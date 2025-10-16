information fournie par Reuters • 16/10/2025 à 12:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 290 à 275 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours à 215 dollars contre 210 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 186 $ contre 175 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 262 $, contre 270 $ auparavant

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Tower Corp AMT.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 225 dollars,

contre 250 dollars auparavant

* 3M Co MMM.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Jefferies relève le cours cible à 149 $, contre 145 $ auparavant

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible de 11 $ à 4 $

* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 133 $

* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de

155

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 $ à 145 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12$

contre 14

* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; cible 185

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 50 $ à 52 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 54 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le cours cible à 33 $, contre 60 $ auparavant

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 87 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 95 $ à 107 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 68 $ contre 59 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 130 à 128 dollars

* Crown Castle Inc CCI.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 124 $

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible à 183 $, au lieu de 206 $

* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible de

143 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; objectif de

71 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 275 $

* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible

76

* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 25 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 25 à 23 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : KBW réduit son objectif de cours à 23$ contre 24

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le cours cible à 5 $ contre 9 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible de 178 $ à 208 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le cours cible de 170 à 176 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies ramène le cours cible de 110 à 105 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60$ contre 56

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le cours cible de 705 $ à 598 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève le cours cible de 145 $ à 185 $

* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 55$ contre 56

* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT

20 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 183 $, contre 156 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le prix cible de 175 à 186 dollars

* National Energy Services Reunited NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours

de 13 à 15 dollars

* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 1 $ contre 4

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de 98

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 116 $

auparavant

* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de 97 $

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible de 284 $ à 261 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262 $ de 270

* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 $ à 105 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $

auparavant

* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup ramène l'objectif de cours de 265 $ à 235

$

* Slb SLB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 41 $ contre 42 $

* Soundhound AI, Inc. SOUN.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours à 26$

contre 18

* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 84 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 88 $ à 90 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 95$ contre 120

* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 125 dollars contre 100

dollars auparavant

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible de 275 à 335 dollars

* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit le prix cible à 85 $, contre 160 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 250

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 73 $ à 79 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; objectif

de 125

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136 $ contre 123 $ auparavant

* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars