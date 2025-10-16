TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.
FAITS MARQUANTS
* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 290 à 275 dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours à 215 dollars contre 210 dollars
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 186 $ contre 175 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 262 $, contre 270 $ auparavant
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 117 $ à 120 $
* Abbott ABT.N : Jefferies relève le cours cible de 145 $ à 149 $
* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible de 11 $ à 4 $
* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 133 $
* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible
de 155
* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif
de 185
* Bank of America BAC.N : Barclays relève le prix cible de 54 $ à 59 $
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $
* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $
* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le cours cible à 33 $, contre 60 $ auparavant
* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 87 $
* Bunge BG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 95 $ à 107 $
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 68 $ contre 59 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 130 à 128 dollars
* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible de 206 à 183 $
* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de
143 $
* Edison International EIX.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; cible 71
* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 275 $
* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix
cible 76
* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49
* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 25 $
* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 25 à 23 dollars
* First Horizon Corp FHN.N : KBW réduit son objectif de cours à 23$ contre 24
* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le cours cible à 5 $ contre 9 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible de 178 $ à 208 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 170 à 176
dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 110 à 105 dollars
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 à 60 dollars
* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 705 $ à 598 $
* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT
20 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $
* Morgan Stanley MS.N : Barclays augmente le prix cible à 183 $ de 156 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 186 $ contre 175 $
* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley ramène le cours cible de 4 $ à 1 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
98
* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 116 $
auparavant
* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;
objectif de 97 $
* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible de 284 $ à 261 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262$ de 270
* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93
* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $
* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $
* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 67 $ à 65 $
* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 84 $
* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $
* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 88 $ à 90 $
* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat
* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 95$ contre 120
* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 100 à 125 dollars
* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 160 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $
* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 250
* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien;
objectif de 125
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136 $ contre 123 $
auparavant
* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93
