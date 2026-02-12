 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac Holdings, Gilead
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 10:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 à 229 dollars

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 323 $ à 325 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 à 97 dollars

* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit le prix cible de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 500 $ contre 650 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 800 à 650 dollars

* AT&T Inc T.N : RBC relève le cours cible de 29 à 31 dollars

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 51 à 60 dollars

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan ramène le cours cible de 242 $ à 236 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible à 57 $, contre 50 $ auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1050 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le cours cible à 1123 $ contre 995 $

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 16 $

* Fis FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 14$ de 13

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 229 $ contre 200 $ auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 255 dollars contre 220 dollars

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan ramène le cours cible à 90 $, contre 95 $ auparavant

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible à 46$ de 37

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 45 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen relève le cours cible à 56 $, contre 42 $ auparavant

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies ramène le cours cible à 325 $, contre 560 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $, au lieu de 650

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 280 $, contre 400 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 280 $ contre 525 $

* Humana HUM.N : Jefferies ramène le cours cible à 235 $, contre 310 $ auparavant

* Humana HUM.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 185 $ de 267 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 81 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 67 $ contre 118 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible à 78 $ contre 127 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 $ contre 105 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 24 $ à 22 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 680 $ contre 690 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible à 761 $ contre 755 $

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 375 dollars

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC relève le prix cible de 320 $ à 330 $

* Motorola MSI.N : JP Morgan relève le cours cible de 515 $ à 520 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 443 $ à 499 $

* Msa Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le cours cible à 210 $, contre 195 $ auparavant

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le cours cible de 145 à 153,5 dollars

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies ramène le cours cible à 130 $, contre 190 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ de 184 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 60$ de 85

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève le cours cible de 197 à 203 dollars

* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200 $ contre 175

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le prix cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 230 $ à 242 $

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 70 $

* Tko Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible à 240 $, contre 210 $ auparavant

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia ramène le cours cible de 270,5 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible à 41 $ contre 60 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 59 $ à 29 $

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 23

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible passe de 28 $ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève le prix cible à 305 $, contre 225 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève l'objectif de cours à 266 $, contre 200 $ auparavant

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
78,440 USD NYSE +4,70%
APPLOVIN RG-A
456,8100 USD NASDAQ -3,41%
AT&T
28,455 USD NYSE +3,87%
BORGWARNER
66,150 USD NYSE +22,55%
DUPONT DE NEMOURS
51,525 USD NYSE +4,28%
EQUINIX REIT
866,1000 USD NASDAQ +1,09%
FENNEC PHARMA
7,8200 USD NASDAQ +0,39%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
48,300 USD NYSE -4,44%
FORD MOTOR
13,800 USD NYSE +1,55%
GENERAC HLDGS
214,920 USD NYSE +17,84%
GILEAD SCIENCES
155,8000 USD NASDAQ +5,82%
GLOBAL PAYMENTS
72,210 USD NYSE -1,46%
GLOBALFOUNDRIES
48,7400 USD NASDAQ +16,32%
HILTN WRLD HLDGS
325,010 USD NYSE +0,38%
HUBSPOT
209,295 USD NYSE -9,75%
HUMANA
175,370 USD NYSE -3,27%
INSPIRE MED SYS
68,115 USD NYSE -0,04%
KAISER ALUM
144,7100 USD NASDAQ +3,25%
LITHIA MOTORS
320,310 USD NYSE -2,03%
MARTIN MARIETTA
661,460 USD NYSE -6,60%
MCDONALD'S
323,230 USD NYSE -0,84%
MOTOROLA SOLTN
421,580 USD NYSE +0,45%
NORTHERN TRUST
146,4900 USD NASDAQ -1,64%
PAYCOM SOFTWARE
118,780 USD NYSE -4,90%
PEGASYSTEMS
37,9300 USD NASDAQ -11,85%
Q2 HOLDINGS
56,660 USD NYSE -1,21%
RYDER SYSTEM
217,475 USD NYSE +2,45%
SITEONE LANDSCAP
163,160 USD NYSE +9,70%
SNR
125,260 USD NYSE +5,50%
T-MOBILE US
209,5600 USD NASDAQ +5,08%
TENET HEALTHCARE
226,250 USD NYSE +17,11%
TEREX CORP
69,100 USD NYSE +16,63%
THE KRAFT HEINZ
24,9900 USD NASDAQ +0,16%
TKO GRP RG-A
210,335 USD NYSE -1,82%
UNITY SOFTWARE
21,405 USD NYSE -26,32%
VALVOLINE
38,890 USD NYSE +2,36%
VERTEX RG-A
12,8300 USD NASDAQ -13,78%
VERTV HOLDINGS RG-A
248,555 USD NYSE +24,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/02/2026 à 10:49:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank