TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 290 à 275 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours à 215 dollars contre 210 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 186 $ contre 175 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 262 $, contre 270 $ auparavant

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 117 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Jefferies relève le cours cible de 145 $ à 149 $

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible de 11 $ à 4 $

* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 133 $

* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible

de 155

* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif

de 185

* Bank of America BAC.N : Barclays relève le prix cible de 54 $ à 59 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le cours cible à 33 $, contre 60 $ auparavant

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ contre 87 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 95 $ à 107 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 68 $ contre 59 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 130 à 128 dollars

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible de 206 à 183 $

* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de

143 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; cible 71

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 275 $

* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix

cible 76

* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 25 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible de 25 à 23 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : KBW réduit son objectif de cours à 23$ contre 24

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le cours cible à 5 $ contre 9 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible de 178 $ à 208 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 170 à 176

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 110 à 105 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 à 60 dollars

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 705 $ à 598 $

* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT

20 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Morgan Stanley MS.N : Barclays augmente le prix cible à 183 $ de 156 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 186 $ contre 175 $

* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley ramène le cours cible de 4 $ à 1 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

98

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible à 120 $, contre 116 $

auparavant

* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de 97 $

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible de 284 $ à 261 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262$ de 270

* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $

* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 84 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 88 $ à 90 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 95$ contre 120

* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 100 à 125 dollars

* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 160 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 250

* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien;

objectif de 125

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136 $ contre 123 $

auparavant

* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 09:15:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

