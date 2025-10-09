TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Exxon Mobil, IQVIA Holdings, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Exxon Mobil, IQVIA Holdings et Oracle.
FAITS MARQUANTS
* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 à 128 dollars
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours à acheter de "hold"; augmente le cours
cible à 235 $ de 195 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de 1 200 $ à 1 285 $
* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; objectif
de prix de 365 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 à 650 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars
* Acuren Corp TIC.N : UBS relève le cours cible de 11 $ à 15 $
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 108 à 110 dollars
* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève le cours cible de 155 à 165 dollars
* Albemarle ALB.N : TD Cowen relève le cours cible de 70 $ à 85 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible à 34 $, contre 27 $ auparavant
* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève le cours cible de 225 $ à 294 $
* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan initie avec une note neutre: objectif 30
* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible à 6,2 $ contre
5,75 $
* American Superconductor AMSC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 64 $ à
67 $
* Amphastar Pharmaceuticals AMPH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 31
$ contre 32 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève l'objectif de cours à 55 $ contre 38 $
* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Truist Securities relève le cours cible à 90 $ contre
77 $
* APA Corporation APA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 22 $ à 26 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : KBW relève l'objectif de 10,75 $ à 11 $
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW relève le cours cible de 4,25 $ à 4,5 $
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit le prix cible à 13$ de 16
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit la performance du secteur de
"surperformer" à "performer
* Baker Hughes Co BKR.O : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 54 $
* Ball Corp BALL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 61 $ contre 68 $
* Ball Corp BALL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 70 $
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 67 $
contre 66 $
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 52 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le cours cible de 19,5 $ à 20 $
* Boise Cascade Co BCC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 86 $ contre
107 $
* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 44$ contre 40
* Boston Beer Company SAM.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 226 $ contre 237
$
* BP BP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 43 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 112 $
contre 138 $
* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève le cours cible à 44 $, contre 38 $
auparavant
* Cava Group Inc CAVA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif 80
* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève le prix cible à 168 $ contre 167 $
* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 40$ contre 28
* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho relève le cours cible à 100 $ contre 97 $
* Chevron Corp CVX.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 160 à 165 dollars
* Chipotle CMG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 58 $ contre 65 $
* Clorox CLX.N : Citigroup ramène le cours cible à 130 $, contre 135 $ auparavant
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* CNX Resources Corp CNX.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 35 $ à 36 $
* Confluent Inc CFLT.O : Citigroup relève le cours cible de 20 $ à 25 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 115 $ contre 114 $
* Constellation Brands STZ.N : Barclays réduit le prix cible à 147 $ contre 150 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le prix cible de 42 $ à 41 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho réduit le prix cible de 975 $ à 950 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 35 $ à 32 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stephens augmente le prix cible de 525,00 $ à 590,00 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 114$ de 120
* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC réduit l'objectif de prix à 116 $ de 128
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 161
$ contre 154 $ auparavant
* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 8$ contre 7
* CVR Energy Inc CVI.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 25 $ à 26 $
* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève le cours cible à 88 $ contre 76 $
* Datadog Inc DDOG.O : UBS relève l'objectif de cours à 189 dollars contre 165
dollars
* Davita Inc. DVA.N : Barclays ramène le cours cible de 160 à 149 dollars
* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 20 à 33 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève le cours cible de 175 à 180 dollars
* Devon Energy Corp DVN.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 40 $ à 47 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 180 $ à 182
$
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève l'objectif à 55 $ contre 49
$ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de "hold" à "buy"; réduit l'objectif à 43 $
contre 45 $
* DT Midstream Inc DTM.N : Citigroup augmente le prix cible de 115 $ à 130 $
* East West Bancorp EWBC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 128 $
contre 125 $ auparavant
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $ contre 19
$ auparavant
* Elevance Health ELV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 395 $ contre 373 $
* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève le cours cible de 342 $ à 420 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève le prix cible à 33 $ contre 29 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 77 $ à 73 $
* EQT Corp EQT.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 68 $ à 70 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève le cours cible de 64 $ à 65 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel relève le cours cible de 88 à 94 dollars
* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 140 $ à 150 $
* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 49 $ à
51 $
* First Bancorp FBP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 25 $ contre 24
$ auparavant
* First Bancorp FBP.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat: PT
25
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Citigroup réduit le prix cible de 81 $ à 75 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies augmente le prix cible de 5 $ à 11 $
* FMC Corp FMC.N : Mizuho abaisse le cours cible à 39 $, contre 49 $ auparavant
* Ford F.N : TD Cowen relève le cours cible à 13 $ contre 11 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève le cours cible à 50 $ contre 46 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 53 $ contre 97 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW relève son objectif de cours à 10$ contre 9,5
* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 92 dollars
* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 12 $ à 10 $
* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW relève le cours cible de 2,75 $ à 3 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à
24$ de 28
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à
neutre à partir d'achat
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit l'objectif de cours à 21$ contre 25
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC ramène le cours de l'action de "surperformer"
à "performer"
* Greif Inc GEF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 67 $ contre 71 $
* Halliburton Co HAL.N : RBC augmente l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève le prix cible de 24 $ à 27 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 61 $ à 66 $
* Humana HUM.N : Mizuho relève le cours cible de 300 $ à 345 $
* International Paper Co IP.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 50 $
contre 57 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente
l'objectif de cours de "$195" à "$235"
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 14 $ à 18 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 148 $
à 158 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève l'objectif de prix à 110 $ contre 105
* Jade Biosciences Inc JBIO.O : BTIG initie une couverture avec une note
d'achat; objectif 28
* JLL JLL.N : KBW relève le cours cible de 317 à 345 dollars
* Joby Aviation Inc JOBY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $ contre
7,00
* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 31 $
contre 28 $
* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à
achat
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird réduit le prix cible de 25 $ à 21 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 8 $ à 6 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 12 $ contre
15 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $
* Kimball Electronics Inc KE.O : B. Riley augmente le prix cible à 37 $ de 29,5
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible de 118 à 113 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien;
objectif 30
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity relève le PT de 74 $ à
120 $
* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève le prix cible de 100 $ à 115 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC réduit le cours cible à 13 $, contre 15 $ auparavant
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible à 43 $ contre 42 $
* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $,
contre 83 $ auparavant
* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de
"sous-performance" à "achat"
* LPL Financial Holdings LPLA.O : Raymond James passe de sous-performance à performance
du marché
* M&T Bank Corp MTB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 228 $ à 225 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 189 $
contre 180 $
* Mastec Inc MTZ.N : Stifel relève le cours cible de 198 $ à 237 $
* McDonald's MCD.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;
cible 320
* Meta Platforms Inc META.O : UBS relève le prix cible de 897 $ à 900 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1285 $
contre 1200 $ auparavant
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 51
$
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup augmente le prix cible de 76 $ à 79 $
* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 514,00 $ à 520,00 $
* Mosaic MOS.N : Barclays réduit le prix cible de 46 $ à 44 $
* MP Materials Corp MP.N : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement du
marché; PT 76 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 26 $ à 30 $
* Myr Group Inc MYRG.O : Stifel relève le cours cible de 210 $ à 226 $
* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de
"surperformance" à "performance du secteur"
* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 102 $ à 106 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : UBS relève le cours cible à 195 $, contre
188 $ auparavant
* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant
* NOV Inc NOV.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 47 $
* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat:
objectif 50
* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 13 $ contre 14 $
* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note
d'achat: cible 175
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible à 155 $ contre
160 $
* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 83
* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de prix de 365 $
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer relève le prix cible de 100 $ à
120 $
* Owens Corning OC.N : RBC réduit le prix cible de 180 à 174 dollars
* Owens Corning OC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 135 $ contre 165 $
* Packaging Corp of America PKG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 249
$ contre 240 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 66 $
à 90 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : RBC réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $
* PBF Energy Inc PBF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 28 $
* Permian Resources Corp PR.N : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 18 $
* Pinterest Inc PINS.N : UBS relève le cours cible à 51 $, contre 50 $
auparavant
* PNC Financial Services PNC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 229 $
contre 226 $
* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 220 $ contre
211 $
* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à
surpondérer
* Popular Inc BPOP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 126
$ auparavant
* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities initie avec une note d'achat: objectif de prix
de 153
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 49$ de 50
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 88 $
* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21
$
* QCR Holdings Inc QCRH.O : D.A. Davidson ramène le cours de l'action de "buy" à
"neutral"
* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel augmente le prix cible de 432 $ à 475 $
* QXO Inc QXO.N : Truist Securities ramène le cours cible de 30 à 28 dollars
* Ramaco Resources METC.O : Northland Capital initie avec une note de
surperformance; PT $50
* Range Resources Corp RRC.N : Mizuho augmente le prix cible de 42 $ à 46 $
* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le prix cible de 3,75 $ à 3,5 $
* Regions Financial RF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 29 $ contre
28 $
* Roblox Corp RBLX.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 91 $ contre 63 $
* Roblox Corp RBLX.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de vente à neutre
* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 615,00 $ à 620,00 $
* Salesforce Inc CRM.N : Stifel réduit le prix cible à 300 $ de 325 $
* Scholar Rock Holding SRRK.O : BofA Global Research initie avec une note d'achat;
objectif 53
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève le prix cible de 35 à 48 dollars
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer" à
"sectoriel"
* Shake Shack SHAK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 140 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 54 $
contre 57 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 57 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 71 $ contre 69 $
auparavant
* Slb SLB.N : RBC réduit le cours cible de 46 $ à 43 $
* SM Energy Co SM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 37 $, contre 40 $ auparavant
* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le cours cible de 34 $ à 35 $
* Sonoco Products Co SON.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 56 $
contre 62 $ auparavant
* Sonoco Products Co SON.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter"
à "neutre
* Stellantis NV STLA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 10,5 $ à 12 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : BTIG augmente le prix cible de 34 $ à 40 $
* Sunrun Inc. RUN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 21 $ à 23 $
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 40 $ à 65 $
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à
surpondéré
* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 44
$
* Take-Two Interactive Software TTWO.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300 $
contre 270 $ auparavant
* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 509 $, contre 374 $ auparavant
* Texas Roadhouse TXRH.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 211 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 650
dollars
* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 110 $, contre
115 $ auparavant
* TKO Group TKO.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 30 $ à 182 $
* Topbuild BLD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 466 à 508 dollars
* Topbuild Corp BLD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 455 à 480
dollars
* Topbuild Corp BLD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 390 $ contre 370 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 62$ contre 60
* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat
* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1405 $ contre 1500 $
* Trex Company Inc TREX.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Trex Company Inc TREX.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif
de prix 61
* TXNM Energy Inc TXNM.N : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre; objectif
de prix 61,25
* UFP Industries Inc UFPI.O : Stifel initie avec une note de maintien; objectif de prix
95
* UnitedHealth UNH.N : Mizuho augmente le prix cible de 300 $ à 430 $
* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 386 dollars, contre
352 dollars auparavant
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 177 dollars, contre
147 dollars auparavant
* Visteon Corp VC.O : TD Cowen relève le cours cible de 134 $ à 147 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève le cours cible de 83 $ à 86 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève le cours cible de 95 à 97 dollars
* Waste Management Inc. WM.N : Barclays réduit le cours cible à 271 $ contre 272 $
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 à 325 dollars
* Webster Financial WBS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 68 $ contre
69 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 100
à 102 dollars
* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 32
$ auparavant
* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; objectif
de prix 80
* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le prix cible de 67 $ à 68 $
* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT
72
* Wingstop Inc WING.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de prix 315
* Yum Brands YUM.N : RBC initie une couverture avec la cote " rendement du secteur ";
objectif de prix: 165
* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 43 $
* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 40$ contre 35