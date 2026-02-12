information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 19:00

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac, Gilead

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 à 229 dollars

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 323 $ à 325 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 à 97 dollars

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 156 à 185 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : UBS relève le cours cible de 345 à 348 dollars

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 8 à 10 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies relève le prix cible de 52,60 $ à 58,30 $

* Angi Inc ANGI.O : Benchmark réduit le prix cible à 20$ de 27

* Applovin Corp APP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 705 $ contre 780

$

* Applovin Corp APP.O : BTIG réduit l'objectif de prix à 640 $ contre 771 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit le prix cible de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 500 $ contre 650 $

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 720 $, contre 800 $

auparavant

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 650 $, contre 800 $

auparavant

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 750 $ à 775 $

* Applovin Corp APP.O : UBS relève le cours cible de 686 à 740 dollars

* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève le cours cible de 465 $ à 640 $

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 735 $ à 543 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de surpondération

à égalité de poids

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 23 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : Wells Fargo relève le prix cible à 5 $,

contre 4 $ auparavant

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : Wells Fargo réduit le PT à 54$ de 62

* Assurant Inc AIZ.N : BMO réduit le prix cible de 255 $ à 246 $

* AT&T Inc T.N : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible à 9 $ contre 12 $

* Avantor AVTR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 9 $ de 12,5

* BorgWarner BWA.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 46 $ à 82 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 76 $ contre 56 $ auparavant

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76 dollars contre 56

dollars auparavant: Piper Sandler relève l'objectif de cours de 51 à 60 dollars

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève le prix cible de 55 à 70 dollars

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 52 $ à 75 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 242 $ à 236 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève le cours cible à 70 $ contre 65 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève le prix cible à 90 $, contre 85 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : UBS relève le cours cible de 90 à 95 dollars

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève le cours cible de 260 à 265 dollars

* Cognizant CTSH.O : BMO réduit le prix cible de 96 $ à 83 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt réduit l'objectif de cours à vendre à

partir d'acheter

* Crocs Inc CROX.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 118 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 150 $

contre 163 $

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Dupont DD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève le cours cible de 925 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 950 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 1 070 $ contre 950 $

auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le prix cible de 1050 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 959 $ à 997 $

* Equinix Inc EQIX.O : Stifel relève le prix cible de 1020 à 1075 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le prix cible de 995 $ à 1123 $

* Equinix Inc EQIX.O : UBS relève le prix cible de 950 $ à 1 010 $

* Equinix Inc EQIX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 925 à 975 dollars

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 52 $ à 54 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note

d'achat; PT 16 $

* FIS FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 14$ de 13

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 53 $

contre 52 $

* GCM Grosvenor Inc GCMG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 12,50 $ à 14 $; augmente

le prix cible de 12,50 $ à 14 $; augmente le prix cible de 12,50 $ à 14 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research augmente le PO à 260$ de 224

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 229$ contre 200

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève le prix cible à 255 $, contre 220 $

auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 234 dollars,

contre 185 dollars auparavant

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 90 $ contre 95 $

auparavant

* Globalfoundries GFS.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 40 à 55 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : Argus Research augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible à 46$ de 37

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 45 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : Needham relève le cours cible de 42 à 55 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna augmente le prix cible de 36 $ à 50 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 42 $ à 56 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush augmente le prix cible de 40 $ à 50 $

* GXO Logistics GXO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 69 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : UBS augmente le prix cible de 63 $ à 74 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 95 $ contre 60 $

auparavant

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance

à neutre

* Hii HII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Hii HII.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de sous-performance à

neutre

* Hilton Worldwide HLT.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 380$ contre 350

* Hilton Worldwide HLT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 332 $ contre 299 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève le prix cible à 321 $ contre 266 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 350 $ contre 330 $

auparavant

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève le prix cible de 309 $ à 350 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève le PT à 373 $ contre 338 $

* HP Inc HPQ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 18$ de 20

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 463 $ contre 448 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO ramène le prix cible de 385 $ à 285 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible de 560 $ à 325 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ de 550

* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 405 $ contre 577 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Needham réduit le prix cible à 300 $ de 700

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 280$ contre 400

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 280 $ contre 525 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC réduit le prix cible de 800 $ à 400 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 270 $, contre 370 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : UBS réduit le prix cible à 325 $ de 450

* Hubspot Inc HUBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 350 $, contre 600 $ auparavant

* Humana HUM.N : Jefferies ramène le cours cible à 235 $, contre 310 $ auparavant

* Humana HUM.N : Leerink Partners abaisse le cours cible à 185 $, contre 267 $ auparavant

* Humana HUM.N : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"; baisse le

prix cible de 322 $ à 189 $

* Humana HUM.N : UBS réduit le prix cible de 285 $ à 195 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 250 $ contre 310 $

* Immunome Inc IMNM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible de 81 $ à 66 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 67 $

contre 118 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible à 78 $

contre 127 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible à 85 $ de 130

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ de 165

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 145

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70 $

contre 145 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho augmente le PT à 85$ de 75

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 $ contre 105

* Kraft Heinz KHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 23$ contre 26

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de

24 $ à 22 $

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le PT de 10 à 15 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 355 $ contre 358 $

* Lyft Inc LYFT.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ contre 27 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 15 $, contre 24 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson abaisse le prix cible à 680 $,

contre 690 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible de 755 à 761

dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le prix cible de 680 $ à 700

$

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 631 $ à 612

$

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible à 340$ contre 320

* McDonald's MCD.N : BTIG relève le prix cible de 360 à 370 dollars

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible de 371 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 360 à 364 dollars

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 375 dollars

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC relève le prix cible de 320 à 330 dollars

* McDonald's MCD.N : UBS relève le prix cible de 350 à 365 dollars

* McDonald's MCD.N : Barclays relève le prix cible de 372 à 380 dollars

* McDonald's MCD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 345 à 355 dollars

* McGrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* McGrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 140

* Mondelez International MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Motorola Solutions MSI.N : JP Morgan relève le cours cible à 520 $, contre 515 $

auparavant

* Motorola Solutions MSI.N : Piper Sandler relève le cours cible à 499 $, contre 443 $

auparavant

* Motorola Solutions MSI.N : Barclays augmente le prix cible de 495 $ à 506 $

* MSA Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le cours cible à 210 $, contre 195 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO ramène le cours cible de 147 $ à 140 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 153,50 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Argus Research relève le cours de l'action de

"hold" à "buy"

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 111 à 116 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform"

à "outperform"

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 248 $

* Parsons Corp PSN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 95$ contre 104

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays ramène le cours cible à 140 $, contre 185 $

auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 137 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG réduit le prix cible à 140$ de 195

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies réduit le prix cible à 130 $ de 190

* Paycom Software Inc PAYC.N : Mizuho réduit le prix cible à 120 $ de 180

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ de 184 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 85 $ à 60 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Wedbush réduit le prix cible à 60 $ de 75

* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays réduit le prix cible à 48 $ contre 67 $

* Philip Morris International PM.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 206 $ contre

192 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 140 $ contre 125 $

auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 100 $ contre 120 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Needham réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* QuantumScape QS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève le cours cible de 210 à 235 dollars

* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 15 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : TD Cowen réduit le cours de l'action de "acheter" à

"conserver

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 120 $ contre

130 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 56 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible de 197 $ à 203 $

* Ryder System, Inc. R.N : Wells Fargo relève le cours cible de 210 à 236 dollars

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 601 $ à 482 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup réduit le prix cible à 480 $ de 635 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho réduit le prix cible à 551 $ contre 657 $

* Sezzle Inc SEZL.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

85

* SharkNinja Inc SN.N : Jefferies relève le prix cible de 175 $ à 200

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Truist Securities relève le prix cible de 165 $ à

200 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 150 $

contre 134 $ auparavant

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 6$ contre 10

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO augmente le prix cible de 72 $ à 90 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho augmente le prix cible de 54 $ à 65 $

* Sprouts Farmers Market, Inc. SFM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 135 $ à 110 $

* Sterling Infrastructure STRL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT

486

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Tenet Healthcare THC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 260 $ contre 235 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 250 $

auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible à 242 $, contre 230 $

auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : UBS augmente le prix cible à 288 $, contre 260 $

auparavant

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 62 à 73 dollars

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible à 70 $, contre 50 $ auparavant

* Terex Corp TEX.N : Raymond James augmente le prix cible de 70 $ à 85 $

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 72 $ à 82 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho relève le cours cible de 190 à 200 dollars

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève le cours cible de 77 à 83 dollars

* TKO Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible de 210 $ à 240 $

* T-Mobile TMUS.O : Barclays relève le cours cible de 240 à 245 dollars

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 270,50 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $

* Trimble Inc TRMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 79 $ contre 94 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible à 41 $ de 60

* Unity Software Inc U.N : Jefferies réduit le prix cible à 30 $ de 55

* Unity Software Inc U.N : Macquarie réduit le prix cible à 37 $ de 50

* Unity Software Inc U.N : Needham réduit le prix cible à 35 $ contre 50 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 29 $, contre 59 $

auparavant

* Unity Software Inc U.N : UBS réduit le prix cible à 26 $ de 32

* Unity Software Inc U.N : Wedbush ramène l'objectif de cours à 30 $ (37 $)

* Unity Software Inc U.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 28 dollars, contre 35

dollars auparavant

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 54 $

* USA Today Co TDAY.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note

d'achat; PT 10

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 22 $ à 16 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 13 $ de 23

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible passe de

28 $ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup augmente le prix cible à 286 $ contre 220 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 305 $ contre 225 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 290 $ contre 198 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le prix cible à 266 $, contre 200 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le prix cible de 211 à 269 dollars

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Barclays relève le prix cible à 281 $, contre 200 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 270 $, contre 195

$ auparavant

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 283 $ contre 258 $

* Wabtec Corp WAB.N : Stephens relève l'objectif de cours à 290 $ contre 230 $ auparavant

* Welltower Inc WELL.N : UBS relève le cours cible à 240 $, contre 228 $

auparavant

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève le cours cible de 302 à 313 dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup augmente le prix cible de 70 $ à 81 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Barclays relève le prix cible de 10 à 12 dollars

* Xylem, Inc. XYL.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 165 $ contre 170 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna réduit le prix cible à 50 $ de 80

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Barclays réduit son objectif de cours à 100$ contre

104