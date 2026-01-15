information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 15:05

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 020 à 1 050 dollars

* Honeywell HON.O : RBC réduit le cours cible à 249 $ contre 253 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de rendement du secteur;

objectif de 1 550 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC amorce une couverture avec la cote " rendement du secteur ";

objectif: 400

* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1 050 $ à 1 055 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 130 à 131 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève le cours cible de 168 $ à 176 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le prix cible de 181 à 187

dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours

à 225 $ contre 215 $ auparavant

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 2,5$ contre

5

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

du secteur; PT$230

* Advansix Inc ASIX.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de

maintien; prix cible 19

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit le prix cible de 42 $ à 39

$

* Amazon AMZN.O : Raymond James réduit le prix cible à 260 $ contre 275 $

* Ameren Corp. AEE.N : Barclays réduit le prix cible à 104 $, contre 111 $

auparavant

* American Financial Group Inc. AFG.N : Wells Fargo initie avec une note de

surpondération; PT$165

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley augmente le prix cible de 29 $ à 48 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BMO augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 165 $ contre

163 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 140

$

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 340 $

contre 265 $ auparavant

* Annaly Capital Management NLY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 25$ contre

23,5

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 365 $ contre

305 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 385

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 290 $ à

350 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance;

objectif 225

* AT&T Inc T.N : Bernstein réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* Atkore Inc ATKR.N : RBC relève le cours cible à 64 $, contre 61 $ auparavant

* Atmos Energy ATO.N : Barclays réduit le prix cible à 165 $ contre 172 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies réduit le prix cible à 176 $ contre 178 $

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève le cours cible à 57 $ contre 54 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible de 63 $ à 67 $

* Bank of America BAC.N : KBW réduit le cours cible à 63 $ contre 64 $

* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 64 $ contre 68 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 57 $ contre 56 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 64 $ de 66 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ contre

62 $

* Bankunited BKU.N : Raymond James initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de 51 $

* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 298 $ contre 277 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie la couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif 370

* Broadcom Ltd AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 410 $ à 430 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 114 $ à

105 $

* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Barclays augmente le prix cible à 136$ de

123

* Cardinal Health CAH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 240 $

contre 230 $ auparavant

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 237 $

contre 221 $

* Carvana CVNA.N : BTIG relève le prix cible de 450 à 535 dollars

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Centerpoint Energy, Inc. CNP.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre

41 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 80 $ contre 87 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Truist Securities relève l'objectif de

cours à 190 $ contre 165 $

* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays relève l'objectif de prix à 111 $ contre

100 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 240$ contre

280

* Cheniere Energy LNG.N : Barclays ramène le cours cible à 259 $, contre 262 $

auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible à 189 $ contre 174 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup réduit le prix cible de 105 $ à 97 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup ramène le prix cible d'achat à neutre

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 134 $ à 135 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible de 130 à 135 dollars

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies réduit le prix cible de 82 $ à 79 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : Barclays réduit le prix cible à 74 $ contre 82

$

* Coeur Mining Inc CDE.N : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à 24,50

$

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le prix cible à 32 $ de 34 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* Comstock Resources Inc CRK.N : Citigroup augmente le prix cible à 25 $ contre 24 $

* Deckers Brands DECK.N : Citigroup relève le prix cible de 120 à 130 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 38 $ contre 42 $

* Dell Technologies Inc. DELL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal

à égal

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève l'objectif de cours de 187 à 193 dollars

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"

* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 23 à 27 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 31 à 49 dollars

* Dte Energy DTE.N : Barclays réduit le prix cible à 141 $ contre 148 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays réduit le prix cible à 127 $ contre

135 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 75 $

* Emerson EMR.N : Jefferies relève le cours cible de 145 à 150 dollars

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 35 $, contre 33

$ auparavant

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays ramène le cours cible de 98 $ à 96 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies ramène le cours cible à 140 $, contre 144 $

auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1 020 $ à 1 050 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève le

prix cible de 130 à 160 dollars

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays augmente le prix cible à

135 $ de 110

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Barclays relève le prix cible à 278 $

contre 267 $

* First Bancorp FBP.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre;

objectif de 23 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15 $

auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 225 $, contre

245 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "pondération égale"

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 248 $ à

228 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 78 $ à 88 $

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays relève l'objectif de cours

à 68 $ contre 63 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 25

dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 66 $

contre 53

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Barclays relève le cours cible de 200 $ à 260 $

* GE Healthcare GEHC.O : UBS passe de neutre à vente; augmente l'objectif de cours à 77 $

contre 73 $

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS passe de neutre à vente

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS augmente le prix cible de 73 $ à 77 $

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 31 à 36 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève le cours cible de 470 à 507 dollars

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays relève l'objectif de cours de 8 à 9

dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève le prix cible de 29 $ à 34 $

* Honeywell HON.O : RBC ramène le cours cible à 249 $, contre 253 $ auparavant

* Hub Group Inc. HUBG.O : Barclays relève le cours cible à 48 $ contre 38 $

* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup augmente le prix cible de 10,50 $ à 12 $

* IAMGOLD Corp IAG.N : Raymond James augmente le prix cible de 13 $ à 18 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays initie la couverture avec une note de

surpondération et un PT de 144 $

* Idex Corp IEX.N : RBC augmente le prix cible de 195 $ à 211 $

* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; prix

cible 50

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Raymond James relève le cours cible de 16,50 $ à

20 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Truist Securities relève son objectif de

155 $ à 205 $

* Jb Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays relève l'objectif de cours

de 150 $ à 200 $

* Kinross Gold Corp KGC.N : Raymond James relève le cours cible de 25 $ à 35 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Wells Fargo initie avec une note de

surpondération; PT$490

* Kirby Corp KEX.N : BTIG augmente le prix cible de 125 $ à 140 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie la couverture avec une note de performance du secteur;

cible 1 550

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1250 $ à 1600 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Barclays relève l'objectif de

cours de 50 à 65 dollars

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Benchmark relève l'objectif de 55

à 60 dollars

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 195 $ à 255 $

* Lam Research LRCX.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; prix

cible de 260

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 145 $

à 250 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities relève le cours cible de 130 à

150 dollars

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays relève le prix cible de 130 à 155

dollars

* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; PT$105

* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente le prix cible de 555 $ à 563 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Jefferies relève le cours cible à 300

$, contre 290 $ auparavant

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 108

dollars

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60

$ contre 47 $ auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 25 $ contre 19 $

auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23$ de 24

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 105

* MDU Resources Group Inc MDU.N : Citigroup augmente le prix cible de 18 $ à 22 $

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 425

* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 335 $ à

410 $

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 150 $ à 175 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours

à 1 125 $ contre 1 100 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 405$ contre 350

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush réduit le prix cible à 115 $ contre 140

* Newmont NEM.N : Raymond James augmente le prix cible de 111 $ à 130 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays augmente le prix cible de 84 $ à 85 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève le prix cible de 250 à 275 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève le prix cible à 29 $ contre 26

$ auparavant

* Nutanix, Inc NTNX.O : Barclays réduit le prix cible à 53 $ contre 64 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible de 240 $

* OFG Bancorp OFG.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre;

objectif 45

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Truist Securities relève l'objectif de 170

$ à 185 $

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Barclays relève l'objectif de cours de 150

à 165 dollars

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de

62 à 70 dollars

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible à 240 $, contre

180 $ auparavant

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 10$

contre 12

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 118 $

* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays augmente le prix cible à 138$ de 130

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 168

$ contre 146 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 90 $

contre 95 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération; objectif de 152 $

* Progress Software Corp PRGS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à

70 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le prix cible de 253 $ à 239 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

prix cible de 180

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Rosenblatt Securities initie la couverture avec

une note d'achat; PT 22

* Ralph Lauren Corp RL.N : Argus Research augmente le prix cible de 360 $ à 400

$

* Rigetti Computing RGTI.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec

une note d'achat; prix cible 40

* RLI Corp. RLI.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note d'égalité de

poids et un prix cible de 62

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à

"pondération sectorielle"

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 470 à 490

dollars

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève le cours cible de 328 à 332

dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James relève le cours cible de 264 $ à 310 $

* RXO Inc RXO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 20 $ à 18 $

* Saia, Inc. SAIA.O : Barclays relève le cours cible de 350 à 380 dollars

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark relève le cours cible de 260 $ à 450 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein augmente le prix cible de 300 $ à 580 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du

secteur; cible 400

* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 230 $ à 380 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 37

dollars

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit le cours cible à 43 $ contre 49 $

* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie la couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif 160

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie la couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif 65

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Citigroup relève le prix cible de 82 $ à 99 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Citigroup passe de "neutre" à "acheter"

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 91

$ auparavant

* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 500 $ à 440 $

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 95 $ à

100 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse le cours cible à 101 $ contre

102 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 270 $,

contre 245 $ auparavant

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours

de 170 à 185 dollars

* Textron Inc TXT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $ contre 95 $

auparavant

* the Southern Company SO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 88 $ contre

91 $

* T-Mobile TMUS.O : Bernstein abaisse le cours cible à 245 $ contre 265 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève le cours cible de 34 à 36 dollars

* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève le cours cible de 33,5 $ à 35 $

* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37

$

* Verizon VZ.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 44 $ contre 46 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à 200 $, contre 196 $ auparavant

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays relève l'objectif de cours à

166 $ contre 158 $

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 270 $ contre 250 $

auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark relève le prix cible de 30 à 32

dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève le cours cible de 113 à 115 dollars

* Wells Fargo WFC.N : Argus Research relève le cours cible à 101 $, contre 94 $

auparavant

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 $ à 100 $

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 100$ de 104

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève le prix cible de 28 à 33

dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 302 à 316 $

* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 180 $ à 260

$

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Raymond James relève l'objectif de cours

à 155 $, contre 127 $ auparavant

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 120 à 145

dollars

* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1 050 $ à 1 055 $

* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 38 $ à

34,50 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays réduit le prix cible de 85 $ à 82 $