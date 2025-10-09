 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Exxon Mobil, IQVIA Holdings, Oracle
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Exxon Mobil, IQVIA Holdings et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 à 128 dollars

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours à acheter de "hold"; augmente le cours

cible à 235 $ de 195 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de 1200 $ à 1285 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de prix de 365 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 à 650

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 108 à 110 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 dollars

contre 155 dollars

* Albemarle ALB.N : TD Cowen relève le cours cible de 70 $ à 85 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible de 27 $ à 34 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan initie avec une note neutre: objectif de cours

30

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève le cours cible de 38 à 55 dollars

* APA Corporation APA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 22 $ à 26 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : KBW relève l'objectif de 10,75 $ à 11 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW relève le cours cible de 4,25 $ à 4,5 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit le prix cible à 13$ de 16

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit la performance du secteur de

"surperformer" à "performer

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 54 $

* Ball Corp BALL.N : RBC réduit le prix cible de 70 $ à 62 $

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre

48 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 52 $ à 45 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le cours cible de 19,5 $ à 20 $

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 44 $

* BP BP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 43 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $, contre 38 $

auparavant

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 80

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève l'objectif de cours à 168 $ contre 167 $

* Chevron Corp CVX.N : La Banque Scotia relève le cours cible à 165 $, contre 160 $

auparavant

* Clorox CLX.N : Citigroup réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* CNX Resources Corp CNX.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 35 $ à 36 $

* Confluent Inc CFLT.O : Citigroup relève le cours cible de 20 $ à 25 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève le cours cible de 114 à 115 dollars

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le prix cible de 42 $ à 41 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stephens augmente le prix cible de 525,00 $ à 590,00 $

* CVR Energy Inc CVI.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 25 $ à 26 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 20 $ à 33 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 175 à

180 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 40 $ à 47 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 180 $ à 182

$

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève l'objectif à 55 $ contre 49

$ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de "hold" à "buy"; réduit l'objectif à 43 $

contre 45 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Citigroup augmente le prix cible à 130$ de 115

* EQT Corp EQT.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 68 $ à 70 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève le cours cible de 64 $ à 65 $

* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 140 $ à 150 $

* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Citigroup réduit le prix cible de 81 $ à 75

$

* Ford F.N : TD Cowen relève le cours cible à 13 $, contre 11 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève le cours cible à 50 $ contre 46 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 53 $ contre 97 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW relève son objectif de cours à 10$ contre 9,5

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 92 dollars

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 12 $ à 10 $

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW relève le cours cible de 2,75 $ à 3 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit le prix cible à 21$ de 25

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du secteur"

* Halliburton Co HAL.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 61 $ à 66 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente

le cours cible de "$195" à "$235"

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 14 $ à 18 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève l'objectif de cours

de 148 $ à 158 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $

* JLL JLL.N : KBW relève l'objectif de cours à 345 $, contre 317 $ auparavant

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird réduit le prix cible de 25 $ à 21 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 8 $ à 6 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 12 $ contre

15 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible de 118 à 113 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible

de 74 $ à 120 $

* Lear Corp LEA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 115 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC ramène le cours cible à 13 $, contre 15 $ auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 42 $ à 43 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 180 à 189 $

* McDonald's MCD.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;

cible 320

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de 1200 $ à 1285 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 49 $

contre 51 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup augmente le prix cible de 76 $ à 79 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 26 $ à 30 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de

"surperformance" à "performance sectorielle"

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 102 $ à 106 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* Nov Inc NOV.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 47 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 155 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix de 365 $

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le prix cible à 174 $, contre 180 $ auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif à 90 $, contre

66 $ auparavant

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : RBC réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $

* PBF Energy Inc PBF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 28 $

* Permian Resources Corp PR.N : RBC relève le cours cible de 17 à 18 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 220 $, contre 211

$ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à

surpondérer

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 88 $

auparavant

* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le prix cible à 3,5 $ contre 3,75

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le prix cible à 48$ de 35

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève le cours de l'action de " performer " à "

surperformer " à partir de " performer le secteur "

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève le cours cible de 69 $ à 71 $

* Slb SLB.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 43 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 37 $, contre 40 $

auparavant

* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 35 $

* Stellantis NV STLA.N : TD Cowen relève le cours cible de 10,5 $ à 12 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 40 $ à 65 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

neutre à surpondérer

* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen relève le cours cible de 374 $ à 509 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 650

dollars

* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup augmente le prix cible de 60 $ à 62 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 1405 $ contre

1500 $

* Trex Company Inc TREX.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Citigroup reprend avec une note neutre; objectif de

prix 61,25

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève le prix cible de 147 $ à 177 $

* Visteon Corp VC.O : TD Cowen relève le cours cible de 134 $ à 147 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève le cours cible de 83 $ à 86 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève l'objectif de cours à 97 $ contre 95 $ auparavant

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 325 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC relève le cours cible de 67 $ à 68 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix: 315

* Yum Brands YUM.N : RBC initie une couverture avec la cote " rendement du secteur ";

objectif de prix: 165

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 43 $

