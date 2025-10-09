TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Exxon Mobil, IQVIA Holdings, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Exxon Mobil, IQVIA Holdings et Oracle.
FAITS MARQUANTS
* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 à 128 dollars
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours à acheter de "hold"; augmente le cours
cible à 235 $ de 195 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de 1200 $ à 1285 $
* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; objectif
de prix de 365 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 à 650
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 108 à 110 dollars
* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 dollars
contre 155 dollars
* Albemarle ALB.N : TD Cowen relève le cours cible de 70 $ à 85 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible de 27 $ à 34 $
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan initie avec une note neutre: objectif de cours
30
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève le cours cible de 38 à 55 dollars
* APA Corporation APA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 22 $ à 26 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : KBW relève l'objectif de 10,75 $ à 11 $
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW relève le cours cible de 4,25 $ à 4,5 $
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit le prix cible à 13$ de 16
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit la performance du secteur de
"surperformer" à "performer
* Baker Hughes Co BKR.O : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 54 $
* Ball Corp BALL.N : RBC réduit le prix cible de 70 $ à 62 $
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre
48 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 52 $ à 45 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le cours cible de 19,5 $ à 20 $
* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 44 $
* BP BP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 43 $
* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $, contre 38 $
auparavant
* Cava Group Inc CAVA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif 80
* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève l'objectif de cours à 168 $ contre 167 $
* Chevron Corp CVX.N : La Banque Scotia relève le cours cible à 165 $, contre 160 $
auparavant
* Clorox CLX.N : Citigroup réduit le prix cible de 135 $ à 130 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* CNX Resources Corp CNX.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 35 $ à 36 $
* Confluent Inc CFLT.O : Citigroup relève le cours cible de 20 $ à 25 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève le cours cible de 114 à 115 dollars
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le prix cible de 42 $ à 41 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 35 $ à 32 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stephens augmente le prix cible de 525,00 $ à 590,00 $
* CVR Energy Inc CVI.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 25 $ à 26 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 20 $ à 33 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 175 à
180 dollars
* Devon Energy Corp DVN.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 40 $ à 47 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 180 $ à 182
$
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève l'objectif à 55 $ contre 49
$ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de "hold" à "buy"; réduit l'objectif à 43 $
contre 45 $
* DT Midstream Inc DTM.N : Citigroup augmente le prix cible à 130$ de 115
* EQT Corp EQT.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 68 $ à 70 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève le cours cible de 64 $ à 65 $
* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 140 $ à 150 $
* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Citigroup réduit le prix cible de 81 $ à 75
$
* Ford F.N : TD Cowen relève le cours cible à 13 $, contre 11 $ auparavant
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève le cours cible à 50 $ contre 46 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 53 $ contre 97 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW relève son objectif de cours à 10$ contre 9,5
* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 92 dollars
* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 12 $ à 10 $
* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW relève le cours cible de 2,75 $ à 3 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit le prix cible à 21$ de 25
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit le cours de l'action de
"surperformance" à "performance du secteur"
* Halliburton Co HAL.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 26 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 61 $ à 66 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente
le cours cible de "$195" à "$235"
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 14 $ à 18 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève l'objectif de cours
de 148 $ à 158 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $
* JLL JLL.N : KBW relève l'objectif de cours à 345 $, contre 317 $ auparavant
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird réduit le prix cible de 25 $ à 21 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 8 $ à 6 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 12 $ contre
15 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible de 118 à 113 $
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible
de 74 $ à 120 $
* Lear Corp LEA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 115 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC ramène le cours cible à 13 $, contre 15 $ auparavant
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 42 $ à 43 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 180 à 189 $
* McDonald's MCD.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;
cible 320
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de 1200 $ à 1285 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 49 $
contre 51 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup augmente le prix cible de 76 $ à 79 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 26 $ à 30 $
* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de
"surperformance" à "performance sectorielle"
* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 102 $ à 106 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant
* Nov Inc NOV.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 47 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 155 $
* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de prix de 365 $
* Owens Corning OC.N : RBC réduit le prix cible à 174 $, contre 180 $ auparavant
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif à 90 $, contre
66 $ auparavant
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : RBC réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $
* PBF Energy Inc PBF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 28 $
* Permian Resources Corp PR.N : RBC relève le cours cible de 17 à 18 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 220 $, contre 211
$ auparavant
* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à
surpondérer
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 88 $
auparavant
* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le prix cible à 3,5 $ contre 3,75
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le prix cible à 48$ de 35
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève le cours de l'action de " performer " à "
surperformer " à partir de " performer le secteur "
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève le cours cible de 69 $ à 71 $
* Slb SLB.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 43 $
* SM Energy Co SM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 37 $, contre 40 $
auparavant
* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 35 $
* Stellantis NV STLA.N : TD Cowen relève le cours cible de 10,5 $ à 12 $
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 40 $ à 65 $
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de
neutre à surpondérer
* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen relève le cours cible de 374 $ à 509 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 650
dollars
* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup augmente le prix cible de 60 $ à 62 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 1405 $ contre
1500 $
* Trex Company Inc TREX.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* TXNM Energy Inc TXNM.N : Citigroup reprend avec une note neutre; objectif de
prix 61,25
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève le prix cible de 147 $ à 177 $
* Visteon Corp VC.O : TD Cowen relève le cours cible de 134 $ à 147 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève le cours cible de 83 $ à 86 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève l'objectif de cours à 97 $ contre 95 $ auparavant
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 325 $
* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC relève le cours cible de 67 $ à 68 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de prix: 315
* Yum Brands YUM.N : RBC initie une couverture avec la cote " rendement du secteur ";
objectif de prix: 165
* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 43 $
