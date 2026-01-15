TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.
FAITS MARQUANTS
* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 020 à 1 050 dollars
* Honeywell HON.O : RBC réduit le cours cible à 249 $ contre 253 $
* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de rendement du secteur;
objectif de 1 550 $
* Sandisk Corp SNDK.O : RBC amorce une couverture avec la cote " rendement du secteur ";
objectif: 400
* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1 050 $ à 1 055 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 130 à 131 dollars
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève le cours cible de 168 $ à 176 $
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le prix cible de 181 à 187
dollars
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours
à 225 $ contre 215 $ auparavant
* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 2,5$ contre
5
* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une couverture avec une note de performance
du secteur; PT$230
* Advansix Inc ASIX.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de
maintien; prix cible 19
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit le prix cible de 42 $ à 39
$
* Amazon AMZN.O : Raymond James réduit le prix cible à 260 $ contre 275 $
* Ameren Corp. AEE.N : Barclays réduit le prix cible à 104 $, contre 111 $
auparavant
* American Financial Group Inc. AFG.N : Wells Fargo initie avec une note de
surpondération; PT$165
* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley augmente le prix cible de 29 $ à 48 $
* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BMO augmente le prix cible de 22 $ à 25 $
* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 165 $ contre
163 $
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 140
$
* Analog Devices, Inc. ADI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 340 $
contre 265 $ auparavant
* Annaly Capital Management NLY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 25$ contre
23,5
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 365 $ contre
305 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance; PT 385
* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 290 $ à
350 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance;
objectif 225
* AT&T Inc T.N : Bernstein réduit le prix cible de 31 $ à 30 $
* Atkore Inc ATKR.N : RBC relève le cours cible à 64 $, contre 61 $ auparavant
* Atmos Energy ATO.N : Barclays réduit le prix cible à 165 $ contre 172 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies réduit le prix cible à 176 $ contre 178 $
* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève le cours cible à 57 $ contre 54 $
* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible de 63 $ à 67 $
* Bank of America BAC.N : KBW réduit le cours cible à 63 $ contre 64 $
* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 64 $ contre 68 $
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 57 $ contre 56 $
* Bank of America BAC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 64 $ de 66 $
* Bank of America BAC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ contre
62 $
* Bankunited BKU.N : Raymond James initie une couverture avec une note de
surperformance; objectif de 51 $
* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 298 $ contre 277 $
* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie la couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif 370
* Broadcom Ltd AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 410 $ à 430 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 114 $ à
105 $
* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Barclays augmente le prix cible à 136$ de
123
* Cardinal Health CAH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 240 $
contre 230 $ auparavant
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 237 $
contre 221 $
* Carvana CVNA.N : BTIG relève le prix cible de 450 à 535 dollars
* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 56 $ à 63 $
* Centerpoint Energy, Inc. CNP.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre
41 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 80 $ contre 87 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Truist Securities relève l'objectif de
cours à 190 $ contre 165 $
* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays relève l'objectif de prix à 111 $ contre
100 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 240$ contre
280
* Cheniere Energy LNG.N : Barclays ramène le cours cible à 259 $, contre 262 $
auparavant
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible à 189 $ contre 174 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup réduit le prix cible de 105 $ à 97 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup ramène le prix cible d'achat à neutre
* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 134 $ à 135 $
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible de 130 à 135 dollars
* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies réduit le prix cible de 82 $ à 79 $
* CMS Energy Corporation CMS.N : Barclays réduit le prix cible à 74 $ contre 82
$
* Coeur Mining Inc CDE.N : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à 24,50
$
* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le prix cible à 32 $ de 34 $
* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève le cours cible de 13 à 15 dollars
* Comstock Resources Inc CRK.N : Citigroup augmente le prix cible à 25 $ contre 24 $
* Deckers Brands DECK.N : Citigroup relève le prix cible de 120 à 130 dollars
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 38 $ contre 42 $
* Dell Technologies Inc. DELL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal
à égal
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève l'objectif de cours de 187 à 193 dollars
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC passe de "conserver" à "acheter"
* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 23 à 27 dollars
* Draftkings Inc DKNG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 31 à 49 dollars
* Dte Energy DTE.N : Barclays réduit le prix cible à 141 $ contre 148 $
* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays réduit le prix cible à 127 $ contre
135 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 75 $
* Emerson EMR.N : Jefferies relève le cours cible de 145 à 150 dollars
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 35 $, contre 33
$ auparavant
* Entergy Corp. ETR.N : Barclays ramène le cours cible de 98 $ à 96 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies ramène le cours cible à 140 $, contre 144 $
auparavant
* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1 020 $ à 1 050 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève le
prix cible de 130 à 160 dollars
* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays augmente le prix cible à
135 $ de 110
* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Barclays relève le prix cible à 278 $
contre 267 $
* First Bancorp FBP.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre;
objectif de 23 $
* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $
* Fluence Energy FLNC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15 $
auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 225 $, contre
245 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de
"surpondérer" à "pondération égale"
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 248 $ à
228 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 78 $ à 88 $
* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays relève l'objectif de cours
à 68 $ contre 63 $
* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 25
dollars
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 66 $
contre 53
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Barclays relève le cours cible de 200 $ à 260 $
* GE Healthcare GEHC.O : UBS passe de neutre à vente; augmente l'objectif de cours à 77 $
contre 73 $
* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS passe de neutre à vente
* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS augmente le prix cible de 73 $ à 77 $
* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours cible de 31 à 36 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève le cours cible de 470 à 507 dollars
* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays relève l'objectif de cours de 8 à 9
dollars
* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève le prix cible de 29 $ à 34 $
* Honeywell HON.O : RBC ramène le cours cible à 249 $, contre 253 $ auparavant
* Hub Group Inc. HUBG.O : Barclays relève le cours cible à 48 $ contre 38 $
* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup augmente le prix cible de 10,50 $ à 12 $
* IAMGOLD Corp IAG.N : Raymond James augmente le prix cible de 13 $ à 18 $
* Idacorp Inc IDA.N : Barclays initie la couverture avec une note de
surpondération et un PT de 144 $
* Idex Corp IEX.N : RBC augmente le prix cible de 195 $ à 211 $
* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; prix
cible 50
* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 30 $
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Raymond James relève le cours cible de 16,50 $ à
20 $
* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Truist Securities relève son objectif de
155 $ à 205 $
* Jb Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays relève l'objectif de cours
de 150 $ à 200 $
* Kinross Gold Corp KGC.N : Raymond James relève le cours cible de 25 $ à 35 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Wells Fargo initie avec une note de
surpondération; PT$490
* Kirby Corp KEX.N : BTIG augmente le prix cible de 125 $ à 140 $
* KLA Corp KLAC.O : RBC initie la couverture avec une note de performance du secteur;
cible 1 550
* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1250 $ à 1600 $
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Barclays relève l'objectif de
cours de 50 à 65 dollars
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Benchmark relève l'objectif de 55
à 60 dollars
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 195 $ à 255 $
* Lam Research LRCX.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; prix
cible de 260
* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 145 $
à 250 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities relève le cours cible de 130 à
150 dollars
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays relève le prix cible de 130 à 155
dollars
* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance; PT$105
* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente le prix cible de 555 $ à 563 $
* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Jefferies relève le cours cible à 300
$, contre 290 $ auparavant
* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies relève le prix cible de 275 à 300 dollars
* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 108
dollars
* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60
$ contre 47 $ auparavant
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 25 $ contre 19 $
auparavant
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23$ de 24
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance; PT 105
* MDU Resources Group Inc MDU.N : Citigroup augmente le prix cible de 18 $ à 22 $
* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 85 $
* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif 425
* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 335 $ à
410 $
* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies relève le cours cible de 175 $ à 180 $
* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 150 $ à 175 $
* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours
à 1 125 $ contre 1 100 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 405$ contre 350
* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush réduit le prix cible à 115 $ contre 140
* Newmont NEM.N : Raymond James augmente le prix cible de 111 $ à 130 $
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays augmente le prix cible de 84 $ à 85 $
* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève le prix cible de 250 à 275 dollars
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève le prix cible à 29 $ contre 26
$ auparavant
* Nutanix, Inc NTNX.O : Barclays réduit le prix cible à 53 $ contre 64 $
* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix
cible de 240 $
* OFG Bancorp OFG.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre;
objectif 45
* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Truist Securities relève l'objectif de 170
$ à 185 $
* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Barclays relève l'objectif de cours de 150
à 165 dollars
* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de
62 à 70 dollars
* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 78 $ à 76 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible à 240 $, contre
180 $ auparavant
* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 10$
contre 12
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 118 $
* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays augmente le prix cible à 138$ de 130
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 168
$ contre 146 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 90 $
contre 95 $
* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de
surpondération; objectif de 152 $
* Progress Software Corp PRGS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à
70 $
* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le prix cible de 253 $ à 239 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
prix cible de 180
* Quantum Computing Inc QUBT.O : Rosenblatt Securities initie la couverture avec
une note d'achat; PT 22
* Ralph Lauren Corp RL.N : Argus Research augmente le prix cible de 360 $ à 400
$
* Rigetti Computing RGTI.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec
une note d'achat; prix cible 40
* RLI Corp. RLI.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note d'égalité de
poids et un prix cible de 62
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 85 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à
"pondération sectorielle"
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 470 à 490
dollars
* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève le cours cible de 328 à 332
dollars
* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James relève le cours cible de 264 $ à 310 $
* RXO Inc RXO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 20 $ à 18 $
* Saia, Inc. SAIA.O : Barclays relève le cours cible de 350 à 380 dollars
* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark relève le cours cible de 260 $ à 450 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein augmente le prix cible de 300 $ à 580 $
* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du
secteur; cible 400
* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 230 $ à 380 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 37
dollars
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit le cours cible à 43 $ contre 49 $
* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie la couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif 160
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie la couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif 65
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Citigroup relève le prix cible de 82 $ à 99 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Citigroup passe de "neutre" à "acheter"
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 91
$ auparavant
* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 500 $ à 440 $
* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 95 $ à
100 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse le cours cible à 101 $ contre
102 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 270 $,
contre 245 $ auparavant
* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours
de 170 à 185 dollars
* Textron Inc TXT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $ contre 95 $
auparavant
* the Southern Company SO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 88 $ contre
91 $
* T-Mobile TMUS.O : Bernstein abaisse le cours cible à 245 $ contre 265 $
* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève le cours cible de 34 à 36 dollars
* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève le cours cible de 33,5 $ à 35 $
* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37
$
* Verizon VZ.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 44 $ contre 46 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à 200 $, contre 196 $ auparavant
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays relève l'objectif de cours à
166 $ contre 158 $
* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 270 $ contre 250 $
auparavant
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark relève le prix cible de 30 à 32
dollars
* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève le cours cible de 113 à 115 dollars
* Wells Fargo WFC.N : Argus Research relève le cours cible à 101 $, contre 94 $
auparavant
* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 $ à 100 $
* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 100$ de 104
* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève le prix cible de 28 à 33
dollars
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 302 à 316 $
* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 180 $ à 260
$
* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Raymond James relève l'objectif de cours
à 155 $, contre 127 $ auparavant
* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 120 à 145
dollars
* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1 050 $ à 1 055 $
* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 38 $ à
34,50 $
* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays réduit le prix cible de 85 $ à 82 $