TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 290 à 275 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours à 215 dollars contre 210 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 186 $ contre 175 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 262 $, contre 270 $ auparavant

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Tower Corp AMT.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 225 dollars,

contre 250 dollars auparavant

* 3M Co MMM.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Jefferies relève le cours cible à 149 $, contre 145 $ auparavant

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible de 11 $ à 4 $

* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 133 $

* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de

155

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 $ à 145 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12$

contre 14

* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; cible 185

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 50 $ à 52 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 54 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le cours cible à 33 $, contre 60 $ auparavant

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 87 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 95 $ à 107 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 68 $ contre 59 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 130 à 128 dollars

* Crown Castle Inc CCI.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 124 $

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible à 183 $, au lieu de 206 $

* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible de

143 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; objectif de

71 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 275 $

* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible

76

* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 25 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 25 à 23 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : KBW réduit son objectif de cours à 23$ contre 24

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le cours cible à 5 $ contre 9 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible de 178 $ à 208 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le cours cible de 170 à 176 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies ramène le cours cible de 110 à 105 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60$ contre 56

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le cours cible de 705 $ à 598 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève le cours cible de 145 $ à 185 $

* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 55$ contre 56

* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT

20 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 183 $, contre 156 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le prix cible de 175 à 186 dollars

* National Energy Services Reunited NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours

de 13 à 15 dollars

* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 1 $ contre 4

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de 98

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 116 $

auparavant

* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de 97 $

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible de 284 $ à 261 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262 $ de 270

* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 $ à 105 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $

auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup ramène l'objectif de cours de 265 $ à 235

$

* Slb SLB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 41 $ contre 42 $

* Soundhound AI, Inc. SOUN.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours à 26$

contre 18

* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 84 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 88 $ à 90 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 95$ contre 120

* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 125 dollars contre 100

dollars auparavant

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible de 275 à 335 dollars

* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit le prix cible à 85 $, contre 160 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 250

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 73 $ à 79 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; objectif

de 125

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136 $ contre 123 $ auparavant

* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars

Valeurs associées

3M
151,390 USD NYSE -1,37%
ABBOTT LABORATOR
127,610 USD NYSE -1,47%
ACUMEN PHARMA
2,1300 USD NASDAQ -6,58%
AM ELECTRIC
117,5300 USD NASDAQ -0,84%
AMER TOWER REIT
191,480 USD NYSE +0,76%
AMER WTR WORKS
143,110 USD NYSE +0,39%
AMPHENOL RG-A
127,380 USD NYSE +1,41%
ATLAS ENER
10,245 USD NYSE -4,16%
ATMOS ENERGY COR
176,380 USD NYSE -1,57%
BAKER HUGHES RG-A
44,6400 USD NASDAQ +0,38%
BANK OF AMERICA
50,440 USD NYSE -3,56%
BANK7
43,3600 USD NASDAQ -4,89%
BOYD GAMING
82,105 USD NYSE -1,38%
BRL
16,475 USD NYSE -5,15%
BUNGE GLOBAL
95,355 USD NYSE +2,41%
CHURCHILL DOWNS
86,7500 USD NASDAQ -0,12%
CROWN CASTL REIT
98,070 USD NYSE -0,04%
DOVER CORP
166,170 USD NYSE +2,17%
DUKE ENERGY
127,420 USD NYSE -0,99%
EDISON INTL
56,715 USD NYSE -0,05%
EQUIFAX INC
227,140 USD NYSE -1,18%
EVERSOURCE ENERG
71,310 USD NYSE -1,32%
EXELON
47,3600 USD NASDAQ -0,98%
FIRST HORIZON
19,930 USD NYSE -4,37%
GAIN THERAPEUTIC
1,8100 USD NASDAQ -3,21%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX +0,38%
INSMED
163,1900 USD NASDAQ -0,21%
J.B.HUNT TRANSP
169,5700 USD NASDAQ +22,14%
JOHNSON&JOHNSON
192,130 USD NYSE +0,49%
LANTHEUS HOLDING
56,3600 USD NASDAQ -0,28%
LAS VEGAS SANDS
49,135 USD NYSE +0,20%
LENNOX INTL
523,640 USD NYSE -0,71%
LUMENTUM HLDNGS
163,2300 USD NASDAQ +4,25%
MATADOR RES
42,960 USD NYSE -0,42%
MDU RES GROUP
19,005 USD NYSE -1,48%
MGM RESORTS ITL
31,670 USD NYSE -1,60%
MICRON TECHNOLOGY
202,5300 USD NASDAQ +5,52%
MOLINA HEALTHCAR
188,610 USD NYSE -1,93%
MORGAN STANLEY
160,050 USD NYSE -1,63%
NATL ENERGY SVC
10,5300 USD NASDAQ +1,15%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,8100 USD NASDAQ -4,74%
NEXTERA ENERGY
85,050 USD NYSE -0,85%
PERFORMANCE FOOD
100,560 USD NYSE -2,89%
PG&E
16,520 USD NYSE -0,99%
PINNACLE FINL PR
84,7400 USD NASDAQ -5,94%
PINNACLE WEST CA
93,010 USD NYSE -0,75%
PPG INDUSTRIES
101,010 USD NYSE +1,48%
PROGRESSIVE (OHI
221,740 USD NYSE -2,11%
PUBL SVCS ENTERP
84,340 USD NYSE -0,46%
PURE STORAGE RG-A
91,860 USD NYSE -0,80%
Pétrole Brent
60,87 USD Ice Europ -0,25%
Pétrole WTI
57,28 USD Ice Europ -0,21%
SBA CMMNS REIT-A
197,4200 USD NASDAQ +1,53%
SLB
32,935 USD NYSE +1,12%
SOUNDHOUND AI RG-A
20,7600 USD NASDAQ -2,99%
SOUTHERN CO
98,410 USD NYSE -1,32%
SUNOCO
53,015 USD NYSE +1,15%
SYNCHRONY FINANC
70,240 USD NYSE -2,80%
SYSCO
78,810 USD NYSE -1,61%
THE CARLYLE GRP
56,9900 USD NASDAQ -4,06%
TKO GRP RG-A
187,970 USD NYSE -1,66%
TRANSUNION
78,320 USD NYSE -1,41%
TRUECAR
1,4450 USD NASDAQ -28,82%
UNITED AIRLINES
98,1900 USD NASDAQ -5,63%
UNITEDHEALTH GRO
356,420 USD NYSE -1,27%
VAXCYTE
43,5900 USD NASDAQ -0,80%
VERTV HOLDINGS RG-A
177,820 USD NYSE -1,52%
VISTRA
210,420 USD NYSE -0,24%
WEATHERFORD INT
63,0500 USD NASDAQ +0,03%
WEC ENERGY GROUP
116,160 USD NYSE -0,97%
WESCO INTL
218,400 USD NYSE -0,16%
WYNN RESORTS
115,9200 USD NASDAQ -1,82%
XCEL ENERGY
81,1000 USD NASDAQ -0,86%
ZYMEWORKS
18,5500 USD NASDAQ -0,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 12:14:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

