TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Exxon Mobil, IQVIA Holdings, Oracle
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Exxon Mobil, IQVIA Holdings et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter';

relève son objectif de cours de 195 $ à 235 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1200 $ à

1285 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de cours de 365 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 $ à 650 $

Voici un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 108 $ à 110 $

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève le cours cible de 155 $ à 165 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible de 27 $ à 34 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan initie avec une note neutre: objectif de cours

de 30 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève le cours cible de 38 $ à 55 $

* APA Corporation APA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 22 $ à 26 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : KBW relève l'objectif de cours de 10,75 $

à 11 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le cours cible de 100 $ à 95 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW relève le cours cible de 4,25 $ à 4,5 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC fait passer sa recommandation de

'surperformance' à 'performance sectorielle'

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit le cours cible de 16 $ à 13 $

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC augmente le cours cible de 50 $ à 54 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan ramène le cours cible à 45 $, contre 52 $

auparavant

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève l'objectif de cours à 20 $ contre

19,5 $

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 44 $

* BP BP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 43 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 80 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève l'objectif de cours à 168 $ contre 167 $

* Chevron Corp CVX.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 160 $ à 165 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* CNX Resources Corp CNX.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 35 $ à 36 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le cours cible de 42 $ à 41 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 35 $ à 32 $

* CVR Energy Inc CVI.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 26 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 20 $ à 33 $

* Devon Energy Corp DVN.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 40 $ à 47 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : La Banque Scotia augmente le cours cible de 180 $ à 182

$

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 55 $

contre 49 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg fait passer sa recommandation de 'conserver' à

'acheter'; abaisse l'objectif de cours de 45 $ à 43 $

* EQT Corp EQT.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 68 $ à 70 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève le cours cible de 64 $ à 65 $

* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 140 $ à 150 $

* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $

* Ford F.N : TD Cowen relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève le cours cible à 50 $, contre 46 $

auparavant

* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies fait passer sa recommandation de 'acheter' à

'conserver'

* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 97 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW augmente le cours cible de 9,5 $ à 10 $

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible à 92 $, contre 80 $ auparavant

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 12 $ à 10 $

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW relève le cours cible de 2,75 $ à 3 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC fait passer sa recommandation de

'surperformance' à 'performance sectorielle'

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit le cours cible de 25 $ à 21 $

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 27 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 61 $ à 66 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC fait passer sa recommandation de 'conserver' à

'acheter'; relève son objectif de cours de 195 $ à 235 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan augmente le cours cible de 14 $ à 18 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 105 $ à 110 $

* JLL JLL.N : KBW relève le cours cible à 345 $, contre 317 $ auparavant

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird réduit le cours cible de 25 $ à 21 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Leerink Partners réduit le cours cible de 8 $ à 6

$

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 15 $ à 12 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible

de 74 $ à 120 $

* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 115 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC réduit le cours cible de 15 $ à 13 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 42 $ à 43 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 180 $ à 189

$

* McDonald's MCD.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours de 320 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1200 $

à 1285 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 26 $ à 30 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia fait passer sa recommandation de

'surperformance sectorielle' à 'performance sectorielle'

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 102 $ à 106 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* Nov Inc NOV.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 47 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le cours cible de 160 $ à 155 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 365 $

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à 174 $, contre 180 $ auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 90 $,

contre 66 $ auparavant

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : RBC réduit le cours cible de 8,5 $ à 7 $

* PBF Energy Inc PBF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 28 $

* Permian Resources Corp PR.N : RBC relève le cours cible de 17 $ à 18 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler fait passer sa recommandation de 'neutre'

à 'surpondérer'

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 211 $ à 220 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 88 $

auparavant

* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le cours cible à 3,5 $ contre 3,75 $

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC fait passer sa recommandation de 'performance sectorielle'

à 'surperformance'

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le cours cible de 35 $ à 48 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève le cours cible de 69 $ à 71 $

* Slb SLB.N : RBC ramène le cours cible de 46 $ à 43 $

* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le cours cible de 34 $ à 35 $

* Stellantis NV STLA.N : TD Cowen relève le cours cible de 10,5 $ à 12 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler fait passer sa recommandation de

'neutre' à 'surpondérer'

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler augmente le cours cible de 40 $ à

65 $

* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen relève le cours cible de 374 $ à 509 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 $ à 650 $

* Visteon Corp VC.O : TD Cowen relève le cours cible de 134 $ à 147 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève le cours cible de 83 $ à 86 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève l'objectif de cours à 97 $ contre 95 $ auparavant

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 325 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC relève le cours cible de 67 $ à 68 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours de 315 $

* Yum Brands YUM.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours de 165 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies augmente le cours cible de 35 $ à 43 $

