
6,6550 USD NASDAQ -3,41%
LUMENTUM HLDNGS
714,3800 USD NASDAQ +9,98%
MANPOWERGROUP
26,750 USD NYSE +1,25%
MAZE THERA
50,0500 USD NASDAQ -0,67%
MICRON TECHNOLOGY
468,1100 USD NASDAQ +1,39%
MODERNA
52,5500 USD NASDAQ -2,56%
MONTE ROSA THERP
15,9200 USD NASDAQ -0,69%
NAVIENT
8,1500 USD NASDAQ -0,85%
NETFLIX
94,9750 USD NASDAQ +0,65%
NUSCALE POWER
12,315 USD NYSE -1,04%
NVIDIA
182,1475 USD NASDAQ +0,12%
OGE ENERGY
47,880 USD NYSE -0,69%
OKLO RG-A
59,395 USD NYSE -2,07%
PALANTIR TECHNOLOGIES
153,9900 USD NASDAQ -0,70%
PERPETUA RES
28,8850 USD NASDAQ -5,82%
PROTAGONIST THER
98,7900 USD NASDAQ +1,60%
PTC
151,4700 USD NASDAQ -1,72%
REPUBLIC SERVICE
224,320 USD NYSE -0,23%
RHYTHM PHARM
86,5050 USD NASDAQ -1,34%
RIOT PLATFORMS
14,1550 USD NASDAQ -3,58%
SL GREEN REIT
38,650 USD NYSE +1,27%
SOLENO THERAPTCS
33,2100 USD NASDAQ -1,22%
STARBUCKS
94,6757 USD NASDAQ -2,97%
STEEL DYNAMICS
170,0750 USD NASDAQ -1,48%
STOKE THERAP
31,3900 USD NASDAQ -4,50%
STRATEGY RG-A
142,2000 USD NASDAQ -5,38%
TELOS
4,1100 USD NASDAQ +4,85%
THE TRADE DESK RG-A
23,5400 USD NASDAQ -6,10%
TOPBUILD
363,170 USD NYSE -1,18%
TREVI THERAPEUTI
11,2400 USD NASDAQ +0,45%
VERTEX PHARMACEU
455,1400 USD NASDAQ -1,59%
VIAVI SOLUTIONS
33,5100 USD NASDAQ +8,66%
WARRIOR MET COAL
87,555 USD NYSE +1,60%
WASTE MANAGEMENT
235,045 USD NYSE -0,43%
WEATHERFORD INT
84,9900 USD NASDAQ -1,63%
WESTLAKE
114,530 USD NYSE +2,73%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 18:32:57.

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