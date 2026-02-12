information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 10:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac Holdings, Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 à 229 dollars

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 323 $ à 325 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 à 97 dollars

* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit le prix cible de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 500 $ contre 650 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 800 à 650 dollars

* AT&T Inc T.N : RBC relève le cours cible de 29 à 31 dollars

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 51 à 60 dollars

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan ramène le cours cible de 242 $ à 236 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible à 57 $, contre 50 $ auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1050 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le cours cible à 1123 $ contre 995 $

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 16 $

* Fis FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 14$ de 13

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 229 $ contre 200 $ auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 255 dollars contre 220 dollars

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan ramène le cours cible à 90 $, contre 95 $ auparavant

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible à 46$ de 37

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 45 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen relève le cours cible à 56 $, contre 42 $ auparavant

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 560 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $, au lieu de 650

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 280 $, contre 400 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 280 $ contre 525 $

* Humana HUM.N : Jefferies ramène le cours cible à 235 $, contre 310 $ auparavant

* Humana HUM.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 185 $ de 267 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 81 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 67 $ contre 118 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible à 78 $ contre 127 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 $ contre 105 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 24 $ à 22 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 680 $ contre 690 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible à 761 $ contre 755 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 375 dollars

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC relève le prix cible de 320 $ à 330 $

* Motorola MSI.N : JP Morgan relève le cours cible de 515 $ à 520 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 443 $ à 499 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le cours cible à 210 $, contre 195 $ auparavant

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le cours cible de 145 à 153,5 dollars

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies ramène le cours cible à 130 $, contre 190 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ de 184 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 60$ de 85

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève le cours cible de 197 à 203 dollars

* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200 $ contre 175

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le prix cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 230 $ à 242 $

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 70 $

* Tko Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible à 240 $, contre 210 $ auparavant

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia ramène le cours cible de 270,5 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible à 41 $ contre 60 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 59 $ à 29 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 23

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible passe de 28 $ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève le prix cible à 305 $, contre 225 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève l'objectif de cours à 266 $, contre 200 $ auparavant