information fournie par Reuters • 26/03/2026 à 15:38

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equitable Holdings, Robinhood Markets, Wingstop

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equitable Holdings, Robinhood Markets et Wingstop.

FAITS MARQUANTS

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan passe de la surpondération à la

neutralité

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 135 à 150 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : William Blair prend en charge la couverture avec une note de performance du marché contre une

note de surperformance

* AES Corp AES.N : Argus Research réduit la note de l'action de "buy" à "hold"

* Aflac Inc AFL.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform; objectif de prix 113

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities relève le prix cible de 107 à 129 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities relève le prix de vente à "hold" de "sell

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 222 $

* Atossa Therapeutics ATOS.O : H.C. Wainwright ajuste le prix cible à 25 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 15

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 208 $ à 203 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley ramène le cours à égalité de pondération de surpondération à

surpondération

* Bank of America BAC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 60 à 57 $

* Braze Inc BRZE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 43 $ à 40 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 67

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Wells Fargo relève le prix cible de 41 $ à 42 $

* Carter'S Inc CRI.N : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 719

* Celcuity Inc CELC.O : Stifel augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS relève le cours cible de 97 $ à 140 $

* CG Oncology Inc CGON.O : UBS relève le cours cible de 60 à 90 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : UBS relève le cours cible à 340 dollars, contre 305 dollars auparavant

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : UBS relève le cours cible de 62 $ à 75 $

* Chewy Inc CHWY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 46 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 40 $ contre 42 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $, contre 46 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Raymond James augmente le prix cible de 28 $ à 30 $

* Chewy Inc CHWY.N : UBS ramène le cours cible à 32 $, contre 42 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Wedbush réduit le prix cible à 36$ de 42

* Cintas Corp CTAS.O : Stifel réduit le prix cible à 190 $ de 222 $

* Cintas Corp CTAS.O : UBS réduit le prix cible de 235 $ à 228 $

* Citigroup C.N : Truist Securities augmente le prix cible de 129 $ à 133 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 46

* Compass Inc COMP.N : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 14

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Concentrix Corp CNXC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 47 $ à 32 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 32

* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le prix cible de 68 $ à 78 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours cible de 39 $ à 43 $

* Dave and Buster's Entertainment Inc PLAY.O : UBS réduit le prix cible à 13$ de 19

* Denali Therapeutics DNLI.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 42$ de 40

* Denali Therapeutics DNLI.O : Stifel augmente le prix cible de 34 $ à 41 $

* Denali Therapeutics Inc. DNLI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 35 $, contre 26 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : UBS relève l'objectif de cours à 40 dollars contre 37 dollars

* DTE Energy Co DTE.N : BMO ramène le cours cible de 157 $ à 148 $

* Enliven Therapeutics Inc. ELVN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 48 $ à 56 $

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 53

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 72 $ à 74 $

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Eversource Energy ES.N : Mizuho ramène l'objectif de cours de 75 à 70 dollars

* Exelon Corp EXC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 58 $

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de 8

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 146 $ à 140 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit le prix cible à 45 $ contre 55 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 80

* Gartner Inc IT.N : UBS ramène le cours cible à 166 $, contre 180 $ auparavant

* Generac Holdings GNRC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 248 $, contre 260 $ auparavant

* Generac Holdings GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 238 $ contre 234 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 10,5

* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 110$ contre 125

* Globe Life Inc GL.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 168

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Hallador Energy Co HNRG.O : Northland Capital augmente le prix cible de 29 $ à 34 $

* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 35 $ contre 55 $

* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 55 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities augmente le prix cible à 181 $ contre 168 $

* Illumina Inc ILMN.O : Argus Research relève l'objectif de cours à 145 $ contre 135 $ auparavant

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève le cours cible à 106 $, contre 95 $ auparavant

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies augmente le prix cible de 96 $ à 113 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 123

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 49 $ à 44 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 323 $ contre 330 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 125 à 127 dollars

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 100 à 90 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 43

* LSB Industries Inc LXU.N : UBS relève le prix cible de 9,75 $ à 16,5 $

* LTC Properties, Inc. LTC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 39 $ contre 37 $

* Metlife Inc MET.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible 87

* Mosaic Co MOS.N : UBS réduit le prix cible de 33 $ à 27 $

* Mosaic Co MOS.N : UBS ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 32 $ à 38 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 539

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Navan Inc NAVN.O : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 15 $

* Navan Inc NAVN.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 17 $ de 25

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le cours cible de 320 $ à 310 $

* Oklo Inc OKLO.N : UBS réduit le cours cible à 60 $ contre 95 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Northland Capital abaisse la note à "market perform

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 47$ contre 45

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 109 $ contre 86 $

* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 7 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 100$ contre 125

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 114 $ à 95 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 116 $ à 95 $

* Phreesia, Inc. PHR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ de 30

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 114 $ contre

119 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 234 $ contre 240 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Jefferies abaisse le cours cible à 116 $ contre 125 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform; PT 290

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 92

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 106

* Public Storage PSA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 317 $ à 302 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible à 140 $, contre 175 $ auparavant

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de 5,5

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 88

* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 26

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Truist Securities relève le PT de 121 $ à 129 $

* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 21 $ à 22 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Citigroup augmente le prix cible de 9 $ à 13 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 14$ contre 12

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève le prix cible à 23 $, contre 16 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 35 dollars, contre 29 dollars auparavant

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 67$ contre 70

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 360 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 88 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : TD Cowen réduit le cours de l'action de "acheter" à "conserver

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Tyson Foods Inc TSN.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT $72

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 280 $ à 273 $

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 40 $ à 56 $

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente la pondération à surpondérer à partir de poids égal

* United Parks & Resorts PRKS.N : Truist Securities relève le prix cible de 47 $ à 53 $

* Unum Group UNM.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 95

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Mizuho réduit le prix cible de 66 $ à 51 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 88 $ à 93 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT $82

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 94 $ à 90 $

* Welltower Inc. WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 218 $ à 228 $

* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities augmente le prix cible à 127 $ contre 117 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 250 $ contre 325

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO réduit le prix cible de 55 $ à 48 $

* Wisdomtree Inc WT.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie une couverture avec un objectif de prix de 21

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Truist Securities relève le prix cible de 99 $ à 107 $