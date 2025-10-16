information fournie par Reuters • 16/10/2025 à 19:57

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 290 à 275 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours à 215 dollars contre 210 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 186 $ contre 175 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 262 $, contre 270 $ auparavant

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 117 à 120 dollars

* 5E Advanced Materials, Inc. FEAM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 7,5 $ à 9,5 $

* Abbott ABT.N : Jefferies relève le prix cible de 145 à 149 dollars

* Abbott ABT.N : Raymond James relève le cours cible à 146 $ contre 141 $

* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève le cours cible à 146 $, contre 142 $ auparavant

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible à 4$ de 11

* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* AEP AEP.O : BMO augmente le prix cible de 121 $ à 127 $

* AEP AEP.O : Jefferies relève le cours cible de 116 $ à 128 $

* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 133

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève le cours cible à 41 $ contre 33 $

* Align Technology Inc ALGN.O : UBS réduit l'objectif de cours à 155$ contre 160

* Alphabet Inc GOOGL.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 240 à 310 dollars

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Citigroup réduit le prix cible à 225 $ contre 250 $

* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 155 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 $ à 145 $

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève le cours cible de 175 $ à 215 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 129 $

* Astria Therapeutics, Inc. ATXS.O : H.C. Wainwright passe d'une cote d'achat à une cote neutre

* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 31 $ à 29 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12$ contre 14

* Atmos Energy Corp ATO.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Atmos Energy Corp ATO.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 182 $ à 185 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien; objectif de 185

* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 40 $ à 45 $

* Avantor Inc AVTR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 16 $ contre 14 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 50 à 52 dollars

* Bank of America BAC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 54 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève le prix cible de 54 à 59 dollars

* Bank of America BAC.N : Citigroup relève le prix cible de 58 à 62 dollars

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer relève le prix cible à 57 $ contre 56 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Bank of America BAC.N : TD Cowen relève le prix cible de 59 $ à 61 $

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le prix cible à 33$ de 60

* Bitmine Immersion Technologies Inc BMNR.A : B. Riley initie avec une note d'achat; PT $90

* Black Diamond Therapeutics Inc BDTX.O : Stifel reprend avec une note d'achat; prix cible 8

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Raymond James relève le prix cible de 26 $ à 28 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 87 à 89 dollars

* Bunge BG.N : BMO relève le cours cible de 95 $ à 110 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 95 $ à 107 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 68 $

* Carmax Inc KMX.N : Mizuho réduit le cours cible à 46 $ contre 78 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : UBS réduit le prix cible à 135$ de 140

* Cencora COR.N : Mizuho augmente le prix cible de 316 à 334 $

* CF Industries Holdings, Inc. CF.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 105 $ de 101

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Raymond James réduit le prix cible de 73 $ à 70 $

* Chemours CC.N : Mizuho réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Raymond James réduit le prix cible à 52$ de 56

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 55 $ de 60

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 130 à 128 dollars

* Citizens Financial CFG.N : Stephens relève le cours cible de 59 $ à 60 $

* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen relève le cours cible de 67 $ à 75 $

* Citizens Financial Group Inc. CFG.N : Barclays relève le cours cible à 56 $ contre 55 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : UBS relève le cours cible de 240 à 245 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; objectif 16

* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* Corteva, Inc. CTVA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 83 $ à 80 $

* Groupe Costar Inc CSGP.O : BMO réduit le prix cible de 89 $ à 79 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Citigroup réduit le prix cible de 124 $ à 110 $

* CVS Health Corp CVS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 95 $ contre 86 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève le prix cible de 100 $ à 103 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 310 à 350 dollars

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible de 206 à 183 $

* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 143 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif 71

* Elevance Health ELV.N : Bernstein réduit le prix cible à 420 $, contre 445 $ auparavant

* Entergy ETR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 97 $ contre 88 $ auparavant

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 290 $

* Erasca Inc ERAS.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 4

* Eversource Energy ES.N : BMO augmente le prix cible de 74 $ à 78 $

* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 76

* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49

* Factset FDS.N : BMO réduit le prix cible de 324 $ à 311 $

* FG Nexus Inc FGNX.O : B. Riley initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible de 8 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 25 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 25 à 23 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : KBW réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $ auparavant

* First Horizon Corp FHN.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 24 $, contre 25 $ auparavant

* First Horizon Corp FHN.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 23 $ contre 25 $

* FMC Corporation FMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 50 $ à 41 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC augmente le prix cible à 50$ de 43$ à 50$; HSBC augmente le prix cible à 50$ de 43$ à

50$

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le prix cible de 9 $ à 5 $

* Gartner IT.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 300

* Goldman Sachs GS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 765 $ contre 700 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : UBS relève l'objectif de cours de 23 à 25 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 178 $ à 208 $

* Intel Corporation INTC.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 30 dollars, contre 22 dollars auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève le cours cible de 164 à 173 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève le prix cible à 172 $, contre 158 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 172 $ à 180 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 153 $ à 175 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup augmente l'objectif de prix de 163 $ à 175 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le prix cible de 170 à 176 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le prix cible de 160 à 180 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel relève le prix cible de 140 à 147 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 140 $ à 152 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 145 $ à 155 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : UBS augmente le prix cible à 174$ de 157

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars

* Kindly MD Inc NAKA.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 2 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho augmente le prix cible à 162$ de 130

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies ramène le cours cible de 110 à 105 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 à 60 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le cours cible de 705 $ à 598 $

* Leslie's Inc LESL.O : Mizuho réduit le prix cible à 5 $ contre 20 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 185 $

* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 56 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 340 $ contre 350 $

* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT 20 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 200 à 240 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 225 à 245 dollars

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève le cours cible à 147 $ contre 118 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Moody's Corp MCO.N : BMO réduit le prix cible de 534 $ à 521 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho augmente le prix cible de $532 à $539

* Morgan Stanley MS.N : Barclays augmente le prix cible à 183 $ contre 156 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup augmente le prix cible à 170 $ contre 155 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 à 186 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 177 $ contre 165 $

* Morningstar Inc MORN.O : BMO ramène le cours cible de 325 $ à 274 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 15$ contre 13

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 130 $ contre 115 $

* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 1 $ contre 4

* Newmont NEM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 115 $ contre 105 $

* Newmont NEM.N : UBS relève l'objectif de cours à 105,50 $ contre 92 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de 98

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Stifel reprend la couverture avec une cote d'achat; prix cible de 115 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS réduit le prix cible à 225 $, contre 226 $ auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 116 $ auparavant

* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 97 $

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève le prix cible à 240 $, contre 235 $ auparavant

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* PPL Corp PPL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 43 $ contre 38 $ auparavant

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours à 250 $ contre 80

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 252 $ à 247 $

* Progressive Corp PGR.N : Citigroup réduit le prix cible de 312 $ à 301,38 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 261$ de 284

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262$ de 270

* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 $ à 105 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $

* Republic Services Inc RSG.N : UBS réduit le cours cible à 240 $ contre 260 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de 85

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Colliers augmente le prix cible de 4 $ pour le porter à 45

* Roblox Corp RBLX.N : BTIG augmente le prix cible de 173 $ à 180 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 193 $ à 203 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18$ contre 16

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 621 $ à 558 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho relève le cours cible à 643 $ contre 637 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup réduit le prix cible à 235 $, contre 265 $ auparavant

* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 100 $

* Sharplink Gaming Inc SBET.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 32 $

* Slb SLB.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 41 $

* Soundhound AI, Inc. SOUN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 18 $ à 26 $

* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC augmente le prix cible de 105 $ à 118 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo abaisse le cours cible de 105 à 100 dollars

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 67 $

* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 19 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays augmente le prix cible de 83 $ à 86 $

* Synchrony Financial SYF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 93 $ contre 91 $ auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $, contre 84 $ auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 91 $

* Synchrony Financial SYF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : H.C. Wainwright reprend la note d'achat; objectif de 40 dollars

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le prix cible de 88 $ à 90 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Benchmark relève le cours cible de 275 à 300 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup réduit le prix cible à 235 $, contre 260 $ auparavant

* The Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 246 $ contre 266 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners augmente le prix à acheter de neutre

* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 250 $ à 260 $

* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit le prix cible à 95$ de 120

* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 425 $ à 450 $

* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 à 125 dollars

* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Deutsche Bank relève son objectif de 100 $ à 125 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 335 $ contre 275 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit le prix cible à 85 $ contre 160 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible de 290 $ à 257 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $

* Viper Energy, Inc. VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 250

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 21 $

* Waste Management Inc WM.N : UBS réduit le prix cible de 265 à 240 dollars

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève le cours cible à 79 $, contre 73 $ auparavant

* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; objectif de 125

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40$ contre 42

* Wingstop Inc WING.O : Raymond James réduit le cours cible de 420 à 350 dollars

* Wingstop Inc WING.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 415 $ à 365 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136$ contre 123

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 92 $ contre 84 $

* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars