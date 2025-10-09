information fournie par Reuters • 09/10/2025 à 16:52

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Exxon Mobil, IQVIA Holdings, Oracle

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Exxon Mobil, IQVIA Holdings et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 à 128 dollars

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours à acheter de "hold"; augmente le cours

cible à 235 $ de 195 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de 1 200 $ à 1 285 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de prix de 365 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 à 650 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 235 à 250 dollars

* Acuren Corp TIC.N : UBS relève le cours cible de 11 $ à 15 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 108 à 110 dollars

* Agilent Technologies Inc A.N : JP Morgan relève le cours cible de 155 à 165 dollars

* Albemarle ALB.N : TD Cowen relève le cours cible de 70 $ à 85 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible à 34 $, contre 27 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève le cours cible de 225 $ à 294 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : JP Morgan initie avec une note neutre: objectif 30

* American Axle & Manufacturing AXL.N : TD Cowen relève le cours cible à 6,2 $ contre

5,75 $

* American Superconductor AMSC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 64 $ à

67 $

* Amphastar Pharmaceuticals AMPH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 31

$ contre 32 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève l'objectif de cours à 55 $ contre 38 $

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Truist Securities relève le cours cible à 90 $ contre

77 $

* APA Corporation APA.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 22 $ à 26 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : KBW relève l'objectif de 10,75 $ à 11 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW relève l'objectif de cours de 11,5 $ à 12 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW relève le cours cible de 4,25 $ à 4,5 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit le prix cible à 13$ de 16

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : RBC réduit la performance du secteur de

"surperformer" à "performer

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC augmente le prix cible de 50 $ à 54 $

* Ball Corp BALL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 61 $ contre 68 $

* Ball Corp BALL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 62 $ contre 70 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 67 $

contre 66 $

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 52 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le cours cible de 19,5 $ à 20 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 86 $ contre

107 $

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 44$ contre 40

* Boston Beer Company SAM.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 226 $ contre 237

$

* BP BP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 42 $ à 43 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 112 $

contre 138 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève le cours cible à 44 $, contre 38 $

auparavant

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 80

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève le prix cible à 168 $ contre 167 $

* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 40$ contre 28

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho relève le cours cible à 100 $ contre 97 $

* Chevron Corp CVX.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 160 à 165 dollars

* Chipotle CMG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 58 $ contre 65 $

* Clorox CLX.N : Citigroup ramène le cours cible à 130 $, contre 135 $ auparavant

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* CNX Resources Corp CNX.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 35 $ à 36 $

* Confluent Inc CFLT.O : Citigroup relève le cours cible de 20 $ à 25 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 115 $ contre 114 $

* Constellation Brands STZ.N : Barclays réduit le prix cible à 147 $ contre 150 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le prix cible de 42 $ à 41 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho réduit le prix cible de 975 $ à 950 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stephens augmente le prix cible de 525,00 $ à 590,00 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 114$ de 120

* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC réduit l'objectif de prix à 116 $ de 128

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 161

$ contre 154 $ auparavant

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 8$ contre 7

* CVR Energy Inc CVI.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 25 $ à 26 $

* CVS Health Corp CVS.N : Mizuho relève le cours cible à 88 $ contre 76 $

* Datadog Inc DDOG.O : UBS relève l'objectif de cours à 189 dollars contre 165

dollars

* Davita Inc. DVA.N : Barclays ramène le cours cible de 160 à 149 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 20 à 33 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 40 $ à 47 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 180 $ à 182

$

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève l'objectif à 55 $ contre 49

$ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg passe de "hold" à "buy"; réduit l'objectif à 43 $

contre 45 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Citigroup augmente le prix cible de 115 $ à 130 $

* East West Bancorp EWBC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 128 $

contre 125 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $ contre 19

$ auparavant

* Elevance Health ELV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 395 $ contre 373 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève le cours cible de 342 $ à 420 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève le prix cible à 33 $ contre 29 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 77 $ à 73 $

* EQT Corp EQT.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 68 $ à 70 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève le cours cible de 64 $ à 65 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel relève le cours cible de 88 à 94 dollars

* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 140 $ à 150 $

* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 125 $ à 128 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 49 $ à

51 $

* First Bancorp FBP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 25 $ contre 24

$ auparavant

* First Bancorp FBP.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat: PT

25

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Citigroup réduit le prix cible de 81 $ à 75 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies augmente le prix cible de 5 $ à 11 $

* FMC Corp FMC.N : Mizuho abaisse le cours cible à 39 $, contre 49 $ auparavant

* Ford F.N : TD Cowen relève le cours cible à 13 $ contre 11 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève le cours cible à 50 $ contre 46 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 53 $ contre 97 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW relève son objectif de cours à 10$ contre 9,5

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 92 dollars

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : TD Cowen ramène le cours cible de 12 $ à 10 $

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW relève le cours cible de 2,75 $ à 3 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à

24$ de 28

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à

neutre à partir d'achat

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC réduit l'objectif de cours à 21$ contre 25

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : RBC ramène le cours de l'action de "surperformer"

à "performer"

* Greif Inc GEF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 67 $ contre 71 $

* Halliburton Co HAL.N : RBC augmente l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève le prix cible de 24 $ à 27 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 61 $ à 66 $

* Humana HUM.N : Mizuho relève le cours cible de 300 $ à 345 $

* International Paper Co IP.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 50 $

contre 57 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : HSBC relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente

l'objectif de cours de "$195" à "$235"

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 14 $ à 18 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 148 $

à 158 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève l'objectif de prix à 110 $ contre 105

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : BTIG initie une couverture avec une note

d'achat; objectif 28

* JLL JLL.N : KBW relève le cours cible de 317 à 345 dollars

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $ contre

7,00

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 31 $

contre 28 $

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à

achat

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird réduit le prix cible de 25 $ à 21 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 8 $ à 6 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 12 $ contre

15 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* Kimball Electronics Inc KE.O : B. Riley augmente le prix cible à 37 $ de 29,5

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible de 118 à 113 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien;

objectif 30

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity relève le PT de 74 $ à

120 $

* Lear Corp LEA.N : TD Cowen relève le prix cible de 100 $ à 115 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : RBC réduit le cours cible à 13 $, contre 15 $ auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible à 43 $ contre 42 $

* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $,

contre 83 $ auparavant

* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de

"sous-performance" à "achat"

* LPL Financial Holdings LPLA.O : Raymond James passe de sous-performance à performance

du marché

* M&T Bank Corp MTB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 228 $ à 225 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 189 $

contre 180 $

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel relève le cours cible de 198 $ à 237 $

* McDonald's MCD.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;

cible 320

* Meta Platforms Inc META.O : UBS relève le prix cible de 897 $ à 900 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1285 $

contre 1200 $ auparavant

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 51

$

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup augmente le prix cible de 76 $ à 79 $

* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 514,00 $ à 520,00 $

* Mosaic MOS.N : Barclays réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* MP Materials Corp MP.N : BMO rétablit la couverture avec une cote de rendement du

marché; PT 76 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 26 $ à 30 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Stifel relève le cours cible de 210 $ à 226 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du secteur"

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 102 $ à 106 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : UBS relève le cours cible à 195 $, contre

188 $ auparavant

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* NOV Inc NOV.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 47 $

* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat:

objectif 50

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 13 $ contre 14 $

* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note

d'achat: cible 175

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible à 155 $ contre

160 $

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 83

* Oracle Corp ORCL.N : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix de 365 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer relève le prix cible de 100 $ à

120 $

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le prix cible de 180 à 174 dollars

* Owens Corning OC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 135 $ contre 165 $

* Packaging Corp of America PKG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 249

$ contre 240 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 66 $

à 90 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : RBC réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $

* PBF Energy Inc PBF.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 25 $ à 28 $

* Permian Resources Corp PR.N : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Pinterest Inc PINS.N : UBS relève le cours cible à 51 $, contre 50 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 229 $

contre 226 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 220 $ contre

211 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Popular Inc BPOP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 126

$ auparavant

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities initie avec une note d'achat: objectif de prix

de 153

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 49$ de 50

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 88 $

* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21

$

* QCR Holdings Inc QCRH.O : D.A. Davidson ramène le cours de l'action de "buy" à

"neutral"

* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel augmente le prix cible de 432 $ à 475 $

* QXO Inc QXO.N : Truist Securities ramène le cours cible de 30 à 28 dollars

* Ramaco Resources METC.O : Northland Capital initie avec une note de

surperformance; PT $50

* Range Resources Corp RRC.N : Mizuho augmente le prix cible de 42 $ à 46 $

* Ready Capital Corp RC.N : KBW réduit le prix cible de 3,75 $ à 3,5 $

* Regions Financial RF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 29 $ contre

28 $

* Roblox Corp RBLX.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 91 $ contre 63 $

* Roblox Corp RBLX.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours de vente à neutre

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 615,00 $ à 620,00 $

* Salesforce Inc CRM.N : Stifel réduit le prix cible à 300 $ de 325 $

* Scholar Rock Holding SRRK.O : BofA Global Research initie avec une note d'achat;

objectif 53

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève le prix cible de 35 à 48 dollars

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer" à

"sectoriel"

* Shake Shack SHAK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 140 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 54 $

contre 57 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 57 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 71 $ contre 69 $

auparavant

* Slb SLB.N : RBC réduit le cours cible de 46 $ à 43 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan ramène le cours cible à 37 $, contre 40 $ auparavant

* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le cours cible de 34 $ à 35 $

* Sonoco Products Co SON.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 56 $

contre 62 $ auparavant

* Sonoco Products Co SON.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter"

à "neutre

* Stellantis NV STLA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 10,5 $ à 12 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : BTIG augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* Sunrun Inc. RUN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 40 $ à 65 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à

surpondéré

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 44

$

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300 $

contre 270 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 509 $, contre 374 $ auparavant

* Texas Roadhouse TXRH.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 211 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 650

dollars

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 110 $, contre

115 $ auparavant

* TKO Group TKO.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 30 $ à 182 $

* Topbuild BLD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 466 à 508 dollars

* Topbuild Corp BLD.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 455 à 480

dollars

* Topbuild Corp BLD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 390 $ contre 370 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 62$ contre 60

* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 1405 $ contre 1500 $

* Trex Company Inc TREX.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Trex Company Inc TREX.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 61

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre; objectif

de prix 61,25

* UFP Industries Inc UFPI.O : Stifel initie avec une note de maintien; objectif de prix

95

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho augmente le prix cible de 300 $ à 430 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 386 dollars, contre

352 dollars auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 177 dollars, contre

147 dollars auparavant

* Visteon Corp VC.O : TD Cowen relève le cours cible de 134 $ à 147 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève le cours cible de 83 $ à 86 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève le cours cible de 95 à 97 dollars

* Waste Management Inc. WM.N : Barclays réduit le cours cible à 271 $ contre 272 $

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève le cours cible de 300 à 325 dollars

* Webster Financial WBS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 68 $ contre

69 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 100

à 102 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 32

$ auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; objectif

de prix 80

* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le prix cible de 67 $ à 68 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT

72

* Wingstop Inc WING.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix 315

* Yum Brands YUM.N : RBC initie une couverture avec la cote " rendement du secteur ";

objectif de prix: 165

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 43 $

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 40$ contre 35