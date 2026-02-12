TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac Holdings, Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 à 97 dollars
* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit le prix cible de 860 $ à 700 $
* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 500 $ contre 650 $
* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 800 à 650 dollars
* AT&T Inc T.N : RBC relève le cours cible de 29 à 31 dollars
* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 51 à 60 dollars
* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan ramène le cours cible de 242 $ à 236 $
* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible à 57 $, contre 50 $ auparavant
* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1050 $ à 1100 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $
* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $
* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le cours cible à 1123 $ contre 995 $
* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 55 $
* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 16 $
* Fis FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $
* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 14$ de 13
* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 229 $ contre 200 $ auparavant
* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 255 dollars contre 220 dollars
* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 160 dollars
* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan ramène le cours cible à 90 $, contre 95 $ auparavant
* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible à 46$ de 37
* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 45 dollars
* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen relève le cours cible à 56 $, contre 42 $ auparavant
* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 560 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $, au lieu de 650
* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 280 $, contre 400 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 280 $ contre 525 $
* Humana HUM.N : Jefferies ramène le cours cible à 235 $, contre 310 $ auparavant
* Humana HUM.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 185 $ de 267 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 81 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 67 $ contre 118 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible à 78 $ contre 127 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $
* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 $ contre 105 $
* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 24 $ à 22 $
* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 680 $ contre 690 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible à 761 $ contre 755 $
* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 375 dollars
* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $
* McDonald's MCD.N : RBC relève le prix cible de 320 $ à 330 $
* Motorola MSI.N : JP Morgan relève le cours cible de 515 $ à 520 $
* Motorola MSI.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 443 $ à 499 $
* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le cours cible à 210 $, contre 195 $ auparavant
* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le cours cible de 145 à 153,5 dollars
* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies ramène le cours cible à 130 $, contre 190 $ auparavant
* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ de 184 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 60$ de 85
* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $
* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève le cours cible de 197 à 203 dollars
* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200 $ contre 175
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le prix cible de 170 $ à 190 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible de 253 $ à 277 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 230 $ à 242 $
* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 70 $
* Tko Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible à 240 $, contre 210 $ auparavant
* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia ramène le cours cible de 270,5 $ à 266 $
* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $
* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible à 41 $ contre 60 $
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 59 $ à 29 $
* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $
* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 23
* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible passe de 28 $ à 16 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève le prix cible à 305 $, contre 225 $ auparavant
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève l'objectif de cours à 266 $, contre 200 $ auparavant
