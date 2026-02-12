 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, Generac, Gilead
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equinix, Generac Holdings et Gilead.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 à 229 dollars

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 160 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève le cours cible de 105 $ à 118 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 323 $ à 325 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève l'objectif de cours de 96 à 97 dollars

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 156 à 185 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : UBS relève le cours cible de 345 à 348 dollars

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 8 à 10 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : Jefferies relève le prix cible de 52,60 $ à 58,30 $

* Angi Inc ANGI.O : Benchmark réduit le prix cible à 20$ de 27

* Applovin Corp APP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 705 $ contre 780

$

* Applovin Corp APP.O : BTIG réduit l'objectif de prix à 640 $ contre 771 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies réduit le prix cible de 860 $ à 700 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 500 $ contre 650 $

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 720 $, contre 800 $

auparavant

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 650 $, contre 800 $

auparavant

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 750 $ à 775 $

* Applovin Corp APP.O : UBS relève le cours cible de 686 à 740 dollars

* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève le cours cible de 465 $ à 640 $

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 735 $ à 543 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de surpondération

à égalité de poids

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 23 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : Wells Fargo relève le prix cible à 5 $,

contre 4 $ auparavant

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : Wells Fargo réduit le PT à 54$ de 62

* Assurant Inc AIZ.N : BMO réduit le prix cible de 255 $ à 246 $

* AT&T Inc T.N : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible à 9 $ contre 12 $

* Avantor AVTR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 9 $ de 12,5

* BorgWarner BWA.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 46 $ à 82 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 76 $ contre 56 $ auparavant

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 76 dollars contre 56

dollars auparavant: Piper Sandler relève l'objectif de cours de 51 à 60 dollars

* BorgWarner BWA.N : TD Cowen relève le prix cible de 45 $ à 66 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève le prix cible de 55 à 70 dollars

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 52 $ à 75 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 242 $ à 236 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève le cours cible à 70 $ contre 65 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup relève le prix cible à 90 $, contre 85 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : UBS relève le cours cible de 90 à 95 dollars

* Cloudflare NET.N : Citigroup relève le cours cible de 260 à 265 dollars

* Cognizant CTSH.O : BMO réduit le prix cible de 96 $ à 83 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt réduit l'objectif de cours à vendre à

partir d'acheter

* Crocs Inc CROX.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 118 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 150 $

contre 163 $

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 60 $

* Dupont DD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Equinix Inc EQIX.O : BMO relève le cours cible de 925 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 950 $ à 1050 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 1 070 $ contre 950 $

auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le prix cible de 1050 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève le prix cible de 950 $ à 1 000 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève le prix cible de 950 $ à 1100 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 959 $ à 997 $

* Equinix Inc EQIX.O : Stifel relève le prix cible de 1020 à 1075 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève le prix cible de 995 $ à 1123 $

* Equinix Inc EQIX.O : UBS relève le prix cible de 950 $ à 1 010 $

* Equinix Inc EQIX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 925 à 975 dollars

* ETSY Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 52 $ à 54 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : B. Riley initie une couverture avec une note

d'achat; PT 16 $

* FIS FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 14$ de 13

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 53 $

contre 52 $

* GCM Grosvenor Inc GCMG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 12,50 $ à 14 $; augmente

le prix cible de 12,50 $ à 14 $; augmente le prix cible de 12,50 $ à 14 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : BofA Global Research augmente le PO à 260$ de 224

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 229$ contre 200

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève le prix cible à 255 $, contre 220 $

auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 234 dollars,

contre 185 dollars auparavant

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 90 $ contre 95 $

auparavant

* Globalfoundries GFS.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 40 à 55 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : Argus Research augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies augmente le prix cible à 46$ de 37

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 45 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : Needham relève le cours cible de 42 à 55 dollars

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna augmente le prix cible de 36 $ à 50 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 42 $ à 56 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush augmente le prix cible de 40 $ à 50 $

* GXO Logistics GXO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 69 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : UBS augmente le prix cible de 63 $ à 74 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 95 $ contre 60 $

auparavant

* Hexcel Corp HXL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance

à neutre

* Hii HII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Hii HII.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de sous-performance à

neutre

* Hilton Worldwide HLT.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 380$ contre 350

* Hilton Worldwide HLT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 332 $ contre 299 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève le prix cible à 321 $ contre 266 $

* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 350 $ contre 330 $

auparavant

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève le prix cible de 309 $ à 350 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève le PT à 373 $ contre 338 $

* HP Inc HPQ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 18$ de 20

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 463 $ contre 448 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO ramène le prix cible de 385 $ à 285 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible de 560 $ à 325 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ de 550

* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 405 $ contre 577 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Needham réduit le prix cible à 300 $ de 700

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 280$ contre 400

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 280 $ contre 525 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC réduit le prix cible de 800 $ à 400 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 270 $, contre 370 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : UBS réduit le prix cible à 325 $ de 450

* Hubspot Inc HUBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 350 $, contre 600 $ auparavant

* Humana HUM.N : Jefferies ramène le cours cible à 235 $, contre 310 $ auparavant

* Humana HUM.N : Leerink Partners abaisse le cours cible à 185 $, contre 267 $ auparavant

* Humana HUM.N : RBC passe de "surperformance" à "performance sectorielle"; baisse le

prix cible de 322 $ à 189 $

* Humana HUM.N : UBS réduit le prix cible de 285 $ à 195 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 250 $ contre 310 $

* Immunome Inc IMNM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible de 81 $ à 66 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 67 $

contre 118 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse le prix cible à 78 $

contre 127 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible à 85 $ de 130

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ de 165

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 145

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70 $

contre 145 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Mizuho augmente le PT à 85$ de 75

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 $ contre 105

* Kraft Heinz KHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 23$ contre 26

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de

24 $ à 22 $

* Lightpath Technologies, Inc. LPTH.O : H.C. Wainwright relève le PT de 10 à 15 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 355 $ contre 358 $

* Lyft Inc LYFT.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ contre 27 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 15 $, contre 24 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson abaisse le prix cible à 680 $,

contre 690 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies augmente le prix cible de 755 à 761

dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le prix cible de 680 $ à 700

$

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 631 $ à 612

$

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible à 340$ contre 320

* McDonald's MCD.N : BTIG relève le prix cible de 360 à 370 dollars

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible de 371 $ à 375 $

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 360 à 364 dollars

* McDonald's MCD.N : Jefferies relève le cours cible de 360 à 375 dollars

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le prix cible de 323 $ à 325 $

* McDonald's MCD.N : RBC relève le prix cible de 320 à 330 dollars

* McDonald's MCD.N : UBS relève le prix cible de 350 à 365 dollars

* McDonald's MCD.N : Barclays relève le prix cible de 372 à 380 dollars

* McDonald's MCD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 345 à 355 dollars

* McGrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* McGrath Rentcorp MGRC.O : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 140

* Mondelez International MDLZ.O : Wells Fargo relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Motorola Solutions MSI.N : JP Morgan relève le cours cible à 520 $, contre 515 $

auparavant

* Motorola Solutions MSI.N : Piper Sandler relève le cours cible à 499 $, contre 443 $

auparavant

* Motorola Solutions MSI.N : Barclays augmente le prix cible de 495 $ à 506 $

* MSA Safety Inc MSA.N : B. Riley relève le cours cible à 210 $, contre 195 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO ramène le cours cible de 147 $ à 140 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 153,50 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Argus Research relève le cours de l'action de

"hold" à "buy"

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 111 à 116 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform"

à "outperform"

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 248 $

* Parsons Corp PSN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 95$ contre 104

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays ramène le cours cible à 140 $, contre 185 $

auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 137 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG réduit le prix cible à 140$ de 195

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies réduit le prix cible à 130 $ de 190

* Paycom Software Inc PAYC.N : Mizuho réduit le prix cible à 120 $ de 180

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 137 $ de 184 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 85 $ à 60 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le prix cible de 80 $ à 65 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Wedbush réduit le prix cible à 60 $ de 75

* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays réduit le prix cible à 48 $ contre 67 $

* Philip Morris International PM.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 206 $ contre

192 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 140 $ contre 125 $

auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 100 $ contre 120 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Needham réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* QuantumScape QS.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 10 à 9 dollars

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève le cours cible de 210 à 235 dollars

* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup augmente le prix cible de 23 $ à 30 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 15 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : TD Cowen réduit le cours de l'action de "acheter" à

"conserver

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 120 $ contre

130 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 56 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo réduit le cours de l'action de surpondération à

égalité de pondération

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan augmente le prix cible de 197 $ à 203 $

* Ryder System, Inc. R.N : Wells Fargo relève le cours cible de 210 à 236 dollars

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 601 $ à 482 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup réduit le prix cible à 480 $ de 635 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho réduit le prix cible à 551 $ contre 657 $

* Sezzle Inc SEZL.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

85

* SharkNinja Inc SN.N : Jefferies relève le prix cible de 175 $ à 200

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 $ à 190 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 151 $ à 171 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Truist Securities relève le prix cible de 165 $ à

200 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 150 $

contre 134 $ auparavant

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 6$ contre 10

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO augmente le prix cible de 72 $ à 90 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho augmente le prix cible de 54 $ à 65 $

* Sprouts Farmers Market, Inc. SFM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 135 $ à 110 $

* Sterling Infrastructure STRL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT

486

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 70 $

* Tenet Healthcare THC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 260 $ contre 235 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 250 $

auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 253 $ à 277 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible à 242 $, contre 230 $

auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : UBS augmente le prix cible à 288 $, contre 260 $

auparavant

* Terex Corp TEX.N : Citigroup relève le cours cible de 62 à 73 dollars

* Terex Corp TEX.N : Jefferies relève le cours cible à 70 $, contre 50 $ auparavant

* Terex Corp TEX.N : Raymond James augmente le prix cible de 70 $ à 85 $

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 72 $ à 82 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho relève le cours cible de 190 à 200 dollars

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève le cours cible de 77 à 83 dollars

* TKO Group TKO.N : Roth MKM relève le cours cible de 210 $ à 240 $

* T-Mobile TMUS.O : Barclays relève le cours cible de 240 à 245 dollars

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 270,50 $ à 266 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 263 $ à 252 $

* Trimble Inc TRMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 79 $ contre 94 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG réduit le prix cible à 41 $ de 60

* Unity Software Inc U.N : Jefferies réduit le prix cible à 30 $ de 55

* Unity Software Inc U.N : Macquarie réduit le prix cible à 37 $ de 50

* Unity Software Inc U.N : Needham réduit le prix cible à 35 $ contre 50 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 29 $, contre 59 $

auparavant

* Unity Software Inc U.N : UBS réduit le prix cible à 26 $ de 32

* Unity Software Inc U.N : Wedbush ramène l'objectif de cours à 30 $ (37 $)

* Unity Software Inc U.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 28 dollars, contre 35

dollars auparavant

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 54 $

* USA Today Co TDAY.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note

d'achat; PT 10

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 22 $ à 16 $

* Vertex Inc VERX.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 13 $ de 23

* Vertex Inc VERX.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible passe de

28 $ à 16 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup augmente le prix cible à 286 $ contre 220 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 305 $ contre 225 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 290 $ contre 198 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le prix cible à 266 $, contre 200 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le prix cible de 211 à 269 dollars

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Barclays relève le prix cible à 281 $, contre 200 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 270 $, contre 195

$ auparavant

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 283 $ contre 258 $

* Wabtec Corp WAB.N : Stephens relève l'objectif de cours à 290 $ contre 230 $ auparavant

* Welltower Inc WELL.N : UBS relève le cours cible à 240 $, contre 228 $

auparavant

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève le cours cible de 302 à 313 dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup augmente le prix cible de 70 $ à 81 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Barclays relève le prix cible de 10 à 12 dollars

* Xylem, Inc. XYL.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 165 $ contre 170 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna réduit le prix cible à 50 $ de 80

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Barclays réduit son objectif de cours à 100$ contre

104

Valeurs associées

ALBEMARLE
161,590 USD NYSE -7,99%
ALPHABET-C
312,7800 USD NASDAQ +0,47%
AMC NETWORKS RG-A
7,3400 USD NASDAQ -2,13%
AMERICAN INTL GR
78,650 USD NYSE +0,27%
APPLOVIN RG-A
374,7650 USD NASDAQ -17,96%
ARCUS BIOSCIENS
20,400 USD NYSE -4,54%
ARES COMM REIT
5,340 USD NYSE -4,13%
ASSURANT
215,020 USD NYSE -0,45%
AT&T
29,055 USD NYSE +2,11%
AVANTOR
9,070 USD NYSE -5,86%
BORGWARNER
65,910 USD NYSE -0,36%
CHEESECAKE FACTO
59,1500 USD NASDAQ -3,93%
CISCO SYSTEMS
75,8700 USD NASDAQ -11,30%
CLOUDFLARE RG-A
182,840 USD NYSE -3,47%
COCA-COLA CO
80,280 USD NYSE +2,14%
COGNIZANT TECH SO-A
66,4300 USD NASDAQ -6,32%
COINBASE GLB RG-A
140,9299 USD NASDAQ -8,01%
CROCS
99,9700 USD NASDAQ +20,84%
DELL TECH RG-C
112,135 USD NYSE -9,71%
DUPONT DE NEMOURS
49,900 USD NYSE -3,13%
EQUINIX REIT
978,5200 USD NASDAQ +12,80%
EXELIXIS
42,7800 USD NASDAQ -0,37%
FENNEC PHARMA
8,3600 USD NASDAQ +6,91%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
46,740 USD NYSE -3,23%
FORD MOTOR
13,985 USD NYSE +1,34%
GAM & LSURE REIT
46,5900 USD NASDAQ +0,76%
GCM GROSVENOR RG-A
11,4150 USD NASDAQ -0,39%
GENERAC HLDGS
216,510 USD NYSE +0,74%
GILEAD SCIENCES
152,7950 USD NASDAQ -1,93%
GLOBAL PAYMENTS
68,600 USD NYSE -5,00%
GLOBALFOUNDRIES
48,6900 USD NASDAQ -0,10%
GXO LOGISTICS
64,450 USD NYSE +1,77%
HEXCEL
90,510 USD NYSE +3,04%
HILTN WRLD HLDGS
322,345 USD NYSE -0,82%
HP
18,515 USD NYSE -6,28%
HUBSPOT
217,060 USD NYSE +3,71%
HUMANA
181,190 USD NYSE +3,32%
HUNTGTN INGLS IN
406,300 USD NYSE +3,46%
IMMUNOME
22,7700 USD NASDAQ -2,73%
INSPIRE MED SYS
60,050 USD NYSE -11,84%
INTL FLAVORS&FRA
81,880 USD NYSE +6,36%
KAISER ALUM
141,2700 USD NASDAQ -2,38%
LIGHTPATH TECH-A
12,2650 USD NASDAQ +19,43%
LITHIA MOTORS
300,375 USD NYSE -6,19%
LYFT RG-A
13,1077 USD NASDAQ -6,31%
MARTIN MARIETTA
672,190 USD NYSE +1,62%
MC GRATH RENT
116,5500 USD NASDAQ +0,79%
MCDONALD'S
330,470 USD NYSE +2,23%
MONDELEZ INTL RG-A
62,1950 USD NASDAQ +1,18%
MOTOROLA SOLTN
465,535 USD NYSE +10,43%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
124,3400 USD NASDAQ -9,53%
NORTHERN TRUST
143,3600 USD NASDAQ -2,14%
NUTANIX RG-A
40,6450 USD NASDAQ -1,89%
OLD DOMINION FRE
186,8600 USD NASDAQ -3,91%
ORMAT TECHNOLOGI
122,450 USD NYSE -0,52%
OSCAR HEALTH RG-A
13,642 USD NYSE +0,24%
PALO ALTO NETWORKS
159,2100 USD NASDAQ -3,68%
PARSONS
61,340 USD NYSE +1,83%
PAYCOM SOFTWARE
116,590 USD NYSE -1,84%
PEGASYSTEMS
39,6250 USD NASDAQ +4,47%
PHILIP MRRS INT
190,865 USD NYSE +2,48%
PPG INDUSTRIES
132,130 USD NYSE +0,79%
PURE STORAGE RG-A
71,385 USD NYSE -6,16%
Q2 HOLDINGS
53,520 USD NYSE -5,54%
QUEST DIAGNOSTIC
209,955 USD NYSE +0,34%
QUIDELORTHO
22,5350 USD NASDAQ -21,75%
RAPID7
7,1900 USD NASDAQ -2,57%
RIGETTI COMPUTING
15,2100 USD NASDAQ -7,43%
ROBINHOOD MARKETS
71,4850 USD NASDAQ -8,32%
ROLLINS
58,345 USD NYSE -11,08%
RYDER SYSTEM
206,530 USD NYSE -5,03%
S&P GLOBAL
396,750 USD NYSE +1,54%
SEZZLE
62,8400 USD NASDAQ -0,03%
SITEONE LANDSCAP
162,255 USD NYSE -0,55%
SNAP-A
4,815 USD NYSE -3,41%
SNR
126,150 USD NYSE +0,60%
SOLSTICE ADVA
79,7100 USD NASDAQ +6,35%
SPROUTS FARMERS
67,6900 USD NASDAQ +3,08%
STERLING INFRA
434,8350 USD NASDAQ +0,21%
T-MOBILE US
218,2700 USD NASDAQ +4,17%
TAYLOR MORR HOME
66,130 USD NYSE +0,59%
TENET HEALTHCARE
232,915 USD NYSE +2,95%
TEREX CORP
66,735 USD NYSE -3,46%
TEXAS ROADHOUSE
181,5200 USD NASDAQ -1,01%
THE KRAFT HEINZ
24,4150 USD NASDAQ -2,30%
TKO GRP RG-A
201,900 USD NYSE -4,01%
TRIMBLE
66,0300 USD NASDAQ +1,38%
UNITY SOFTWARE
19,303 USD NYSE -9,82%
VALVOLINE
37,910 USD NYSE -2,52%
VERTEX RG-A
12,1600 USD NASDAQ -5,22%
VERTV HOLDINGS RG-A
237,360 USD NYSE -4,50%
WELLTOWER REIT
209,300 USD NYSE +0,72%
WESCO INTL
298,155 USD NYSE -1,58%
WESTINGHOUSE AIR
255,270 USD NYSE +0,28%
WILLIAMS COMPANI
71,615 USD NYSE +0,69%
XPLR INFRA
10,750 USD NYSE -2,93%
XYLEM
127,390 USD NYSE +0,54%
ZILLOW GRP RG-A
44,2100 USD NASDAQ -1,97%
ZIMMER BIOMET HL
95,210 USD NYSE -0,41%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/02/2026 à 19:00:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi