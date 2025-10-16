information fournie par Reuters • 16/10/2025 à 09:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley

Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 117 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Jefferies relève le cours cible de 145 $ à 149 $

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible de 11 $ à 4 $

* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 133 $

* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible

de 155

* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif

de 185

* Bank of America BAC.N : Barclays relève le prix cible de 54 $ à 59 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le cours cible à 33 $, contre 60 $ auparavant

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 87 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 95 $ à 107 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 68 $ contre 59 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 130 à 128 dollars

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible de 206 à 183 $

* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de

143 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; cible 71

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 275 $

* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix

cible 76

* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 25 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 25 à 23 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : KBW réduit son objectif de cours à 23$ contre 24

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le cours cible à 5 $ contre 9 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible de 178 $ à 208 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 170 à 176

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 110 à 105 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 à 60 dollars

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 705 $ à 598 $

* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT

20 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Morgan Stanley MS.N : Barclays augmente le prix cible à 183 $ de 156 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 186 $ contre 175 $

* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley ramène le cours cible de 4 $ à 1 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

98

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 116 $

auparavant

* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de 97 $

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible de 284 $ à 261 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262$ de 270

* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $

* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 84 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 88 $ à 90 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 95$ contre 120

* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 100 à 125 dollars

* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 160 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 250

* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien;

objectif de 125

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136 $ contre 123 $

auparavant

* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93