TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Exxon Mobil, IQVIA Holdings, Oracle

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Exxon Mobil, IQVIA Holdings et Oracle.
FAITS MARQUANTS
* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC fait passer sa recommandation de 'conserver' à 'acheter';
relève son objectif de cours de 195 $ à 235 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1200 $ à
1285 $
* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; objectif
de cours de 365 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 $ à 650 $
Voici un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 108 $ à 110 $
* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève le cours cible de 155 $ à 165 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible de 27 $ à 34 $
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan initie avec une note neutre: objectif de cours
de 30 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève le cours cible de 38 $ à 55 $
* APA Corporation APA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 22 $ à 26 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : KBW relève l'objectif de cours de 10,75 $
à 11 $
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le cours cible de 100 $ à 95 $
* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW relève le cours cible de 4,25 $ à 4,5 $
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC fait passer sa recommandation de
'surperformance' à 'performance sectorielle'
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit le cours cible de 16 $ à 13 $
* Baker Hughes Co BKR.O : RBC augmente le cours cible de 50 $ à 54 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan ramène le cours cible à 45 $, contre 52 $
auparavant
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève l'objectif de cours à 20 $ contre
19,5 $
* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le cours cible de 40 $ à 44 $
* BP BP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 43 $
* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $
* Cava Group Inc CAVA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 80 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève l'objectif de cours à 168 $ contre 167 $
* Chevron Corp CVX.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 160 $ à 165 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* CNX Resources Corp CNX.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 35 $ à 36 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le cours cible de 42 $ à 41 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 35 $ à 32 $
* CVR Energy Inc CVI.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 26 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 20 $ à 33 $
* Devon Energy Corp DVN.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 40 $ à 47 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : La Banque Scotia augmente le cours cible de 180 $ à 182
$
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 55 $
contre 49 $ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg fait passer sa recommandation de 'conserver' à
'acheter'; abaisse l'objectif de cours de 45 $ à 43 $
* EQT Corp EQT.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 68 $ à 70 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève le cours cible de 64 $ à 65 $
* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 140 $ à 150 $
* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $
* Ford F.N : TD Cowen relève le cours cible de 11 $ à 13 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève le cours cible à 50 $, contre 46 $
auparavant
* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies fait passer sa recommandation de 'acheter' à
'conserver'
* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 97 $
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW augmente le cours cible de 9,5 $ à 10 $
* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible à 92 $, contre 80 $ auparavant
* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 12 $ à 10 $
* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW relève le cours cible de 2,75 $ à 3 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC fait passer sa recommandation de
'surperformance' à 'performance sectorielle'
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit le cours cible de 25 $ à 21 $
* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 27 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 61 $ à 66 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC fait passer sa recommandation de 'conserver' à
'acheter'; relève son objectif de cours de 195 $ à 235 $
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan augmente le cours cible de 14 $ à 18 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 105 $ à 110 $
* JLL JLL.N : KBW relève le cours cible à 345 $, contre 317 $ auparavant
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird réduit le cours cible de 25 $ à 21 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Leerink Partners réduit le cours cible de 8 $ à 6
$
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 15 $ à 12 $
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible
de 74 $ à 120 $
* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 115 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC réduit le cours cible de 15 $ à 13 $
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 42 $ à 43 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 180 $ à 189
$
* McDonald's MCD.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif de cours de 320 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 1200 $
à 1285 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 26 $ à 30 $
* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia fait passer sa recommandation de
'surperformance sectorielle' à 'performance sectorielle'
* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 102 $ à 106 $
* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant
* Nov Inc NOV.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 47 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le cours cible de 160 $ à 155 $
* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 365 $
* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à 174 $, contre 180 $ auparavant
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 90 $,
contre 66 $ auparavant
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : RBC réduit le cours cible de 8,5 $ à 7 $
* PBF Energy Inc PBF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 28 $
* Permian Resources Corp PR.N : RBC relève le cours cible de 17 $ à 18 $
* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler fait passer sa recommandation de 'neutre'
à 'surpondérer'
* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 211 $ à 220 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 88 $
auparavant
* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le cours cible à 3,5 $ contre 3,75 $
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC fait passer sa recommandation de 'performance sectorielle'
à 'surperformance'
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC augmente le cours cible de 35 $ à 48 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève le cours cible de 69 $ à 71 $
* Slb SLB.N : RBC ramène le cours cible de 46 $ à 43 $
* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le cours cible de 34 $ à 35 $
* Stellantis NV STLA.N : TD Cowen relève le cours cible de 10,5 $ à 12 $
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler fait passer sa recommandation de
'neutre' à 'surpondérer'
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler augmente le cours cible de 40 $ à
65 $
* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen relève le cours cible de 374 $ à 509 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 $ à 650 $
* Visteon Corp VC.O : TD Cowen relève le cours cible de 134 $ à 147 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève le cours cible de 83 $ à 86 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève l'objectif de cours à 97 $ contre 95 $ auparavant
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 $ à 325 $
* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC relève le cours cible de 67 $ à 68 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 315 $
* Yum Brands YUM.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif de cours de 165 $
* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies augmente le cours cible de 35 $ à 43 $
